دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقعت مطارات دبي، المشغل لمطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي - دبي ورلد سنترال (DWC)، مذكرة تفاهم مع شركة سيركو العالمية للخدمات العامة، بهدف تعزيز عملية توظيف وتطوير الكوادر الوطنية الإماراتية في المجالات التشغيلية الرئيسية في كلا المطارين الدوليين.

تأتي مذكرة التفاهم هذه في إطار التزام مطارات دبي بدعم الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق مستهدفات التوطين. وستوفر الاتفاقية مساراً واضحاً للتطور الوظيفي للمواهب الإماراتية من الخريجين الجدد إلى المتخصصين من ذوي الخبرة، مع التركيز على إعدادهم لتولي أدوار قيادية في قطاع الطيران.

وقال مشاري البناي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في مطارات دبي: "تجسد شراكتنا مع سيركو التزامنا بدعم استراتيجية دولة الإمارات في بناء قوة عاملة إماراتية ناجحة من خلال التعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص، حيث تفتح هذه الشراكة آفاقاً رحبة أمام الإماراتيين للتطور والريادة وصنع مستقبل قطاع الطيران. كما تمثل مذكرة التفاهم هذه أنموذجاً يحتذى به للتعاون المستقبلي، ولتشجيع شركاءنا الآخرين للانضمام إلينا في دعم المواهب الإماراتية والمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الدولة."

من جهتها قالت هنا أبو خرمة، الرئيس التنفيذي للعمليات في سيركو الشرق الأوسط: "يُشكل التوطين ركيزة أساسية في رسالتنا الهادفة إلى بناء مستقبل أفضل للجميع، حيث نحرص على تمكين الجيل القادم وتأهيله ليكون في طليعة الابتكار والريادة في قطاع الطيران. ولقد شهدنا نجاحاً كبيراً لزملائنا الإماراتيين في التطور والتفوق أثناء عملهم مع شريكنا الاستراتيجي مطارات دبي. وتُعد هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تحقيق رؤيتنا المشتركة في توفير المزيد من الفرص، مع التركيز على التوجيه والتدريب وتطوير الخبرات، بما يدعم مسيرة التقدم والارتقاء الوظيفي."

شهد حفل توقيع مذكرة التفاهم هذه والتي تمثل خطوة هامة في مسار الشراكات بين القطاعين العام والخاص الهادفة إلى بناء قوة عاملة محلية تتميز بالمهارة والتنوع والاستدامة، حضور كل من ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات، وعمر بن عدي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والبنية التحتية من مطارات دبي، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين من سيركو، بمن فيهم فيل ماليم، الرئيس التنفيذي، وديفيد بينيت، المدير العام لمحفظة الطيران.

وتأتي هذه المذكرة ضمن سلسلة من الاتفاقيات التي أبرمتها مطارات دبي والتي تصب في خدمة أجندة التوطين. وهي جزء لا يتجزأ من استراتيجية توطين أوسع، تشمل عدداً من برامج مصممة لتعزيز مهارات الإماراتيين وتمكينهم، مثل برنامج "وجوه المستقبل"، وبرنامج "الوجوه الصاعدة" لتدريب الموظفين و"برنامج تدريب خدمات الإطفاء". ومن خلال هذه الاتفاقيات والجهود، تؤكد مطارات دبي على التزامها الراسخ بتسريع عجلة التنمية الوطنية والمساهمة الفعالة في تحقيق الأهداف الاقتصادية الشاملة للدولة.

حول مطارات دبي

مطارات دبي هي الجهة المشغّلة لكل من مطار دبي الدولي، ومطار آل مكتوم الدولي.

تعمل مطارات دبي على تحقيق التوازن بين الشركاء والجهات المعنية بهدف تعزيز نمو قطاع الطيران في دبي وحماية المرونة التشغيلية لتوفير مطارات آمنة وتقديم تجربة سفر استثنائية للضيوف المسافرين.

تجاوزت حركة المسافرين في مطار دبي الدولي مستويات عام 2019 ، حيث استقبل 87 مليون مسافر خلال عام 2023 ، بينما يتوقع أن يصل عدد المسافرين إلى 92 مليون مسافر مع نهاية 2024 الجاري.

، حيث استقبل مليون مسافر خلال عام ، بينما يتوقع أن يصل عدد المسافرين إلى مليون مسافر مع نهاية الجاري. مطار دبي الدولي هو المطار رقم واحد في العالم من حيث الحركة الدولية للمسافرين وفقاً لتقرير مجلس المطارات الدولي لعام 2023 .

. يجسد مطار آل مكتوم رؤية دبي لمستقبل قطاع الطيران. ومع خطط التوسعة التي تم الإعلان عنها في مايو 2024، والتي تتضمن استثمارات قياسية بقيمة 35 مليار دولار أمريكي، سيعمل مطار آل مكتوم الدولي على إعادة تشكيل مشهد الطيران.

خلال العقد المقبل، ستصل الطاقة الاستيعابية لمطار آل مكتوم إلى 150 مليون مسافر سنوياً، وبطاقة استيعابية نهائية تصل إلى 260 مليون مسافر و12 مليون طن من البضائع.

بمدرجاته الخمسة وتصميمه المستقبلي، يهدف مطار آل مكتوم الدولي إلى إحداث ثورة في قطاع السفر الجوي العالمي، مع وضع معايير جديدة للكفاءة وتجربة المسافرين للخمسين عاماً القادمة .

حول سيركو

تجمع سيركو بين الكفاءات المناسبة والتقنيات المتطورة والشركاء المثاليين لابتكار حلول مبتكرة تحدث تأثيراً إيجابياً وتتصدى لأبرز التحديات الملحة والمعقدة التي تواجه عالمنا اليوم .

مع تركيزها الرئيسي على خدمة الحكومات حول العالم، تعتمد سيركو على قوة عاملة تتجاوز 50,000 موظف يعملون في مختلف المجالات مثل الدفاع، والفضاء، والهجرة، والعدالة، والرعاية الصحية، والنقل، وخدمات العملاء .

تشمل الكفاءات الأساسية لسيركو تصميم الخدمات وتقديم الاستشارات، وتوفير الموارد، وإدارة البرامج المعقدة، ودمج الأنظمة، وإدارة الحالات، والهندسة، وإدارة الأصول والمرافق .

مدعومة بنموذج تشغيل فريد، تقود سيركو الابتكار وتدعم عملائها من مرحلة اكتشاف الخدمة إلى مرحلة تقديمها .

يمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات على الموقع الإلكتروني للشركة www.serco.com/ME

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