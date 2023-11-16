دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مطارات دبي، الجهة المشغّلة للمطار الدولي الأكبر في العالم، عن شراكتها مع مركز انطلاق، منصة الابتكار الرائدة الداعمة للشركات الناشئة المتخصصة في قطاع السفر والسياحة والطيران في دبي.

وتُعدّ منصة انطلاق ثمرة التعاون بين مجموعة الإمارات ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وشركة أكسنتشر ومجموعة أماديوس ومايكروسوفت. وتنضم مطارات دبي إلى هذا التعاون الذي يدعم الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة والمتقدمة، وذلك من خلال توفير المعرفة الأساسية والتوجيه والموارد اللازمة.

وقال ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي: "تمثل هذه الشراكة الاستراتيجية خطوة حاسمة نحو عصر جديد من الابتكار في مجال الطيران، كما تعزز مكانة مطارات دبي بوصفها مركزاً رائداً في القطاع على الصعيد العالمي، وتوحد قطاعات الطيران والمطارات والسياحة للعمل جنباً إلى جنب بهدف إيجاد حلول لجميع الجوانب المتعلقة بتجربة المسافرين".

وأضاف قائلاً: "يؤكد هذا التعاون مع منصة انطلاق، وهو الأول من نوعه لمطارات دبي، التزامنا بتبني أفكار جديدة، ورعاية المواهب، وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي لقطاع الطيران. ونلتزم بالتعاون مع شركائنا في منصة انطلاق بالعمل على تحفيز الابتكار وتعزيز الخدمات وتلبية الاحتياجات الديناميكية المتغيرة للمسافر العصري".

وفي إطار الشراكة، قامت مطارات دبي بإجراء اختبارات شاملة في جميع نقاط الاتصال في مطار دبي الدولي (DXB) ودبي وورلد سنترال (DWC)، بهدف الارتقاء بتجربة السفر. وسيتم الاستفادة من النتائج لدفع عجلة الابتكار وتشكيل مطار المستقبل في ورلد سنترال.

وأعلن مركز إنطلاق في 30 أكتوبر 2023 عن إطلاق الدفعة الثانية عشر من برنامج حاضنة الأعمال، والذي يسلط الضوء على الشركات الناشئة من ثلاثة جوانب هامة حيث تركز كل من منصة فيرلاين (Fairlyne) وتطبيق سيتي مي (CityME) وموقع إستوير (Estuaire) على توفير الحلول البيئية في مجالي السفر والطيران. ويركز الجانب الثاني على الذكاء الاصطناعي، حيث تستفيد شركة "إيما سيستمز" ومنصة "بي يو كيه للتكنولوجيا" وشركة "ديل إنجن" ومنصة "سليب آي أو" من تقنيات الذكاء الاصطناعي في الممارسات المستدامة. ويعالج الجانب الثالث موضوع الشمولية وإمكانية الوصول في تجارب السفر من خلال الجهود التي تبذلها منصتا "ووهو" و"نيوكي". ويمثل هذا التعاون خطوة هامة لإعادة رسم ملامح قطاع السفر والطيران للسنوات القادمة.

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