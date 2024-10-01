دبي، الإمارات العربية المتحدة: تستضيف مطارات دبي، الجهة المشغّلة لكل من مطار دبي الدولي (DXB) ومطار دبي ورلد سنترال - مطار آل مكتوم الدولي (DWC)، اجتماع لجنة السلامة التشغيلية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط التابعة لمجلس المطارات الدولي خلال الفترة بين 1- 3 أكتوبر الجاري، وهي المرة الأولى الذي يقام فيها هذا الحدث في دبي.

وافتتح ماجد الجوكر، الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي، الاجتماع الذي سيتناول مجموعة من المواضيع الهامة، بما في ذلك سلامة المدرجات وأحدث التطورات في تكنولوجيا مكافحة الحرائق، بالإضافة إلى العديد من القضايا المتعلقة بتعزيز مرونة البنية التحتية للمطارات في مواجهة تحديات التغيير المناخي.

ويشكّل الاجتماع منصة يلتقي فيها ممثلون عن مجموعة من المطارات الرائدة في 15 دولة، ويتيح لهم فرصة التعاون لتقديم مناهج مبتكرة تعمل على تطوير بروتوكولات السلامة المعمول بها، وتحسين مستويات الكفاءة، وإعداد الشبكة العالمية للقطاع لمواجهة التحديات المستقبلية.

ويؤكد هذا الإنجاز التزام مطارات دبي بتحقيق الريادة في الخدمات المقدمة في قطاع الطيران، وذلك من خلال توفير تجربة سفر سلسة للضيوف المسافرين، وإرساء بيئة عمل آمنة للموظفين، وتمكين الشركاء من تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة التشغيلية والاستدامة.

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