الرياض، أعلنت شركة مطارات الرياض التي تتولى إدارة وتشغيل مطار الملك خالد الدولي بالرياض، عن أبرز النتائج التشغيلية لموسم الصيف الممتد من 15 يونيو وحتى 19 أغسطس الجاري، حيث شهدت هذه الفترة تحقيق عددٍ من الأرقام القياسية غير المسبوقة، بالنظر لتخللها موسم الحج، وموسم الصيف والعودة الى إلمدارس. حيث أنها تعد فترة ذروة تشغيلية لتزامنها مع ارتفاع حركة السفر والنقل الجوي.

وقد سجل مطار الملك خالد الدولي خلال هذه الفترة عدداً من الأرقام القياسية على صعيد العمليات التشغيلية في مطار العاصمة، كان من أبرزها تسجيل رقم قياسي بلغ 113,375 ألف مسافر في يوم 3أغسطس الجاري، فيما شهدت حركة الطيران تسجيل أعلى معدلاتها يوم 25 يونيو بواقع 738 رحلة جوية تم تنفيذها خلال ذات اليوم، بينما جرى نقل 115,634 ألف قطعة من الأمتعة الشخصية في 23 يونيو، وهو الرقم القياسي الأعلى من نوعه على صعيد نقل أمتعة المسافرين خلال يوم واحد فقط.

وقد بلغت خلال فترة موسم الصيف أعداد مسافري مطار الملك خالد الدولي أكثر من 6,3 مليون مسافر، حيث تجاوزت أعداد مسافري الرحلات الداخلية 2,9 مليون مسافر، فيما سجل المسافرون الدوليون أكثر من 3,4 مليون مسافر في ذات الفترة. أما على صعيد الحركة الجوية، فقد شهدت فترة موسم الصيف تسجيل 40,205 رحلة جوية، حيث سجل المطار 19,366 رحلة داخلية، فيما بلغ إجمالي أعداد الرحلات الدولية 20,839 رحلة.

من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لمطارات الرياض الأستاذ مساعد بن عبدالعزيز الداود أن هذه النتائج القياسية تعكس متانة الاقتصاد السعودي ومكانة مطار الملك خالد الدولي على الصعيد الإقليمي والدولي في تدعيم مستهدفات رؤية المملكة 2030 والاستراتيجية الوطنية للطيران التي تقودها وزارة النقل والخدمات اللوجستية والهيئة العامة للطيران والتي تحظى بدعم لامحدود من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-.

كما أضاف الداود أن ما تحقق من نجاح و أرقام قياسية يعكس ولله الحمد ما وصلت له شركة مطارات الرياض ومطار الملك خالد الدولي من تميز تشغيلي، والالتزام بالتخطيط المُسبق المبني على التحليلات التي تهيئ الأفراد والأدوات بالشكل الأمثل على كافة المستويات لمواجهة التحديات، إضافةً إلى التجانس بالعمل كفريق واحد من قبل جميع الجهات العاملة في مطار الملك خالد الدولي.

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