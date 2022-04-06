أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة : وقّعت مطارات أبوظبي، المالك والمشغل للمطارات الخمسة بالإمارة، شراكة مع برنامج ضيف الاتحاد، الحائز على جوائز عالمية، بهدف إطلاق خدمة "مايلز أون ذا غو" للمسافرين عبر مطار أبوظبي الدولي.

ستتيح هذه الشراكة لأعضاء برنامج ضيف الاتحاد كسب وإنفاق الأميال عند تسوقهم في مطار أبوظبي الدولي من المحلات التجارية المشاركة. وبمجرد قيام الأعضاء بتحميل برنامج ضيف الاتحاد في هواتفهم المتحركة وربطه مع 5 بطاقات دفع كحد أقصى من فئة فيزا. سيتمكنون من إنفاق أميالهم لدى أي من منافذ البيع المُشاركة وإضافة مكافآت نقدية لبطاقاتهم.

وسيُتاح للأعضاء كسب ميل واحد من أميال ضيف الاتحاد مقابل كل 3 دراهم إماراتية ينفقونها لدى أي من منافذ البيع المُشاركة التي يبلغ عددها 119 منفذًا وتشمل صالات الانتظار، ومتاجر البيع بالتجزئة ، ومنافذ بيع المأكولات والمشروبات، بالإضافة لأكثر من 35 علامة تجارية في السوق الحرة.

وبهذه المناسبة قال فرانسوا بوريين، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية بمطارات أبوظبي: "تسعى مطارات أبوظبي بصورة مستمرة لتوطيد علاقاتها مع شركائها الاستراتيجيين بهدف توفير تجربة تفوق التوقعات للمسافرين عبر مطاراتنا. كما يسعدنا أن نوسع نطاق تعاوننا مع شركة الاتحاد للطيران في مطار أبوظبي الدولي، وسنواصل التزامنا بتقديم حلول مبتكرة ترتقي بخدمات مطار أبوظبي الدولي ليرحّب بالعالم بأفضل صورة في أبوظبي ".

ومن جانبه قال تيري دالي، المدير التنفيذي لشؤون تجارب الضيوف والعلامة التجارية والتسويق في الاتحاد للطيران: "نحرص باستمرار على تطوير برنامج ضيف الاتحاد لأعضائنا الكرام. وتأتي خدمة "مايلز أون ذا غو" المجزية لتتيح لهم مزيدًا من الخيارات لكسب الأميال وإنفاقها. ويسعدنا أن نضيف مطار أبوظبي الدولي لتطبيق الهاتف المحمول الحائز على الجوائز."

وأضاف دالي: "مع استقبال مطار أبوظبي الدولي لأعداد متزايدة من المسافرين يومياً، نتطلع لمكافأتهم أثناء تسوقهم أو تناولهم الطعام على امتداد مجموعة واسعة من المنافذ المعفاة من الرسوم الجمركية".

يُذكر أنه تم إطلاق تقنية "مايلز أون ذا غو" عام 2020 وهي الأولى من نوعها. ومنذ ذلك الحين حصدت العديد من الجوائز في مجال الابتكار وقطاع الطيران. بالإضافة لشركاء السفر الحاليين، حيث يمكن لأعضاء البرنامج كسب الأميال وإنفاقها في مراكز الدار التجارية الثلاث في أبوظبي والعين، لدى مجموعة واسعة من شركاء الترفيه والضيافة والمأكولات والمشروبات، ينضم إليها اليوم مطار أبوظبي الدولي ليزيد من الخيارات المتاحة أمام الضيوف.

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لمحة حول مطارات أبوظبي

مطارات أبوظبي هي احدى الشركات التابعة لـ"القابضة" ADQ، التي تعد واحدة من أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة واسعة من المؤسسات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن الاقتصاد المتنوع في إمارة أبوظبي. وتأسست في مارس 2006 بهدف تطوير البنية التحتية للطيران والنقل الجوي في الإمارة. واعتباراً من سبتمبر لعام 2006، تولت الشركة مسؤولية تشغيل وإدارة مطاري أبوظبي والعين الدوليين. وفي العام 2008، ضمّت مطارات أبوظبي إلى محفظتها كُلّاً من مطار البطين للطيران الخاص ومطار جزيرة صير بني ياس السياحية ومطار جزيرة دلما. وتقوم مطارات أبوظبي بتوفير أرقى الخدمات لقطاع الطيران بما يساهم في تطوير إمارة أبوظبي لتصبح الوجهة السياحية الرئيسية في المنطقة ولتكون مقصداً لرجال الأعمال والمستثمرين من كافة أرجاء العالم.

ويخضع مطار أبوظبي الدولي حالياً إلى أهم وأكبر عملية إعادة تطوير وتوسعة على الإطلاق بمليارات الدولارات. وتهدف هذه العملية في المقام الأول إلى زيادة مجمل الطاقة الاستيعابية للمطار.

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عن الاتحاد للطيران:

تأسست الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عام 2003 وسرعان ما أصبحت واحدةً من شركات الطيران الرائدة في العالم. تتولى الاتحاد للطيران، من مقرّها في أبوظبي، تشغيل رحلات ركاب وشحن على امتداد منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا وأستراليا وأمريكا الشمالية. وتتيح شبكة وجهات الاتحاد إلى جانب شركائها بالرمز، إمكانية الوصول إلى المئات من الوجهات الدولية. وحصلت الاتحاد في السنوات الأخيرة على العديد من الجوائز نظير خدماتها ومنتجاتها المتفوقة، وعروض الشحن، وبرنامج ولاء المسافرين وغيرهم من الخدمات التي تُميّز الشركة. كما حظيت بالتكريم بصفتها شركة الطيران الرائدة عالميًا في الاستجابة لجائحة كوفيد-19، وكانت أول شركة طيران في العالم يحصل كافة طواقمها الجوية العاملة على التطعيم. وتضع الاتحاد مسؤولية معالجة أزمة المناخ في قائمة أولوياتها نظرًا لما تمثله من أهمية في الوقت الحالي، ومن خلال شراكاتها الاستراتيجية مع كبريات المؤسسات والشركات المتخصصة في قطاع الطيران، تعمل الاتحاد بشكل جدي على التخلّص من الانبعاثات الكربونية على مستوى القطاع.

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