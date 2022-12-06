· تعتبر المنشأة الجديدة، والتي تتخذ من مطار أبوظبي الدولي مقراً لها، مركز خدمة رئيسي لعملاء شركة "بومباردييه" من أصحاب الطائرات الخاصة في الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج

· سيوفر مركز الفحص والصيانة الجديد والذي تقترب مساحته من 100.000 قدم مربع (9.290 متر مربع) إمكانات الفحص والصيانة والإصلاح ذات الكفاءة العالية لعملاء بومباردييه من رجال الأعمال.

· سيكون مركز الخدمة في أبوظبي جزء من أعمال تعزيز البنية التحتية الشاملة لشركة "بومباردييه"، حيث يسهم في تحسين خدمات ما بعد البيع في جميع أنحاء العالم.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مطارات أبوظبي عن وضع حجر الأساس لمركز الخدمة الجديد لشركة "بومباردييه" في مطار أبوظبي الدولي. وتضع الشركة طيران رجال الأعمال في مقدمة الأولويات الاستراتيجية لقطاع الطيران، حيث يعتبر تطوير مركز الفحص والصيانة التابع لشركة "بومباردييه" في مطار أبوظبي الدولي من الاستثمارات الأساسية التي تدعمها مطارات أبوظبي في هذا المجال من أجل تحويل إمارة أبوظبي إلى مركز فعال ومتطور لأعمال قطاع الطيران.

ويعتبر المركز الجديد أول مرفق تابع لشركة "بومباردييه" يوفر الخدمات الشاملة في الإمارات العربية المتحدة من خلال التزام الشركة بخدمة عملائها في هذا السوق المهم على المدى الطويل. وعندما يتم تشغيله بكامل طاقته، سيوفر مركز الخدمات الجديد والذي تديره شركة تصنيع التجهيزات الأصلية، أكثر من 100 فرصة عمل في قطاع الطيران مما يسهم في تعزيز دور "بومباردييه" في العاصمة أبوظبي. وبمجرد تشغيله بالكامل، سيسهم المركز الجديد المقرر افتتاحه عام 2025، في استمرار توسع شركة "بومباردييه" وزيادة إيراداتها من خدمات ما بعد البيع.

وسيوفر مركز الخدمات حظيرة طائرات ومستودعاً شاملاً لقطع الغيار وخدمات الصيانة المتكاملة بما فيها الصيانة الثقيلة المجدولة وغير المجدولة وأعمال تعديل الطائرات والطلاء وقدرات الطائرة على الأرض وخدمات مرابض الطائرات.

وتعليقاً على توقيع هذا المشروع، قال سعادة المهندس جمال سالم الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: "يسعدنا أن نرحب بشركة "بومباردييه" في دولة الإمارات، لتكون مقراً لأول منشآتهم المخصصة لخدمات الطائرات في المنطقة. ونحن واثقون بأن "بومباردييه" ستسهم في توفير خدمات مميزة من خلال مركزهم في مطار أبوظبي الدولي، باعتباره واحد من أسرع المطارات نمواً على المستوى العالمي، بفضل خبرتهم الكبيرة في

قطاع الطيران. ونتطلع إلى التعاون مع "بومباردييه" على مدار الأعوام القادمة لتعزيز إسهامات الشركة في رحلات الأعمال وتطوير قطاع الطيران ودعم الاقتصاد في دولة الإمارات والمنطقة".

وأضاف: "يعكس مركز بومباردييه في أبوظبي التزام مطارات أبوظبي بتحسين قطاع الطيران وتعزيز مكانة أبوظبي كمركز للطيران في المنطقة".

ويمكن للمركز الجديد استيعاب ما يصل إلى 4 طائرات من نوع Global 7500 - وتوفير الخدمات اللازمة لطائرة بومباردييه الحديثة الرائدة Global 8000 عندما يتم إدخالها إلى الخدمة في عام 2025. ويوفر المركز حلول الصيانة المتكاملة لعملاء طائرات "بومباردييه" من فئات Learjet وChallenger وطائرات Global في المنطقة وجميع أنحاء العالم.

من جانبه قال إريك مارتل، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "بومباردييه": "تعتبر منطقة الشرق الأوسط من الأسواق المهمة لشركة بومباردييه حيث تعمل فيها حوالي 150 طائرة. ولذلك يسعدنا تأسيس مركز فائق الكفاءة في دولة الإمارات لتوفير خدماتنا للعملاء في السوق - والزوار من جميع أنحاء العالم". وأضاف قائلاً: "تعتبر أبوظبي مركزاً مالياً مهماً للشركات والأعمال التجارية في دولة الإمارات. وسيوفر المركز العديد من المزايا الكبيرة ويسهم في تعزيز عمليات تحميل وتفريغ الطائرات وعمليات التشغيل والصيانة لقاعدة عملائنا. كما يسعدنا أن نوفر فرص العمل بأجور تنافسية لأصحاب الكفاءات في السوق المحلي".

ويعكس مركز بومباردييه الجديد للفحص والصيانة في مطار أبوظبي الدولي رؤية مطارات أبوظبي التي تهدف إلى إنشاء وتطوير مركز طيران عالمى المستوى في أبوظبي. وباعتبارها شركة تصنيع التجهيزات الأصلية لطيران الأعمال، تعتبر بومباردييه الشريك المثالي لمطارات أبوظبي حيث تسعى إلى تعزيز مكانتها كواحدة من الشركات الرائدة في هذا السوق الذي يشهد نمواً كبيراً.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذةٌ عن مطارات أبوظبي

مطارات أبوظبي هي إحدى الشركات التابعة لـ"القابضة" ADQ، التي تعد واحدة من أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة والتي تدير العديد من الشركات الكبرى في قطاعات الاقتصاد غير النفطي الرئيسية في أبوظبي. تأسست الشركة في مارس 2006 لقيادة تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران في الإمارة. وفي سبتمبر 2006، تولت مطارات أبوظبي مسؤولية تشغيل وإدارة مطاري أبوظبي والعين الدوليين. وفي عام 2008، أضافت مطارات أبوظبي مطار البطين الخاص (هو مطار مخصص لطيران رجال الأعمال) ومطار صير بني ياس ومطار جزيرة دلما إلى محفظتها. وتم تصميم المطارات لتوفير الخدمات لمختلف شرائح

المسافرين بالطائرات وسوق الطيران، حيث ستسهم في تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة لقطاع الأعمال والسياحة الترفيهية.

يمكنكم متابعة مطارات أبوظبي على:

تويتر: https://twitter.com/ad_airports

إنستغرام: https://www.instagram.com/adairports

لينكدإن: airports-dhabi-https://www.linkedin.com/company/abu

يوتيوب: www.youtube.com/user/AUHAirport

فيسبوك: http://www.facebook.com/adairports

الموقع الإلكتروني: www.adairports.ae www.abudhabiairport.ae

المكتب الصحفي: CorporateCommunications@adairports.ae

هاتف: +971 559564133