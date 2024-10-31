يمكن لمسافري رحلات الاتحاد للطيران المباشرة إلى الولايات المتحدة تخليص معاملات سفرهم قبل المغادرة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مطارات أبوظبي اليوم عن الانتقال الكامل لمكتب الجمارك وحماية الحدود الأمريكي (CBP) الجديد إلى مطار زايد الدولي. ويتولى هذا المكتب التخليص المسبق لمعاملات السفر الأمريكية، مما يلغي الحاجة إلى طوابير الانتظار الطويلة عند الوصول إلى الولايات المتحدة، ويضمن رحلة سلسة وسريعة لجميع المسافرين من أبوظبي إلى الولايات المتحدة.

وبعد تعاون وثيق مع مكتب الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، خضع المكتب الجديد لعملية فحص شاملة لضمان الامتثال لجميع البروتوكولات المرعية وجاهزية الأنظمة والمعدات والموظفين. ويساعد المكتب الركاب على إنهاء معاملات تفتيش الهجرة والجوازات، وتخليص الجمارك، ومتعلقات الزراعة مُسبقاً في مطار زايد الدولي قبل المغادرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

يتبنى المكتب منصة تقنية بيومترية متطورة، بما في ذلك أجهزة التعرف على الوجه عند بوابات صعود مخصصة لمكتب الجمارك وحماية الحدود، بالإضافة إلى أجهزة عرض داعمة أخرى لتعزيز مستويات الأمن والكفاءة بشكل أكبر.

وقالت إيلينا سورليني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: "أود بالنيابة عن مطارات أبوظبي أن أعرب عن تقديري العميق لفريقنا وشركائنا في مكتب الجمارك وحماية الحدود الأمريكية على تعاونهم وجهودهم الكبيرة في نقل مكتبهم إلى مطار زايد الدولي. ويساهم هذا الإنجاز المهم في تحقيق تطلعاتنا بأن نكون مركزاً رائداً للسفر، ويتيح لنا كذلك توفير تجربة سفر متفردة إقليمياً باعتبارنا الوجهة الأولى والوحيدة في المنطقة التي توفر خدمة التخليص المسبق لمعاملات السفر الأمريكية، الأمر الذي يؤكد التزامنا براحة عملائنا وتقديم خدمات عالمية المستوى لهم".

قال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران: "نحن ممتنون لشركائنا في مطارات أبوظبي ومكتب حماية الحدود الأمريكية الذين ساعدونا على افتتاح مكتب الجمارك وحماية الحدود الأمريكي الجديد في مطار زايد الدولي. ويعزز هذا الإنجاز مكانة أبوظبي كالبوابة الأكثر ملاءمة إلى الولايات المتحدة للمسافرين من مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وآسيا. ومع تخليص إجراءات السفر لجميع رحلات الاتحاد للطيران إلى الولايات المتحدة مسبقاً في أبوظبي، يمكن لضيوفنا تخطي الطوابير عند الوصول. وإذا كانوا يتابعون رحلاتهم داخل الولايات المتحدة، سيتمكنون من القيام بذلك بسلاسة وبأقل وقت من خلال الشراكات بالرمز مع شركات الطيران الشريكة".

يأتي الكشف عن مكتب الجمارك وحماية الحدود الأمريكي الجديد قبل أيام فقط من احتفالات الذكرى السنوية الأولى لمطار زايد الدولي، مما يعزز مكانته كمركز عالمي رائد للطيران. ويركز المطار بالدرجة الأولى على ضمان راحة الركاب وتحقيق التميز التشغيلي، مما يعزز التزامه بتوفير تجربة سفر سلسة وممتعة لجميع المسافرين.

نبذة عن مطارات أبوظبي:

تدير مطارات أبوظبي خمسة مطارات تجارية في الإمارة، بما في ذلك مطار زايد الدولي، ومطار العين الدولي، ومطار البطين التنفيذي، ومطار جزيرة دلما، ومطار جزيرة صير بني ياس. وقد استقبلت مطارات أبوظبي حوالي 23 مليون مسافر في عام 2023، مما يجعلها بوابة للمسافرين من جميع أنحاء العالم. وتسعى لتحقيق رؤيتها في تعزيز مكانة أبوظبي كمركز طيران عالمي رائد. منذ نوفمبر 2023، يتمتع المسافرون عبر مطار زايد الدولي بفرصة تجربة المحطة الجديدة المتطورة، التي زادت بشكل كبير من القدرة التشغيلية للمطار وتوفر مرافق عالمية المستوى للمسافرين وموظفي الطيران، مما يعزز من سمعة أبوظبي كوجهة مفضلة.

-انتهى-

#بياناتشركات