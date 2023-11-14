أبوظبي: تستأنف شركة الخطوط الجوية الروسية "إيروفلوت" رحلاتها الاعتيادية من مطار شيريميتيفو إلى مطار أبوظبي الدولي، حسب تأكيد متحدث باسم الشركة، في معرض دبي للطيران هذا الأسبوع. وسيتم تشغيل أربع رحلاتٍ أسبوعية على متن طائرات بوينغ ‎737-800 ‎ضيقة البدن إلى عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وستعمل شركة الطيران من المبنى A الجديد بمطار أبوظبي الدولي، حيث سيحظى مسافروه بميزة الاستمتاع بالراحة والوسائل المبتكرة والتصميم الفريد لأركانه. ويُعد مبنى المسافرين A الجديد أحد أكبر المحطات في العالم، ويمكنه استقبال ما يصل إلى 79 طائرة في وقتٍ واحد، وما يصل إلى 11 ألف مسافر في الساعة. ويمكن لركاب درجة رجال الأعمال وأعضاء مستوى النخبة (الذهبي والبلاتيني) في برنامج الولاء «Aeroflot Bonus» الوصول إلى "صالة اللؤلؤة" للدرجة الأولى ورجال الأعمال، بالإضافة إلى عدد كبير من المرافق المُعفاة من الرسوم الجمركية، ومرافق الأطعمة والمشروبات، ومرافق العناية بالصحة، في المبنى الجديد. ‎

حول ذلك، وضّح متحدث باسم مطارات أبوظبي بالقول: "إن الترحيب بشركة إيروفلوت في المبنى A الجديد في أبوظبي هو إضافة لشركة طيران دولية أخرى إلى عاصمة الإمارات العربية المتحدة، الأمر الذي يعكس القائمة المتنامية من الرحلات التي يتم تشغيلها من مطار أبوظبي الدولي والخيارات التي يتم تقديمها فيه. وبالنسبة للمسافرين وشركات الطيران، يفتح المبنى A آفاقاً جديدة من رحلات السفر حول العالم، ويرسخ مكانة أبوظبي كوجهة رائدة للسياحة والتجارة، وكبوابة لاستكشاف ثقافة وتراث دولة الإمارات العربية المتحدة العريقين". ‎

وتُعد إيروفلوت أكبر شركة طيران في روسيا، وتضم مجموعة إيروفلوت خطوط روسية وبوبيدا الجوية، كما تتصدر مجموعة إيروفلوت شركات الطيران التجاري الروسي. وفي عام 2022، نقلت شركة إيروفلوت 20.5 مليون مسافر (40.7 مليون مسافر كمجموعة إيروفلوت والشركات التابعة لها).

كما تُعد واحدة من أعرق شركات الطيران في العالم، حيث تأسست قبل 100 عام، وهي واحدة من العلامات التجارية الروسية الأكثر شهرة على الإطلاق في عالم الطيران.

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