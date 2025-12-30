الخدمة الجديدة توفّر الربط الجوي المباشر بين أبوظبي ورومانيا

أبوظبي - الإمارات العربية المتحدة، أعلنت مطارات أبوظبي عن ترحيبها رسمياً بانضمام شركة الطيران الرومانية "أنيمـا وينغز" إلى مطار زايد الدولي، في أولى عمليات هذه الناقلة إلى عاصمة دولة الإمارات. وكانت الرحلات المجدولة قد بدأت في 27 ديسمبر، في خطوة تمثّل محطة مهمة في تعزيز الربط الجوي بين أبوظبي وأوروبا، وتنويع شبكة شركات الطيران التي تشهد نمواً متسارعاً في الإمارة.

ومن شأن إطلاق الخدمة الأسبوعية الجديدة لشركة "أنيمـا وينغز" أن يُسهم في تعزيز الربط العالمي لأبوظبي، وذلك من خلال توفير خط مباشر مع العاصمة الرومانية بوخارست، في دلالة واضحة على التوسع المستمر في شبكة شركاء الطيران في مطار زايد الدولي. ومن المتوقّع أن تدعم هذه الخطوة أيضاً الطموحات السياحية لإمارة أبوظبي، وأهدافها المرتبطة بالنمو الاقتصادي.

وقال أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمطارات أبوظبي: "يُسعدنا الترحيب بانضمام "أنيمـا وينغز"، وبدئها تسيير رحلاتها إلى مطار زايد الدولي، بما يعزّز شبكة أبوظبي الجوية المتنامية بوتيرة متسارعة. ويؤكد إطلاق هذه الخدمة الجديدة التزامنا المستمر بتعزيز الربط العالمي، وتوفير خيارات أوسع للمسافرين. ونتطلع في الوقت ذاته إلى بناء شراكة قوية مع "أنيمـا وينغز"، وتقديم الدعم لها لمواصلة نموها في المنطقة".

من جانبه، قال ماريوس باندل، الرئيس التنفيذي ورئيس شركة "أنيمـا وينغز": "يمثّل إطلاق خدماتنا إلى أبوظبي خطوة محورية في مسيرة التوسع الدولي لشركة "أنيمـا وينغز". إننا نرى في أبوظبي وجهة رئيسية، لا سيّما وأنها تشهد طلباً متزايداً من جانب المسافرين لأغراض الترفيه والأعمال على حد سواء، ويسعدنا التعاون مع مطارات أبوظبي لتقديم تجربة سفر عالية الجودة لمسافرينا".

ويعكس دخول "أنيمـا وينغز" إلى أبوظبي المكانة المتنامية للإمارة كوجهة استراتيجية لشركات الطيران العالمية، وتستند في ذلك إلى بنية تحتية عالمية المستوى، وتجربة سفر سلسة في مطار زايد الدولي. وتواصل مطارات أبوظبي تركيزها على العمل الوثيق مع شركائها من شركات الطيران بهدف دعم النمو المستدام، وتحقيق التميز في عملياتها التشغيلية، وضمان رحلات مريحة ومضيافة لجميع المسافرين.

نبذة عن "مطارات أبوظبي"

تقوم "مطارات أبوظبي" بإدارة وتشغيل خمسة مطارات تجارية في الإمارة، وهي مطار زايد الدولي ومطار العين الدولي ومطار البطين للطيران الخاصّ ومطار جزيرة دلما ومطار جزيرة صير بني ياس. وتشرف كذلك على سوق أبوظبي الحرّة والمنطقة الحرّة لمطارات أبوظبي. وتُعدّ "مطارات أبوظبي" بعد استقبالها أكثر من 29 مليون مسافر عبر مطاراتها في عام 2024 بوابة للمسافرين إلى الإمارة من كافة أنحاء العالم، في حين تواصل سعيها الدؤوب لتحقيق رؤيتها المتمثلة في ترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً عالميةً رائدةً للطيران. ويحظى المسافرون عبر مطار زايد الدولي منذ نوفمبر 2023 بتجربة سفر استثنائية عبر المبنى الجديد المجهّز بأحدث المرافق، والذي ساهم في تعزيز القدرة التشغيلية للمطار بشكل ملحوظ. وتطمح "مطارات أبوظبي" من خلال هذا المبنى، الذي يوفّر للمسافرين وشركات الطيران على حدّ سواء مرافق عالمية المقاييس، إلى الارتقاء بمكانة العاصمة لتصبح الوجهة المفضّلة لدى المسافرين حول العالم.

قنوات التواصل الاجتماعي الخاصّة بـ "مطارات أبوظبي":

للبقاء على اطلاع بآخر التطورات في شركتنا، تابعونا عبر المنصّات التالية:

إنستغرام: https://www.instagram.com/adairports

لينكد إن: https://www.linkedin.com/company/abu-dhabi-airports

فيسبوك: http://www.facebook.com/adairports

X (تويتر): https://twitter.com/ad_airports

يوتيوب: www.youtube.com/user/AUHAirport

الموقع الإلكتروني: www.adairports.ae

قنوات التواصل الاجتماعي الخاصّة بمطار زايد الدولي:

تواصلوا مع مطار زايد الدولي وتابعونا للبقاء على اطلاع بأنشطة المطار:

إنستغرام: https://www.instagram.com/ZayedIntlAirport

فيسبوك: https://m.facebook.com/ZayedIntlAirport

X (تويتر): https://twitter.com/auh

يوتيوب: www.youtube.com/user/AUHAirport

الموقع الإلكتروني: www.zayedinternationalairport.ae

المكتب الإعلامي

CorporateCommunications@adairports.ae

+971 567 171769

-انتهى-

#بياناتشركات