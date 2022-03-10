(القاهرة، مصر) وقعت شركة مصر للتأمين، إحدى شركات مجموعة مصر القابضة للتأمين والشركة الرائدة في تأمينات الممتلكات بالسوق المصري، بروتوكول تعاون مع شركة فوري الرائدة في مجال تكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، بحضور السيد عمر جودة عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين والمهندس أشرف صبري المدير التنفيذي لشركة "فوري".

وبموجب هذا التعاون سيتم تحصيل أقساط وثائق التأمين المختلفة من خلال شبكة فوري والتى تشمل ماكينات الصراف الآلي والمحافظ الإلكترونية والمنافذ التجارية إلى جانب الدفع عن طريق الإنترنت عبر خدمة FawryPay.

وكذلك ستعمل فوري على توفير الماكينات للفروع الخاصة بــ"مصر للتأمين" عن طريق وضع تقنياتها الرقمية المدمجة بنظام "مصر للتأمين"، حيث يتم من خلالها تفعيل طرق السداد بالبطاقات الائتمانية.

وأكد عمر جودة عضو مجلس الادارة المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين على أن شركة مصر للتأمين تنتهج استراتيجية طموحة نحو تحقيق التحول الرقمي وتعزيز مبدأ الشمول التأميني والدخول في شراكات استراتيجية من أجل الوصول لشرائح عريضة ومتنوعة من العملاء والعمل على تيسير العملية التأمينية وتقديم الخدمة للعملاء بكل سهولة ويسر بالإضافة إلى السعي لتلبية احتياجات العملاء بصفة مستمرة .

وأضاف أن البروتوكول الذي توقعه اليوم شركة مصر للتأمين مع شركة فوري سيؤدي إلى الوصول للعملاء في شتى أنحاء الجمهورية وتحصيل أقساط وثائق التأمين المختلفة التي تصدرها الشركة عن طريق شبكة فوري المتنوعة.

وصرح المهندس أشرف صبري المدير التنفيذي لشركة "فوري": "نرحب بالتعاون مع شركة "مصر للتأمين" والتي تعد من أكبر الكيانات التأمينية في مصر والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويسرنا أن نقدم خبراتنا الواسعة وحلولنا الرقمية لخدمة عملاء شركة مصر للتأمين وتوفير العديد من طرق التحصيل الإلكتروني بشكل ميسر وبسيط.

كما أكد أشرف صبري: "أن هذا التعاون وما يتضمنه من خدمات منصة فوري للتحصيل الإلكتروني المقدَمة لعملاء شركة "مصر للتأمين" إنما يزخر بجميع مقومات النجاح لدفع قطاع التحول الرقمي وسداد المدفوعات الإلكترونية في مجال التأمينات لمستقبل واعد في ضوء استراتيجية بناء مصر الرقمية".

ويشمل البروتوكول تحصيل أقساط وثيقة حياة كريمة التي أطلقتها الشركة مؤخرًا والتي توفر التغطية التأمينية للحوادث الشخصية حتى 100,000 جنيه بالإضافة إلى مصاريف العلاج حتى 5000 جنيه وغيرها من المزايا التأمينية المتنوعة وذلك بقسط سنوي بسيط 75 جنيه.

ومن الجدير بالذكر أن شركة مصر للتأمين تعد أول شركة تأمين وطنية وعلامة من علامات استقلال الاقتصاد المصري منذ نشأتها على يد رائد الاقتصاد الوطني طلعت حرب عام 1934 كأول شركة تأمين برأس مال مصري وإدارة مصرية لتوفير الحماية التأمينية للمشروعات المصرية. و تحظى الشركة بخبرة طويلة ومكانة رائدة في سوق التأمين المصري بالإضافة إلى توافق الشركة مع المعايير العالمية وحصولها على التصنيف الائتماني من أكثر من شركة تصنيف عالمية ومنها على سبيل المثال حصولها على تصنيف" 'AA+(egy)" مع نظرة مستقبلية مستقرة ويعكس هذا التصنيف مكانة شركة مصر للتأمين في سوق التأمين المصري .

والجدير بالذكر أن شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية تأسست عام 2008، وهي أكبر منصة رائدة في توفير حلول المدفوعات الإلكترونية لخدمة جميع شرائح المجتمع. وتشمل خدمات فوري الرئيسية سداد الفواتير إلكترونيا، وشحن الهواتف المحمولة لخدمة الملايين من المصريين وتقوم الشركة بخدمة أكثر من 35 مليون عميل شهريًا مع تنفيذ ما يبلغ متوسطه 3 مليون معاملة يوميًا من خلال أكثر من 250 ألف وكيل وشبكة بنوك تضم 36 بنكًا، وكذلك تطبيق الهاتف المحمول.

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