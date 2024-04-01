الدوحة، قطر – 01 أبريل 2024: أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، عن إطلاق بطاقة الخصم الجديدة "هميان" وهي مبادرة وطنية أطلقها مصرف قطر المركزي، مما يتيح للعملاء إجراء عمليات دفع آمنة داخل قطر، والمساهمة في التحول إلى مجتمع غير نقدي.

وتماشياً مع التزام المصرف بدعم الرؤية الوطنية وتعزيز الشمول المالي، تمثل بطاقة الخصم "هميان" نهجاً مبتكراً لإدارة الأموال بمستوى عالٍ من الأمان والراحة. كما تأتي هذه المبادرة الاستراتيجية، التي أطلقها مصرف قطر المركزي، مع هدف مواصلة تطوير خدمات الدفع الإلكتروني، بناءً على النجاح الذي حققه إطلاق بطاقة "هميان" مسبقة الدفع في العام الماضي.

تم تصميم بطاقة الخصم "هميان" خصيصًا للمعاملات المحلية، وهي مرتبطة بالحساب الشخصي لحاملها لدى المصرف وتتميز بقبول واسع النطاق في أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع عبر الشبكة الوطنية "NAPS"، ومواقع التسوق المحلية عبر الإنترنت عبر بوابة الدفع QPAY في جميع أنحاء قطر، مما يضمن تعزيز الأمان وتجربة تسوق مريحة للعملاء. تعمل بطاقة الخصم "هميان" بتقنية الدفع بدون لمس ويتم أول إصدار للبطاقة مجاناً.

يمكن لعملاء المصرف الحصول فوراً على بطاقة الخصم "هميان" من خلال تطبيق جوال المصرف أو تقديم طلب عبر زيارة أقرب فرع للمصرف.

وتعليقاً على إصدار البطاقة، قال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد: "يسعدنا دعم مصرف قطر المركزي في سعيه نحو مجتمع غير نقدي، وهي رؤية تهدف إلى تطوير أنظمة الدفع الإلكترونية وتعزيز الشمول المالي في قطر تماشيا مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي. وتوفر بطاقة الخصم هميان، وهي إضافة جديدة إلى مجموعتنا المتنوعة من البطاقات، العديد من المزايا. يمكن إصدارها للعملاء الحاليين أو الجدد، مما يعزز الشمول المالي في قطر. وتمثل البطاقة خطوة كبيرة في مجال الخدمات المصرفية الحديثة بفضل توفيرها لوسيلة دفع بدون لمس آمنة ومريحة داخل قطر".

لمزيد من المعلومات، ولمعرفة كيفية التقدم بطلب للحصول على هذه البطاقة، يرجى زيارة: www.qib.com.qa/ar-HimyanDebit

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