الدوحة، قطر: احتفالاً باليوم العالمي للسكري، تعاون مصرف قطر الإسلامي (المصرف) مع مؤسسة حمد الطبية لإجراء فحوصات واختبارات وجلسات توعية لموظفيه، لتشجيعهم على تبني خيارات صحية.

وفي إطار استراتيجية المسؤولية الاجتماعية التي ينتهجها المصرف والجهود المتواصلة لتعزيز الممارسات الصحية بين موظفيه، تضمنت الفعالية إجراء فحوصات لمرض السكري غير المشخص، بما في ذلك قياس مستوى السكر في الدم وضغط الدم.

وعلاوة على ذلك، شارك موظفو المصرف في المسيرة السنوية للسكري والتي نظمتها الجمعية القطرية للسكري، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع. وتهدف الفعالية إلى الاحتفال باليوم العالمي للسكري، ورفع الوعي حول المرض في قطر، والترويج لأسلوب حياة أكثر صحة.

واستخدم المصرف منصات التواصل الاجتماعي الخاصة به لإطلاق سلسلة من المنشورات التثقيفية، وإشراك المجتمع بتثقيفهم حول مرض السكري وأنواعه، والكشف المبكر والعلاج، والاستراتيجيات الفعالة للحد من مخاطر مضاعفاته.

وتعكس هذه المبادرات المجتمعية استراتيجية المسؤولية الاجتماعية التي يتبناها المصرف، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تدرك أهمية توفير الرعاية الصحية وتحسين الصحة العامة للسكان.

وقالت السيدة مشاعل عبد العزيز الدرهم، مساعد المدير العام لقطاعي الاتصال وضمان الجودة في المصرف: "نحن ملتزمون بدعم موظفينا ومجتمعنا من خلال تعزيز الوعي، والتشجيع على تبني نمط حياة صحي. ونظراً لانتشار مرض السكري في قطر، فإن من واجبنا دعم برامج الوقاية من هذا المرض وتعمل على تحسين الصحة العامة لأفراد المجتمع، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأود أن أتقدم بالشكر لكل من مؤسسة حمد الطبية على شراكتهم القيَمة، وإلى الجمعية القطرية للسكري لتنظيم المسيرة السنوية. لقد كان من دواعي سرورنا أن يشارك المصرف بفعالية في هذه المبادرات الهادفة، مما يؤكد التزامنا بمجتمع أكثر صحة وحيوية.



#بياناتشركات

- انتهى -