حصل المصرف أيضاً على تقدير خاص لريادته في مجال المسؤولية الاجتماعية والخدمات المصرفية للشركات في تصنيفات يوروموني لقادة السوق

الدوحة، قطر: تصدّر مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، مجدداً تصنيفات يوروموني لقادة السو ق، في خمس مجالات رئيسية. وقد حصل المصرف على تصنيف الرائد في مجال الصيرفة الإسلامية والحلول الرقمية والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، كما حظي إلى جانب هذه التصنيفات المرموقة بتقدير خاص في مجال المسؤولية الاجتماعية والخدمات المصرفية للشركات.

ويؤكد تصنيف الصيرفة الإسلامية الدور المهم الذي يتميز به المصرف باعتباره رائداً في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية في قطر، ويقدر إسهاماته الاستراتيجية في توسيع وتعزيز التمويل الإسلامي في البلاد. كما يؤكد التصنيف التزام المصرف بتلبية احتياجات عملائه المتغيرة من خلال توفير منتجات وخدمات مصرفية مبتكرة متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وقد أثبت تركيز المصرف الاستراتيجي على الابتكار الرقمي دوره الفعال في ترسيخ مكانته بصفته مؤسسة رائدة في القطاع المالي الرقمي. وينعكس التزام المصرف بالحفاظ على ريادته للتطوير والابتكار التكنولوجي من خلال استراتيجياته التي تركز على العملاء، مما أدى إلى الإقبال الكبير على القنوات الرقمية.

ويسلط التصنيف في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة الضوء على اهتمام المصرف بالإدارة البيئية والتزاماته القوية في هذا المجال إلى جانب مبادرات الاستدامة المبتكرة. ويتجلى الدور المؤثر للمصرف في تعزيز التأثير البيئي الإيجابي والممارسات المستدامة والتزامه بمبادئ الصيرفة الإسلامية من خلال جهوده المستمرة لدمج الممارسات المؤسساتية المسؤولة في عملياته.

أما تقدير المصرف في مجال المسؤولية الاجتماعية والخدمات المصرفية للشركات، فيؤكد نهجه الشامل في تقديم الخدمات المصرفية المسؤولة والفعالة. إن التزام المصرف بمنح الأولوية للاعتبارات الاجتماعية والبيئية يضع معايير جديدة لمسؤولية الشركات في القطاع المالي، ويدل على حرصه على اتباع نهج مستدام يعمل على زيادة الوعي الاجتماعي بالخدمات المصرفية.

وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف:" نحن سعداء بالحصول على هذا التكريم من يوروموني، والذي يشيد بسجلنا الحافل في تقديم أفضل المنتجات والخدمات للأفراد والشركات. وستكون هذه التصنيفات الجديدة بمثابة دافع قوي لنا لمواصلة تعزيز قدراتنا عبر جميع منتجاتنا وخدماتنا لنوفر لعملائنا تجربة فعالة وموثوقة. إن هذا الإنجاز هو ثمرة الرؤية الاستراتيجية للمصرف، ودعم مجلس الإدارة، وتفاني فريق العمل، إلى جانب التنفيذ الناجح لاستراتيجية أعمالنا".

تمثل تصنيفات يوروموني لقادة السوق امتداداً لبرامج جوائز يوروموني المرموقة والمعروفة عالمياً. وتحتفي هذه التصنيفات بإنجازات وتميز المؤسسات المالية على مدى فترة تزيد عن 12 شهراً. وتقوم يوروموني بتقييم المؤسسات المالية الرائدة حول العالم بناءً على رؤى مستمدة من مجموعة متنوعة من مصادر البيانات وتدمج المعلومات النوعية والكمية، ولا تستمد هذه البيانات من داخل البنوك نفسها فحسب، بل تتضمن أيضاً بيانات العملاء، مما يضمن تصوراً شاملاً وتقييماً موضوعياً لقادة الصناعة.

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