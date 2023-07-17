عجمان : أعلن مصرف عجمان عن تعيين مصطفى محمد سعيد الخلفاوي بمنصب الرئيس التنفيذي وسيباشر عمله ابتداءً من 1 سبتمبر/أيلول 2023.

قال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس مجلس إدارة مصرف عجمان: "يسعدني أن أرحب بمصطفى الخلفاوي كرئيس تنفيذي لمصرف عجمان، وهو من الشخصيات المصرفية المرموقة التي تتمتع بخبرة ثرية في المجال المصرفي، ولديه سجل حافل زاخرُ بالإنجازات الريادية والنجاحات الباهرة".

أضاف سموه: "لدينا ثقة كبيرة بأنه بفضل خبرته الواسعة ومهاراته القيادية المتميزة ومن خلال فهمه المتعمق للصناعة المصرفية فإنه سيتمكن من مواصلة دفع عجلة النمو في مصرف عجمان كما سيساهم في تحقيق نتائج استثنائية لمساهمينا ومستثمرينا وعملائنا على حدٍ سواء ".

من جانبه أعرب مصطفى الخلفاوي عن امتنانه وتطلعه لمباشرة دوره الجديد قائلاً: “يشرفني وبكل فخر أن أتقلد منصب الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان وأتطلع بشغفٍ إلى تحقيق الأهداف المستقبلية واكتشاف الفرص الجديدة وخوض التحديات القادمة بكل عزيمةِ وإصرار.

وتوجه بالشكر الجزيل لمجلس إدارة مصرف عجمان الموقر على ثقتهم الغالية ومنحه شرف الانضمام لأسرة مصرف عجمان وتوليه مسؤولية قيادة فريقه في هذه المرحلة المحورية الهامة التي يُشكل فيها مصرف عجمان جزءاً هاماً من اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال ما يقدمه من حلول وخدمات مالية استثنائية متوافقة مع الشريعة الإسلامية عبر مختلف محاور أعماله المؤسسية.

يُشار إلى أن مصطفى الخلفاوي يتمتع بخبرة مهنية عريقة ممتدة لأكثر من 20 عاماً في مجال الأعمال المصرفية للشركات والأفراد، ويمتلك مهارات مصرفية بارزة ومتكاملة أثبتت نتائجها الفاعلة في محاور مصرفية رئيسية أهمها الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار المصرفي، كما تولى العديد من المناصب القيادية العليا في عدة بنوك وفاز بالعديد من الجوائز والأوسمة.

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نبذة عن مصرف عجمان

مصرف إسلامي ذو رؤية طموحة، مبني على قيم النزاهة والثقة والشفافية. يسعى إلى توفير مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية العالية الجودة والمتوافقة مع أحكام الشريعة، للعملاء من الأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية على مستوى الدولة. كما ويحرص على تعيين أفضل الموظفين وتطبيق أحدث التقنيات التي من شأنها أن تضمن للعملاء تجربة مصرفية مميزة مع إعادة إحياء تلك اللمسة الإنسانية التي فقدت في عصر الخدمات المصرفية الحديث . يتخذ مصرف عجمان من إمارة عجمان مقراً له، ويحظى بدعم قوي من حكومتها، حيث يعتبر ركيزة أساسية في استراتيجية التنمية الاقتصادية للإمارة. ويواصل المصرف جهوده الحثيثة لكي يصبح مؤسسةً مصرفيةً إسلاميةً مستدامة بكل معنى الكلمة، مع التأكيد على ضرورة تحقيق التوازن الأمثل في العناية بالمجتمع والموظفين، سعياً إلى توفير قيمة حقيقة وعالية للمساهمين والعملاء على حدٍ سواء لمزيد من المعلومات ، يرجى زيارة الموقع الالكتروني http://www.ajmanbank.ae

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هينا بخيت

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