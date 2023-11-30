وقع مصرف عجمان مذكرة تفاهم مع سوق أبوظبي العالمي الذي يعد أحد أكبر الأسواق المالية الدولية في العالم في عاصمة الإمارات العربية المتحدة، بهدف دعم متطلبات نمو مجتمعه المالي العالمي. صدر الإعلان خلال أسبوع أبوظبي المالي الذي استضافه سوق أبوظبي العالمي. صدر الإعلان خلال أسبوع أبوظبي المالي الذي استضافه سوق أبوظبي العالمي. يشكل الحدث الذي يدوم أسبوعاً منصة للمحادثات المطولة المرتبطة بالقطاع المالي ومستجدات المجال والتطورات والابتكارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تتعلق بالأسواق المالية والمصارف على مستوى العالم.

وتنص مذكرة التفاهم على منح مصرف عجمان الكيانات المسجلة والمرخصة مع سوق أبوظبي العالمي، مدراء حسابات عملاء متخصصين وخدمات مصرفية متميزة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وعروض قيمة منسقة تتضمن الوصول إلى منصة إس إم إي سوق، وهي منصة مصرف عجمان الرقمية الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة.

قال السيد مصطفى محمد سعيد الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، تعليقاً على هذا الحدث: "يسرنا إقامة شراكة مع سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الرائد في الإمارات العربية المتحدة. تشكل مذكرة التفاهم خطوة محورية بالنسبة إلينا وتتماشى بشكل مثالي مع رؤية أبوظبي الاقتصادية وقطاعها المالي المزدهر. يعد سوق أبوظبي العالمي أحد أكبر المناطق المالية وأسرعها نمواً في المنطقة، ونهدف من خلال مبادراتنا الاستراتيجية إلى المساهمة في نجاح بيئته الاستثمارية الجذابة. سنقدم من خلال جهودنا المشتركة حلولاً مالية متخصصة وسنعزز نظاماً حيوياً يساعد في مشاركة المعارف والابتكارات في القطاع المالي. نتطلع إلى العمل مع سوق أبوظبي العالمي بشكل وثيق لتحقيق أهدافنا المشتركة."

ومن جهته، قال السيد سالم محمد الدرعي، الرئيس التنفيذي لسلطة سوق أبوظبي العالمي: "يسرنا توقيع مذكرة التفاهم هذه التي تشكل خطوة هامة في إطار التعاون الاستراتيجي والمثمر بين سوق أبوظبي العالمي ومصرف عجمان . وإننا على ثقة بأن هذه الشراكة ستسهم في توفير المزيد من الخدمات المصرفية والمتطورة لكافة الشركات العاملة والمتواجدة ضمن المنظومة الشاملة والحيوية لسوق أبوظبي العالمي."

تؤسس مذكرة التفاهم إطار عمل رسمي للتعاون والتساند بين الكيانين، وتركز على تقوية التعاون في مجالات مثل التعليم والتدريب وتطوير الأعمال والمشاركة في استضافة ديجيتال لاب ونشر الوعي وإجراء الأبحاث المتعلقة بالخدمات المالية والمصارف والمبادرات المرتبطة بالتقانة المالية. إلى جانب ذلك، تهدف مذكرة التفاهم إلى زيادة التعاون بين مصرف عجمان وسوق أبوظبي العالمي لتسهيل تبادل المعارف حول آخر التطورات في عالم المصارف والمال.

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نبذة عن مصرف عجمان

مصرف عجمان هو مصرف إسلامي ذو رؤية طموحة مبنية على قيم النزاهة والثقة والشفافية ويسعى إلى توفير مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية عالية الجودة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية السمحاء للعملاء، سواء كانوا أفراداً أو شركات أو مؤسسات حكومية في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. كما يحرص المصرف على امتلاك أحدث التقنيات التي تتيح للعملاء تجربة مصرفية فريدة من نوعها من خلال إعادة التواصل البشري الذي فُقد في العصر الحديث نتيجة التطبيقات المصرفية.

يقع مركز مصرف عجمان الرئيسي في عجمان ويحظى بدعم قوي من حكومة عجمان ويُعد حجر أساس في رسم استراتيجية التطوير الاقتصادي للإمارة. يسعى المصرف بلا كلل إلى تعزيز مكانته في القطاع المصرفي كمؤسسة مصرفية إسلامية مستدامة، ويؤكد على تحقيق التوازن الأمثل بين حاجات المجتمع والموظفين المخلصين ليتمكن من تقديم قيمة حقيقية للعملاء والشركاء على حد سواء.

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