

أعلنت شركة سكاي رايز العقارية، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لمصرف عجمان، عن الافتتاح الرسمي لمقرها الجديد بإمارة عجمان، مما يمثّل لحظة محورية في مسارات نمو الشركتين. وقد حضر حفل الافتتاح أعضاء مجلس إدارة شركة سكاي رايز العقارية والإدارة العليا لمصرف عجمان، ليؤكد ذلك على التوافق الاستراتيجي الوثيق بين الكيانين.

سيكون المبنى الجديد بمثابة المحور المركزي لأنشطة شركة سكاي رايز العقارية المتوسعة، والتي تشمل إدارة الممتلكات والأصول والمبيعات والتأجير والوساطة وتقييمات الجهات الخارجية والإشراف على إدارة المرافق على مستويات الدولة.

ويُعد إطلاق سكاي رايز العقارية علامة فارقة في استراتيجية التنويع التي يتبناها مصرف عجمان، والتي تهدف إلى توسيع عروضه الأساسية من خلال الاستفادة من القطاع العقاري. تعمل شركة سكاي رايز العقارية، التي أُطلقها مصرف عجمان في أوائل عام 2024، بوصفها كياناً مستقلاً له هويته وأنظمته الخاصة، مما يمكّنها من تقديم حلول مركزة ومبتكرة في مجال إدارة العقارات. وتجد الشركة في استقلاليّتها السبيل إلى تعزيز النمو والاستجابة مع الاستفادة من أوجه التآزر بين الخدمات المصرفية والعقارية.

وفي هذا السياق، قال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمانورئيس مجلس إدارة شركة سكاي رايز العقارية: "افتتاح المقر الرئيسي لشركة سكاي رايز العقارية بمثابة دليل على التزامنا بالابتكار والنمو. من خلال هذا المشروع، نهدف إلى توسيع بصمتنا العقارية وإعادة تعريف المعايير في قطاع إدارة العقارات. سنبذل أقصى جهدنا لوضع معايير جديدة بوجود الإمكانات الهائلة في سوق العقارات، وستلعب سكاي رايز العقارية دوراً حاسماً في تعزيز استراتيجية التنويع لدى مصرف عجمان وإضافة قيمة دائمة لعملائنا."

سينصبّ تركيز شركة سكاي رايز العقارية في البداية على إدارة المحفظة العقارية الواسعة لمصرف عجمان، والتي تبلغ قيمتها 5.5 مليار درهم، مع توسيع نطاق خدماتها للعملاء الخارجيين.

وأضاف محمد الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة سكاي رايز العقارية: "من دواعي حماسنا أن نبدأ العمليات من مقرنا الجديد الذي يمثل دافعنا للتميز والابتكار. تتمتع شركة سكاي رايز العقارية بموقع فريد يمكّنها من الاستفادة من موارد مصرف عجمان مع الحفاظ على ديناميكيتها واستقلالها، مما يسمح لنا بتقديم حلول متطورة وخدمة استثنائية لعملائنا."

نبذة عن مصرف عجمان

مصرف عجمان هو مصرف إسلامي ذو رؤية طموحة مبنية على قيم النزاهة والثقة والشفافية ويسعى إلى توفير مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية عالية الجودة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية السمحاء للعملاء، سواء كانوا أفراداً أو شركات أو مؤسسات حكومية في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. كما يحرص المصرف على امتلاك أحدث التقنيات التي تتيح للعملاء تجربة مصرفية فريدة من نوعها من خلال إعادة التواصل البشري الذي فُقد في العصر الحديث نتيجة التطبيقات المصرفية.

يقع مركز مصرف عجمان الرئيسي في عجمان ويحظى بدعم قوي من حكومة عجمان ويُعد حجر أساس في رسم استراتيجية التطوير الاقتصادي للإمارة. يسعى المصرف بلا كلل إلى تعزيز مكانته في القطاع المصرفي كمؤسسة مصرفية إسلامية مستدامة، ويؤكد على تحقيق التوازن الأمثل بين حاجات المجتمع والموظفين المخلصين ليتمكن من تقديم قيمة حقيقية للعملاء والشركاء على حد سواء. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع http://www.ajmanbank.ae

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