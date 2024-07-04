أعلن مصرف عجمان عن تكامله مع منصة آني للدفع الفوري في تعاون غير مسبوق مع شركة الاتحاد للمدفوعات (AEP)، التابعة لمصرف الإمارات المركزي (CBUAE). يجعل هذا التطور الهام مصرف عجمان واحداً من قلة من المصارف الإسلامية التي انضمت إلى منصة آني في المنطقة، ما يشدد على التزام المصرف بالابتكار والتميز المصرفي.

تغير منصة آني للمدفوعات الفورية طريقة إجراء عملاء مصرف عجمان لمعاملاتهم جذرياً، حيث تتيح نقل الأموال بين مصرف عجمان والمؤسسات المالية المحلية الأخرى ضمن شبكة آني بشكل فوري. سيصبح بإمكان عملاء مصرف عجمان استخدام خدمات آني عبر تطبيق الاتحاد للمدفوعات، آني، المتوفر على منصتي آي آو إس وأندرويد، وبعد عدة أشهر على تطبيق مصرف عجمان وقنواته أيضاً. يُبسّط التطبيق سير المعاملات باستخدام أرقام الهواتف المحمولة والبريد الإلكتروني وبطاقة الهوية الإماراتية ويقدم ميزات متقدمة مثل "إرسال الأموال" و"طلب الأموال" و"تقسيم الفواتير" و"الدفع عبر رمز الاستجابة السريعة".

قال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، في تعليقه على إطلاق المنصة "نستكشف بمضينا قدماً مع منصة آني للمدفوعات الفورية مستقبل القطاع المصرفي ونساهم في بنائه في الوقت نفسه. يحدد تعاوننا مع شركة الاتحاد للمدفوعات مرحلة هامة لرحلتنا في مجال الابتكار المالي. نؤمن في مصرف عجمان بدور التكنولوجيا المحوري في تحويل حياتنا وبناء نظام مصرفي فعال وآمن. نحدد معاً معياراً جديداً للتميز في القطاع المالي لضمان تلبية احتياجات عملائنا بأقصى درجات النزاهة والابتكار والخبرة. يتجاوز هذا الحدث كونه خطوة نحو الأمام ليمثل تحولاً جريئاً نحو مستقبل مصرفي متكامل وشمولي ويتماشى مع رؤيتنا لتمكين مجتمعنا."

بدوره صرح جان بيلباور، الرئيس التنفيذي للاتحاد للمدفوعات، "نسعى في الاتحاد للمدفوعات إلى تحقيق مهمتنا في إنشاء منظومة تعزز الابتكار والتعاون والنمو، وتعود بنفعها على النظام المالي في الإمارات العربية المتحدة بأكمله. ترفع شراكتنا مع مصرف عجمان على منصة آني من مستوى تجارب العملاء وترسخ مكانة الإمارات العربية المتحدة كمركز دفع رقمي. كلنا ثقة في المنافع التي ستعود بها منصة آني، بالتعاون مع مصرف عجمان، على كل من العملاء والمنظومة المالية على نطاق أوسع، بفضل خدمات الدفع الفوري والميزات المبتكرة."

يعكس موقف مصرف عجمان كأحد أول المصارف الإسلامية في المنطقة التي تنضم إلى منصة آني التزامه برعاية الابتكار ومنح عملائه الحلول المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. تتماشى هذه المبادرة مع استراتيجية نظم الدفع الوطنية للمصرف المركزي والتي تهدف إلى تحديث أنظمة الدفع في الإمارات، وإجراء نقلة نوعية في مجال التجارة والمدفوعات في الإمارات العربية المتحدة.

نبذة عن مصرف عجمان

مصرف عجمان هو مصرف إسلامي ذو رؤية طموحة مبنية على قيم النزاهة والثقة والشفافية ويسعى إلى توفير مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية عالية الجودة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية السمحاء للعملاء، سواء كانوا أفراداً أو شركات أو مؤسسات حكومية في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. كما يحرص المصرف على امتلاك أحدث التقنيات التي تتيح للعملاء تجربة مصرفية فريدة من نوعها من خلال إعادة التواصل البشري الذي فُقد في العصر الحديث نتيجة التطبيقات المصرفية.

يقع مركز مصرف عجمان الرئيسي في عجمان ويحظى بدعم قوي من حكومة عجمان ويُعد حجر أساس في رسم استراتيجية التطوير الاقتصادي للإمارة. يسعى المصرف بلا كلل إلى تعزيز مكانته في القطاع المصرفي كمؤسسة مصرفية إسلامية مستدامة، ويؤكد على تحقيق التوازن الأمثل بين حاجات المجتمع والموظفين المخلصين ليتمكن من تقديم قيمة حقيقية للعملاء والشركاء على حد سواء. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع http://www.ajmanbank.ae

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