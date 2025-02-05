أعلن مصرف عجمان عن إعادة افتتاحه لفرع الشارقة في زوايا ووك، محققاً بذلك إنجازاً مهماً يعبّر عن التزام المصرف المستمر بالعمل على الارتقاء بتجربة العملاء من خلال توفير بيئة مصرفية مبتكرة. من خلال نقل الفرع من البحيرة إلى زوايا ووك، استغل مصرف عجمان الفرصة وأعاد تصميم الفرع محولاً إياه إلى منشأة عصرية تنسجم مع معايير المصرف الحديثة والتي تعتمد آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في جميع فروعه.

يلبّي الفرع الجديد من خلال موقعه الاستراتيجي في زوايا ووك حاجات المجتمع المحلي في الشارقة، حيث يقدّم مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية القائمة على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الملتزمة بتقديم تجربة مصرفية مريحة وسلسة. كما يعكس التصميم الجديد للفرع قيم مصرف عجمان ذات النظرة المستقبلية والتزام المصرف كذلك في تلبية الحاجات المتطورة لعملائه بالكفاءة والسهولة المطلوبة.

وقال السيد مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، في تعليق له على إعادة الافتتاح، " يسعدنا أن نرحب بعودة عملائنا إلى فرع الشارقة الجديد في زوايا ووك والمعزز بمظهر عصري قائم على التكنولوجيا التي تعيد صياغة التجربة المصرفية. ويلتزم مصرف عجمان دوماً بتوفير الحلول المالية عالية المستوى لعملائنا من خلال بيئة تعكس التزامنا بالابتكار وراحة العملاء. ويشكل فرع الشارقة عهداً منا على الالتزام بتقديم الخدمات للمقيمين ومجتمع الأعمال في إمارة الشارقة وفق أعلى معايير الخدمة."

يعمل فرع مصرف عجمان في الشارقة الآن بطاقته الكاملة وهو مزوّد بأحدث النظم والخدمات لتأمين الحاجات المالية المتنوعة لعملائه. ويضمن التصميم الأنيق والعصري للفرع وصول العملاء إلى طيف واسع من الحلول المصرفية التي يقدمها مصرف عجمان ضمن بيئة تجمع حداثة التصميم مع سهولة الاستخدام، وبالاعتماد على فريق متخصص من المحترفين في هذا المجال.

يفتح فرع مصرف عجمان الشارقة في زوايا ووك أبوابه يومياً من الساعة 8:00 صباحاً حتى الساعة 2:00 ظهراً، من الاثنين حتى السبت، وتكون ساعات العمل يوم الجمعة من الساعة 7:00 صباحاً حتى الساعة 12:00 ظهراً.

نبذة عن مصرف عجمان

مصرف عجمان هو مصرف إسلامي ذو رؤية طموحة مبنية على قيم النزاهة والثقة والشفافية ويسعى إلى توفير مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية عالية الجودة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية السمحاء للعملاء، سواء كانوا أفراداً أو شركات أو مؤسسات حكومية في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. كما يحرص المصرف على امتلاك أحدث التقنيات التي تتيح للعملاء تجربة مصرفية فريدة من نوعها من خلال إعادة التواصل البشري الذي فُقد في العصر الحديث نتيجة التطبيقات المصرفية.

يقع مركز مصرف عجمان الرئيسي في عجمان ويحظى بدعم قوي من حكومة عجمان ويُعد حجر أساس في رسم استراتيجية التطوير الاقتصادي للإمارة. يسعى المصرف بلا كلل إلى تعزيز مكانته في القطاع المصرفي كمؤسسة مصرفية إسلامية مستدامة، ويؤكد على تحقيق التوازن الأمثل بين حاجات المجتمع والموظفين المخلصين ليتمكن من تقديم قيمة حقيقية للعملاء والشركاء على حد سواء. للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع http://www.ajmanbank.ae

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