عجمان، الإمارات العربية المتحدة – أعلن مصرف عجمان عن إطلاق موقعه الإلكتروني المطور، الذي يوفر تجربة رقمية أكثر تطوراً من خلال تصميم محدث ووظائف محسنة ومحتوى شامل ومحدث حول المصرف ومنتجاته وخدماته. ويتيح الموقع سهولة أكبر في الوصول إلى المعلومات والخدمات ذات الصلة وفقاً لفئات المتعاملين المختلفة، بما يشمل الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى، إلى جانب أقسام متخصصة لخدمات الخزينة وأسواق رأس المال والاستدامة وعلاقات المستثمرين.

ويمثل الموقع الإلكتروني المطور نقلة نوعية على المستويات البصرية والمعلوماتية والوظيفية، حيث يرتكز على تصميم حديث وتجربة استخدام أكثر سلاسة وكفاءة، مع بنية تنقل مبسطة ومسارات استخدام محسنة تساعد المتعاملين على الوصول إلى المعلومات والخدمات ذات الصلة بسرعة وسهولة أكبر. كما يعتمد الموقع نهجاً يركز على تبسيط رحلة المستخدم وتقليل الخطوات المطلوبة للوصول إلى المحتوى والخدمات، بما يعزز سهولة الاستخدام عبر مختلف الأجهزة والقنوات الرقمية.

ويواصل مصرف عجمان الاستثمار في تطوير منصاته الرقمية بما يسهم في تسهيل الوصول إلى المعلومات والخدمات والمنتجات المصرفية، وتوفير تجربة استخدام أكثر وضوحاً وانسيابية. ويأتي الموقع الإلكتروني المطور ليجسد هذا التوجه من خلال تصميم حديث وتجربة استخدام محسنة ترتكز على سهولة التنقل والوصول إلى المحتوى والخدمات بكفاءة أكبر.

وقال مصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان: "أصبحت التجربة الرقمية اليوم عاملاً أساسياً في كيفية تفاعل المتعاملين مع المؤسسات المالية والوصول إلى خدماتها. ومن هذا المنطلق، نواصل تطوير قنواتنا الرقمية بما يعزز سهولة الوصول إلى المعلومات والخدمات والمنتجات المصرفية، ويوفر تجربة أكثر سلاسة وكفاءة. ويجسد إطلاق موقعنا الإلكتروني المطور هذا الالتزام، كما يعكس حرصنا المستمر على تطوير تجربة المتعامل وتعزيز جودة التفاعل مع المصرف عبر مختلف القنوات الرقمية".

ويقدم الموقع الإلكتروني المطور تجربة أكثر انسيابية من خلال واجهة محدثة وهيكلية محتوى محسنة ومسارات استخدام مبسطة، بما يساعد المتعاملين على الوصول إلى المعلومات والخدمات التي يحتاجونها بعدد أقل من الخطوات وبجهد أقل. كما تم تصميم المنصة بما يضمن تجربة متسقة وسهلة الاستخدام عبر مختلف الأجهزة، مع الحفاظ على هوية المصرف وقيمه المؤسسية.

لم يقتصر الهدف من تحديث الموقع الإلكتروني فحسب، بل ركّزت عملية التطوير على إعادة تصميم تجربة الاستخدام بما يجعلها أكثر بساطة ووضوحاً وفاعلية. وقد تم تطوير مختلف عناصر المنصة انطلاقاً من احتياجات المتعاملين، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى المحتوى والخدمات وتعزيز سهولة التفاعل مع المصرف عبر القنوات الرقمية.



ويشكل إطلاق الموقع الإلكتروني المطور خطوة جديدة ضمن جهود مصرف عجمان الرامية إلى تطوير منظومته الرقمية وتعزيز تجربة المتعاملين عبر مختلف نقاط التفاعل. ويواصل المصرف العمل على تقديم تجارب رقمية أكثر كفاءة وسهولة، بما يدعم تطلعات المتعاملين ويواكب التطور المستمر في المشهد المصرفي الرقمي.

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