دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلق مصرف عجمان شراكة استراتيجية مع ماستركارد لإطلاق خدمات الدفع الدولية لتحويل الأموال بين الأفراد من خلال تطبيق مصرف عجمان للخدمات المصرفية الرقمية. بفضل هذه الشراكة، سيوفر مصرف عجمان خدمات التحويلات المالية الفورية من خلال قنواته الرقمية في أكثر من 40 دولة حول العالم.

تماشياً مع الاستراتيجية الرقمية لمصرف عجمان، فإن أحد أبرز نقاط هذا التعاون هو تقديم خدمات التحويلات الفورية والمدمجة بسلاسة في تطبيق "مصرف عجمان للخدمات المصرفية الرقمية". إن حل تحويلات مصرف عجمان الذي تدعمه ماستركارد، يسمح للأشخاص بتحويل الأموال حول العالم آنياً تقريباً.

في ظل رسوم تحويل منخفضة وإتاحة ميزات سهلة الاستخدام، تسهّل خدمات ماستركارد الدولية للدفع حركة الأموال إلى أي طرف في أكثر من 140 دولة من خلال اتصال آمن يتيح الوصول إلى 95٪ من الحسابات المصرفية في جميع أنحاء العالم بشكل آنيّ تقريباً.

صرّح فيصل قنديل، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف عجمان: "نحن في مصرف عجمان، ملتزمون بالمساهمة في مسيرة التنمية في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال توفير أحدث الخدمات المالية. بفضل منصة ماستركارد القوية لتحويل الأموال، سنتمكن من تلبية احتياجات عملائنا عبر تقديم خدمة تحويل الأموال بشكل شبه آنيّ عبر خدماتنا المصرفية الرقمية. بفضل تقنيتها المتقدمة وخبرتها العالمية وأثرها المتنامي في مجال التحويلات المالية، تُعد ماستركارد شريكنا المفضّل للتحويلات المالية العابرة للحدود والتي ستحسّن بشكل كبير الخدمات التي نقدّمها إلى عملائنا وتسمح لنا بتحقيق انتشار عالمي".

من جهتها، قالت جينا بيترسون سكايرم، نائب الرئيس، رئيس تطوير الأعمال في الإمارات وسلطنة عمان لدى ماستركارد: "بالنسبة إلى الكثير من الناس، تُعتبر التحويلات المالية وسيلة حيوية للبقاء على اتصال مع مجتمعاتهم. ونسعى في ماستركارد لتوفير طرق سريعة ومريحة وآمنة وبأسعار معقولة تسمح لأفراد لمجتمع بتحويل الأموال دولياً. ونحن سعداء بتوطيد علاقتنا مع مصرف عجمان من خلال تقديم خدمات ماستركارد العابرة للحدود لعملائه."

إدراكاً منها لأهمية الوقت في عالمنا السريع، طوّرت ماستركارد خدماتها الدولية لإجراء تحويلات مالية سريعة وفعالة. ويضمن ذلك قدرة العملاء على إكمال معاملاتهم المالية المطلوبة على الفور، وهو أمر مفيد بشكل خاص لتلبية الاحتياجات المالية العاجلة. لتعزيز الشفافية تم تجهيز الحل بميزة التتبع اللحظيّ، ليبقى المستخدمون على اطلاع بتقدّم معاملاتهم المالية.

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن مصرف عجمان

مصرف عجمان هو مصرف إسلامي ذو رؤية طموحة مبنية على قيم النزاهة والثقة والشفافية ويسعى إلى توفير مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية عالية الجودة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية السمحاء للعملاء، سواء كانوا أفراداً أو شركات أو مؤسسات حكومية في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة. كما يحرص المصرف على امتلاك أحدث التقنيات التي تتيح للعملاء تجربة مصرفية فريدة من نوعها من خلال إعادة التواصل البشري الذي فُقد في العصر الحديث نتيجة التطبيقات المصرفية.

يقع مركز مصرف عجمان الرئيسي في عجمان ويحظى بدعم قوي من حكومة عجمان ويُعد حجر أساس في رسم استراتيجية التطوير الاقتصادي للإمارة. يسعى المصرف بلا كلل إلى تعزيز مكانته في القطاع المصرفي كمؤسسة مصرفية إسلامية مستدامة، ويؤكد على تحقيق التوازن الأمثل بين حاجات المجتمع والموظفين المخلصين ليتمكن من تقديم قيمة حقيقية للعملاء والشركاء على حد سواء.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع http://www.ajmanbank.ae

نبذة عن شركة ماستركارد

ماستركارد (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز MA)، www.mastercard.com هي شركة عالمية متخصصة في تكنولوجيا حلول الدفع. وتتمثّل مهمتنا في ربط وتمكين اقتصاد رقمي شامل يعود بالنفع على جميع الناس في أي مكان من خلال إتاحة إجراء معاملات آمنة وبسيطة وذكية بكل سهولة. ومن خلال استخدام بيانات وشبكات آمنة وتوطيد شراكات قائمة على الشغف، تساعد ابتكاراتنا وحلولنا الأفراد والمؤسسات المالية والحكومات والشركات على تحقيق أقصى إمكاناتهم. وتستند ثقافتنا وجميع الأعمال التي نقوم بها داخل وخارج الشركة إلى حاصل اللباقة لدينا، أو (DQ). ومن خلال شبكتنا التي تمتد في أكثر من 210 بلدان ومناطق، نحن نعمل على بناء عالم مستدام يوفر إمكانات لا تقدر بثمن للجميع.