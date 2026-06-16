الشارقة، الإمارات العربية المتحدة، أعلن مصرف الشارقة الإسلامي عن الفائز بالجائزة الكبرى البالغة مليوني درهم ضمن حملة "مليونير الشارقة الإسلامي"، في تأكيد جديد على التزامه بتعزيز ثقافة الادخار وتمكين المتعاملين من تحقيق تطلعاتهم المستقبلية من خلال تجربة مصرفية مجزية تجمع بين التخطيط المالي وفرص الفوز بمكافآت قيّمة.

وفاز بالجائزة الكبرى شاجير فينجا، البالغ من العمر 34 عاماً والمقيم في إمارة أبوظبي، وذلك خلال السحب الذي أُجري في الفرع الرئيسي للمصرف. ويكتسب هذا الفوز أهمية خاصة، إذ لم يمضِ على فتحه لحساب التوفير عبر تطبيق مصرف الشارقة الإسلامي الرقمي سوى أقل من شهرين، ما يعكس الفرص المتاحة أمام جميع المتعاملين للاستفادة من مزايا الحملة منذ اللحظات الأولى لانضمامهم إليها.

وأعرب الفائز عن سعادته الكبيرة بهذا الفوز، مشيراً إلى أنه كان يتابع حملة "مليونير الشارقة الإسلامي" منذ فترة ويتطلع إلى أن يكون أحد الفائزين بها، إلا أنه لم يتوقع أن يتحقق ذلك بهذه السرعة. وأوضح أن الجائزة ستمثل محطة مهمة في حياته، وستساعده على التخطيط لمستقبله وتحقيق المزيد من الاستقرار لعائلته وجلبهم للعيش في دولة الإمارات.

كما شهد السحب فوز المواطنة الإماراتية، موزه بطي، بسيارة BMW XM الفاخرة، إلى جانب 40 فائزاً آخر بالجوائز النقدية المخصصة ضمن الحملة.

وتكافئ حملة "مليونير الشارقة الإسلامي" المتعاملين الذين يحرصون على الادخار لمستقبلهم، من خلال باقة من الجوائز القيّمة التي تتجاوز قيمتها 20 مليون درهم. وتستهدف الحملة المواطنين والمقيمين من مختلف الجنسيات في الدولة، بما يجعل من الادخار اليومي فرصة لتحقيق أهداف وطموحات قد تغيّر حياتهم.

وصُمّمت الحملة لترسيخ ثقافة الادخار ومساعدة المتعاملين على السعي نحو تحقيق أحلامهم كلّ شهر، عبر جوائز متنوّعة تشمل سيارات BMW XM الفاخرة وجوائز نقديّة مجزية.

ويحصل المتعاملون تلقائياً على فرصة دخول السحب مقابل كلّ 10,000 درهم يحتفظون بها في حسابات التوفير المؤهلة، بما يعزز فرصهم في الفوز بالجوائز مع الاستمرار في تنمية مدخراتهم وتحقيق أهدافهم الماليّة المستقبلية.

وقال نبيل أبو علوان، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف الشارقة الإسلامي: "تعكس قصص النجاح التي نشهدها من خلال حملة "مليونير الشارقة الإسلامي" الأثر الحقيقي الذي يمكن أن يحققه الادخار في حياة الأفراد. فالحملة لا تقتصر على تقديم الجوائز فحسب، بل تسهم في ترسيخ ثقافة مالية إيجابية وتشجع المتعاملين على التخطيط لمستقبلهم بثقة. ويسعدنا أن نكون جزءاً من رحلة تحقيق تطلعات عملائنا على غرار ما حصل مع شاجير، وأن نرى كيف تتحول أحلامهم إلى واقع ملموس."

ومن المقرر أن يشهد السحب المقبل خلال الشهر القادم توزيع جائزتين بقيمة مليون درهم لكل منهما، إحداهما مخصصة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والأخرى مفتوحة لجميع الجنسيات، إلى جانب 40 جائزة نقدية إضافية.

ويمكن للمتعاملين فتح حساب التوفير المؤهل للحملة بشكل فوري عبر تطبيق مصرف الشارقة الإسلامي الرقمي، أو من خلال الموقع الإلكتروني للمصرف، أو بإرسال كلمة "Millionaire" إلى الرقم 6667، أو الاتصال بمركز الاتصال على الرقم 065999999، أو زيارة أقرب فرع للمصرف.

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