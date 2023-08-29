تشجّيع الخيارات الصديقة للبيئة

الدوحة، قطر : يسر مصرف الريان، أحد المؤسسات المصرفية الإسلامية الرائدة في قطر، أن يقدم حملته المبتكرة لتمويل المركبات الخضراء، والتي تهدف إلى تعزيز الخيارات المستدامة بين عملائه. وتشجّع هذه الحملة على اختيار السيارات الكهربائية والهايبرد كخطوة نحو مستقبل أكثر اخضراراً كما تقدّم مجموعة من المزايا الجذابة.

باعتباره شريكاً مالياً مسؤولاً، يدرك مصرف الريان أهمية معالجة المخاوف البيئية وتقليل انبعاثات الكربون. وبناءً عليه فإن حملة تمويل المركبات الخضراء تتماشى مع التزام البنك بتطبيق الممارسات المستدامة وتمكّن العملاء من اتخاذ قرارات صديقة للبيئة مع الاستمتاع بمزايا حصرية.

وفيما يلي أبرز المميزات في حملة تمويل السيارات الخضراء التي يقدمها مصرف الريان:

1. معدل ربح خاص جداً: يُظهر مصرف الريان التزامه بجعل الخيارات الخضراء متاحة عبر تقديم معدل ربح مرن ومناسب يبلغ 6.25% فقط. ويؤكد هذا المعدل الاستثنائي على التزام البنك بدعم المبادرات الصديقة للبيئة.

2. ما يصل إلى 50,000 نقطة أفيوس إضافية: بالتعاون مع نادي امتيازات الخطوط الجوية القطرية المرموق، سيحصل العملاء الذين يختارون تمويل سيارة كهربائية أو هايبرد من خلال هذه الحملة، على ما يصل إلى 50,000 نقطة أفيوس إضافية. وبذلك فان هذه الشراكة لا تعزز الاستدامة البيئية فحسب، بل توفر أيضاً متعة السفر كحافز إضافي.

3. فترة تأجيل السداد: تسهّل الحملة الانتقال بسهولة إلى السيارة الخضراء من خلال منح العملاء فترة تأجيل سداد تصل إلى 3 أشهر، مما يسمح للعملاء بإدارة أوضاعهم المالية أثناء التحول إلى وسيلة نقل صديقة للبيئة.

وقالت رنا الأسعد، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية الخاصة في مصرف الريان: "يفخر مصرف الريان بتقديم حملة تمويل المركبات الخضراء، حيث أنها تتوافق مع قيمنا الأساسية المتمثلة في الاستدامة والخدمات المصرفية المسؤولة. ومن خلال تزويد عملائنا بفرص انتقاء خيارات أكثر مراعاة للبيئة، فإننا نهدف إلى المساهمة بشكل إيجابي في الحفاظ على البيئة ودعمهم بمكافآت مجزية في الوقت ذاته."

تجدر الإشارة إلى أن مصرف الريان، باعتباره مؤسسة مصرفية إسلامية تعطي الأولوية للحلول المالية الأخلاقية والمستدامة، يمضي قدماً في الترويج لأسلوب حياة أكثر مراعاة للبيئة، إذ تمثّل حملة تمويل المركبات الخضراء مثالاً على ذلك وخطوة مهمة نحو جعل الخيارات الخضراء أكثر سهولة ومكافأة.

لمزيد من المعلومات حول حملة تمويل المركبات الخضراء وكيفية المشاركة، يرجى زيارة الموقع الرسمي لمصرف الريان على www.alrayan.com.

#بياناتشركات

- انتهى -

