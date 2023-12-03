فئتا بطاقات الائتمان ذات العلامة التجارية المشتركة من فيزا تعززان مكافآت العملاء

الدوحة: يسر مصرف الريان، أحد المؤسسات المالية الإسلامية الرائدة في قطر، ونادي الإمتياز التابع للخطوط الجوية القطرية، برنامج الولاء للناقل الوطني لدولة قطر، الإعلان عن تمديد شراكتهما من خلال التعاون في إطلاق بطاقات مصرف الريان الائتمانية ذات العلامة التجارية المشتركة مع الخطوط الجوية القطرية، والتي تم تصميمها لتقديم مجموعة استثنائية من المكافآت والمزايا للارتقاء بأسلوب حياة العملاء.

وتشكّل بطاقات مصرف الريان الائتمانية ذات العلامة التجارية المشتركة مع الخطوط الجوية القطرية تضافر الجهود بين خبرات مؤسستين عريقتين، حيث يدل هذا التعاون على التزام عميق من قبلهما بتقديم حلول مالية تسهم في تعزيز نمط الحياة وتجربة السفر مع الخطوط الجوية القطرية خصيصاً لأعضاء نادي الإمتياز التابع للخطوط الجوية القطرية.

النقاط الرئيسية:

تتوفر بطاقات مصرف الريان الائتمانية ذات العلامة التجارية المشتركة مع الخطوط الجوية القطرية بفئتي فيزا إنفينيت وفيزا سيغنتشر، وتقدم مجموعة من المزايا لحاملي البطاقات كالتالي:

جمع نقاط أفيوس مع نادي الإمتياز التابع للخطوط الجوية القطرية: يحصل حاملو البطاقات على نقطة أفيوس مقابل كل 4 ريال قطري يتم إنفاقها باستخدام بطاقة فيزا إنفينيت ومقابل كل 5 ريالات قطرية يتم إنفاقها باستخدام بطاقة فيزا سيغنتشر.

يحصل حاملو البطاقات على نقطة أفيوس مقابل كل 4 ريال قطري يتم إنفاقها باستخدام بطاقة فيزا إنفينيت ومقابل كل 5 ريالات قطرية يتم إنفاقها باستخدام بطاقة فيزا سيغنتشر. ضعف نقاط أفيوس على رحلات الخطوط الجوية القطرية: سيحصل حاملو البطاقات على نقطتي أفيوس مقابل كل 4 ريال قطري يتم إنفاقها باستخدام بطاقة فيزا إنفينيت ومقابل كل 5 ريالات قطرية يتم إنفاقها باستخدام بطاقة فيزا سيغنتشر لحجوزات الرحلات عبر qatarairways.com أو تطبيق الخطوط الجوية القطرية للجوال.

سيحصل حاملو البطاقات على نقطتي أفيوس مقابل كل 4 ريال قطري يتم إنفاقها باستخدام بطاقة فيزا إنفينيت ومقابل كل 5 ريالات قطرية يتم إنفاقها باستخدام بطاقة فيزا سيغنتشر لحجوزات الرحلات عبر qatarairways.com أو تطبيق الخطوط الجوية القطرية للجوال. أفيوس الإضافية عند الانضمام : يمكن لحاملي البطاقات كسب ما يصل إلى 50,000 نقطة أفيوس إضافية عن طريق تحويل رواتبهم إلى مصرف الريان وتفعيل بطاقة الائتمان ذات العلامة التجارية المشتركة.

يمكن لحاملي البطاقات كسب ما يصل إلى 50,000 نقطة أفيوس إضافية عن طريق تحويل رواتبهم إلى مصرف الريان وتفعيل بطاقة الائتمان ذات العلامة التجارية المشتركة. أفيوس الإضافية على الرحلة الأولى مع الخطوط الجوية القطرية: يمكن لحاملي البطاقات كسب ما يصل إلى 10,000 نقطة أفيوس إضافية عند حجز رحلتهم الأولى مع الخطوط الجوية القطرية.

يمكن لحاملي البطاقات كسب ما يصل إلى 10,000 نقطة أفيوس إضافية عند حجز رحلتهم الأولى مع الخطوط الجوية القطرية. أفيوس الإضافية بناءً على الإنفاق السنوي: يمكن لحاملي البطاقات كسب ما يصل إلى 25,000 نقطة أفيوس إضافية بناء على استيفاء حد الإنفاق السنوي .

يمكن لحاملي البطاقات كسب ما يصل إلى 25,000 نقطة أفيوس إضافية بناء على استيفاء حد الإنفاق السنوي وسيلة أسرع لترقية الفئة مع نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية: يتمتع حاملو البطاقات بفرصة الانتقال سريعا إلى فئة العضوية التالية لترقية فئة عضويتهم مع نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية وهي الفئتين الذهبية لبطاقات فيزا إنفينيت والفضية لبطاقات فيزا سيغنيتشر كالتالي : يمكن للعملاء تفعيل هذه الوسيلة عند إنفاق 14,000 ريال قطري لبطاقات فيزا إنفينيت و7,000 ريال قطري لبطاقات فيزا سيغنيتشر وذلك خلال السنة الأولى بواسطة استخدام بطاقاتهم الائتمانية على qatarairways.com أو تطبيق الخطوط الجوية القطرية للجوال.

يتمتع حاملو البطاقات بفرصة الانتقال سريعا إلى فئة العضوية التالية لترقية فئة عضويتهم مع نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية وهي الفئتين الذهبية لبطاقات فيزا إنفينيت والفضية لبطاقات فيزا سيغنيتشر كالتالي يمكن للعملاء تفعيل هذه الوسيلة عند إنفاق 14,000 ريال قطري لبطاقات فيزا إنفينيت و7,000 ريال قطري لبطاقات فيزا سيغنيتشر وذلك خلال السنة الأولى بواسطة استخدام بطاقاتهم الائتمانية على qatarairways.com أو تطبيق الخطوط الجوية القطرية للجوال. عرض أفيوس الإضافية لفترة محدودة: يمكن لأول 300 عميل قاموا بالتسجيل للحصول على بطاقة الائتمان ذات العلامة التجارية المشتركة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من إطلاقها كسب ما يصل إلى 40,000 نقطة أفيوس إضافية.

وقال السيد عمر العمادي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في مصرف الريان: "يسعدنا أن نقدم بطاقات مصرف الريان الائتمانية ذات العلامة التجارية المشتركة مع الخطوط الجوية القطرية. إن هذه المبادرة تعكس المكانة الريادية التي يتمتع بها مصرف الريان والخطوط القطرية، ونثق بأنها تشكّل علامة مميزة في طرح آفاق جديدة لمعايير الراحة والمكافآت وتجارب السفر لعملائنا."

وقال السيد إيهاب أمين، نائب رئيس أول الخطوط الجوية القطرية في قطر: "يواصل نادي الإمتياز التابع للخطوط الجوية القطرية التزامه بتقديم مزايا استثنائية للأعضاء، ويسعدنا أن نعلن عن إطلاق بطاقات ائتمان جديدة ذات علامة تجارية مشتركة مع مصرف الريان، المؤسسة المصرفية الرائدة في قطر. إننا نتطلع قدما إلى مشاهدة أعضاء نادي الإمتياز يحققون أقصى فائدة من فرصة استلام نقاط أفيوس خلال إنفاقهم اليومي."

وقال شاشانك سينغ، نائب الرئيس والمدير العام لشركة فيزا في قطر والكويت: "توفر بطاقات الائتمانية ذات العلامة التجارية المشتركة من مصرف الريان والخطوط الجوية القطرية عرضاُ محسناً يتوافق مع احتياجات السفر وأسلوب الحياة لحاملي البطاقات، مع إمكانية الوصول إلى أكثر من 100 مليون من شركائنا التجاريين حول العالم. وبصفتها شركة رائدة عالميا في مجال منتجات السفر ذات العلامات التجارية المشتركة، يسر فيزا ان تقدم مزايا قيّمة للسفر من شأنها أن تخلق قيمة حقيقية لعملاء مصرف الريان وأعضاء نادي الامتياز من الخطوط الجوية القطرية."

تجدر الإشارة الى أن بطاقات الائتمان ذات العلامة التجارية المشتركة من مصرف الريان بالتعاون مع الخطوط الجوية القطرية، تؤسس لحقبة جديدة من التعاون بين قطاعي المال والسفر.

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