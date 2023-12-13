محافظ البنك المركزي العراقي:

إنجازات مصرف التنمية الدولي، فرع الإمارات، تشجع على التوسع في هذا الاتجاه في دول المنطقة الأخرى

حجم التبادل التجاري بين الإمارات والعراق يصل إلى 25 مليار دولار في السنة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مصرف التنمية الدولي، أول مصرف عراقي خاص يعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن تحقيق إنجازات هامة خلال العام الأول من بدء أعماله في دولة الإمارات، حيث حقق المصرف نمواً كبيراً واستطاع خلال فترة وجيزة من توسيع قاعدة عملائه التي تضم العديد من الشركات والتي تشكل أغلبيتها شركات إماراتية، مما يسلط الضوء على تنامي دور المصرف وتعزيز تواجده في السوق الإماراتي.

وقام معالي محافظ البنك المركزي العراقي الدكتور علي محسن العلاق يرافقه عدداً من المدراء والمسؤولين في البنك المركزي العراقي بزيارة فرع مصرف التنمية الدولي العراقي في دولة الإمارات العربية المتحدة ومقره الرئيسي بإمارة دبي وثّمن جهوده في تعميق العلاقة الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية العراق. وأطلع الدكتور زياد خلف، رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي معالي المحافظ على الرؤى الخاصة للمصرف ودوره في تعزيز الاقتصاد العراقي من خلال دوره في توثيق العلاقة الاستراتيجية والاقتصادية بين الدولتين الشقيقتين باعتباره حلقة التواصل الاقتصادية بين المستثمرين ورواد الاعمال في الدولتين، مشيراً إلى أن دولة الامارات العربية المتحدة تعتبر الشريك التجاري الاول لجمهورية العراق.

من جهته أثنى معالي محافظ البنك المركزي العراقي على الجهود الكبيرة التي يبذلها المصرف في سبيل تطوير النظام المصرفي العراقي وتقديم خدمات مصرفية للأعمال والأفراد جعلته في مقدمة المصارف العاملة في العراق، مثمناً دوره الخارجي في تعميق العلاقة الاقتصادية المهمة بين دولة الإمارات وجمهورية العراق، وتقدم العلاق بالشكر للمصرف المركزي الإماراتي على الدعم المقدم لمصرف التنمية الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وجاءت زيارة العلاق لمصرف التنمية الدولي بالتزامن مع مرور عام على افتتاح فرعه في دبي، نجح خلالها المصرف في إدارة مجموعة كبيرة من التعاملات التجارية والاستثمارية بين البلدين، بعد سلسلة من الإنجازات في الداخل العراقي منها استحواذه على اكثر من 15% من حجم ودائع القطاع المصرفي بالإضافة الى دوره في التنمية الاقتصادية من خلال دعم وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة في جمهورية العراق.

وأكد العلاق على أن التوسع في النشاطات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين العراق ودول المنطقة تحتم ضرورة وجود علاقات مصرفية لبناء الجسور وتسهيل الأعمال. وأشار إلى أن حجم الاستثمارات بين العراق والإمارات في تزايد، وهو ما يتطلب تنظيم هذه التبادلات والأعمال التجارية بشكل آمن وفعال.

ومن جهته عبر الدكتور زياد خلف، رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي عن تقديره لزيارة ودعم معالي محافظ البنك المركزي العراقي. وسلط الضوء على النتائج الإيجابية التي حققها مصرف التنمية الدولي خلال عام من افتتاح فرعه في الإمارات، حيث نجح المصرف بإدارة 10% من استيرادات العراق من دولة الإمارات وما يصل إلى 8% من حجم التبادل التجاري بين البلدين الذي يصل إلى 25 مليار دولار في السنة.

وأشار خلف إلى أن المصرف نجح في استقطاب العديد من الاستثمارات خلال فترة وجيزة من بدء أعماله في الإمارات وتوسيع قاعدة عملائه من الشركات التي تشكل أغلبيتها شركات إماراتية. وأعرب خلف عن تطلعات المصرف لتحقيق المزيد من الإنجازات في المرحلة المقبلة وصولاً إلى تحقيق توأمة اقتصادية بين البلدين الشقيقين.

ويعد مصرف التنمية الدولي، فرع الإمارات العربية المتحدة، مصرف أعمال رائد يسعى إلى تعزيز التعاون في مجال التنمية الاقتصادية بين جمهورية العراق ودولة الإمارات العربية المتحدة. ويسعى المصرف من خلال خبرته الواسعة في القطاع المصرفي إلى توفير الحلول المالية والفرص الاستثمارية والشراكات الاستراتيجية التي تساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين.

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