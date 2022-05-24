تحتفل كريست بريدج بمرور 17 عامًا على تواجدها في مملكة البحرين لتواصل تطوير خطط النمو المستقبلية؛ وفي هذا السياق أعادت كريست بريدج هيكلة أنشطتها في مملكة البحرين وذلك من خلال فصل أنشطة أمين العُهد المالية وادارة الصناديق الإستثمارية إلى وحدتي عمل متخصصة ومنفصلة تحت اسم: كريست بريدج البحرين ش.م.ب (مقفلة) ، وشركة كريست بريدج فندز سيرفيسز (ش.م.م)، على التوالي. وبناءً عليه، منح مصرف البحرين المركزي شركة كريست بريدج ترخيصا جديدا لإدارة الصناديق الإستثمارية بهدف مواصلة أنشطتها في مجال إدارة الصناديق.

وتدير شركة كريست بريدج عددا من الصناديق الإستثماريةكما تقدم خدمات الإدارة والحوكمة التشغيلية في البحرين منذ 17 عامًا بعد الاستحواذ على شركة عهد ترست ش.م.ب (مقفلة) عام 2017. وتقدم شركة كريست بريدج خدمات إدارة وحفظ الصناديق والحوكمة لبعض من أكبر وأشهر البنوك الإستثمارية ومديري الأصول وشركات الأسهم الخاصة، بالإضافة إلى شركات الإستثمار العقاري والأنشطة العائلية لأصحاب الثروات في منطقة الشرق الأوسط، وبصفتها مزود دولي رائد للخدمات في قطاع الأنشطة البديلة، تعمل كريست بريدج بشكل وثيق مع الشركات القانونية والمكاتب الإستشارية لتأسيس وإدارة مجموعة واسعة من الهياكل الإستثمارية التقليدية والهياكل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية للعملاء المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي يمكن إدارتها في نفس الإطار الزمني لتلك الدول.

وفي هذا الإطار صرح السيد/ بشار بازيان، المدير التنفيذي لشركة كريست بريدج في البحرين: “تعتبر الذكرى السنوية الـسابعة عشر علامة فارقة بالنسبة للشركة ، حيث شهدنا مواصلة نمو الأصول الخاضعة للإدارة لتصل إلى أكثر من 6 مليار دولار أمريكي. ويطيب لي التنويه بأن الفضل للسمعة التي بنيناها مع عملائنا تعود إلى فريق العمل المتميز وذوو الخبرة العالية المتوفرة في المنطقة ؛ كما أننا نعمل لتقديم أفضل الخدمات والنتائج والحلول المبتكرة لعملائنا. وعليه، فإن شركة كريست بريدج تتطلع دائماً إلى مواصلة بناء محور الخبرة في هذا المجال في مملكة البحرين والمنطقة. وأخيراً نخص بالشكر عملائنا الأعزاء على دعمهم المستمر ونتطلع دائماً إلى مواصلة العمل المستقبلي معهم في هذا السوق الواعد".

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