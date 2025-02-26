تمويلات مصرف الإمارات للتنمية في الإمارة تسجّل نمواً غير مسبوق بزيادة بلغت 20 ضعفاً خلال عام 2024

عجمان، الإمارات العربية المتحدة: استضاف مصرف الإمارات للتنمية، المحرّك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحوّل الصناعي في دولة الإمارات، ملتقى التواصل والشراكة – دورة عجمان في نسخته السابعة، بحضور الشيخ عبدالله بن أحمد بن حميد النعيمي، نائب رئيس مجموعة ديم القابضة، وبمشاركة نخبة من قادة الأعمال، وممثلي الجهات الحكومية، والشركات الخاصة، والخبراء. وجاء الملتقى لبحث سبل التعاون المشترك، ومناقشة استراتيجيات النمو والتنويع الاقتصادي، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة.

وسجّلت إمارة عجمان نمواً ملحوظاً في حركة الأعمال خلال عام 2024، حيث ارتفع عدد الرخص الاقتصادية الصادرة بنسبة 16%، إلى جانب تحسّن مؤشر ثقة الأعمال. وكان لمصرف الإمارات للتنمية دور محوري في هذا النمو، إذ شهدت التمويلات التي قدّمها المصرف في الإمارة زيادة غير مسبوقة خلال العام 2024 بلغت 20 ضعفاً. ويعكس هذا الإنجاز الاستثنائي التعاون الوثيق والشراكة الراسخة بين مصرف الإمارات للتنمية والجهات الاقتصادية الرائدة في عجمان، بما في ذلك غرفة تجارة وصناعة عجمان، ودائرة التنمية الاقتصادية، والمناطق الحرة، ومصرف عجمان.

وشكّل ملتقى التواصل والشراكة – دورة عجمان، الذي عُقد تحت شعار: "النمو القائم على الابتكار: تطور عجمان الصناعي والتجاري"، منصة استراتيجية جمعت قادة القطاع الصناعي والخبراء لتبادل الأفكار والرؤى، وبناء شراكات مستدامة، وتعزيز التعاون بين شركات القطاعين العام والخاص، بهدف الاستفادة من الفرص الواعدة التي يوفرها المشهد الاقتصادي المتطور في الإمارة. كما تضمن الملتقى حلقات نقاشية وحوارات بنّاءة تناولت محاور رئيسية، من بينها التوسّع الصناعي في عجمان، وسبل دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافةً إلى دور الذكاء الاصطناعي والتحوّل الرقمي في تشكيل مستقبل القطاع الصناعي وتعزيز تنافسيته.

وأكد سعادة أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، أهمية التعاون المشترك بين مختلف الجهات والأطراف الفاعلة لدفع عجلة النمو الاقتصادي والصناعي المستدام. وقال:"يعكس النمو الاقتصادي المتسارع الذي تشهده إمارة عجمان قوة بيئة الأعمال المزدهرة فيها، ومدى فعالية الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص. ويؤدي ملتقى التواصل والشراكة دوراً محورياً في تعزيز هذه الشراكات، حيث يجمع نخبة من القادة والخبراء لاستكشاف الفرص الواعدة، ودعم المرونة الاقتصادية، والمساهمة في تحقيق الرؤية التنموية الطموحة لدولة الإمارات".

وتضمنت أجندة الملتقى جلسات نقاشية معمقة تناولت محاور رئيسية حول مستقبل عجمان الصناعي وتعزيز إنتاجية الشركات ورفع تنافسيتها، حيث ناقش خبراء وقادة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص استراتيجيات النمو الصناعي وسبل دعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وشهد الحدث كلمات رئيسية ألقاها كلٌّ من سعادة أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، وسعادة إسماعيل النقبي، مدير عام هيئة المناطق الحرة في عجمان، ومحمد علي الجناحي، المدير العام لغرفة عجمان بالإن

وضمت الجلسة الأولى التي أدارها شاكر زينل، رئيس إدارة الأعمال المصرفية في مصرف الإمارات للتنمية، وحملت عنوان "مستقبل عجمان الصناعي – تعزيز الإنتاجية والتنافسية"، كلاً من مصبح المسافري، مدير تجربة المتعاملين وتقديم الخدمة في هيئة المناطق الحرة بعجمان، وشمّا الأنصاري، مديرة تمكين قطاع المسّرعات الصناعية في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومحمد الجناحي مدير عام لغرفة عجمان بالإنابة.

أما الجلسة الثانية، التي ناقشت دور الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في تعزيز نمو الأعمال في عجمان، فقد شارك فيها محمد مسعود الكتبي، مدير مكتب الاتصال الحكومي في دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان، ورمزي الريماوي، مدير أول تطوير الأعمال في شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وكريستوف كوستر، الرئيس التنفيذي لمصرف "رويا"، وفَيصل قنديل، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف عجمان، وأدارها عبد الله الحامد، نائب رئيس أول للاستثمار الأجنبي المباشر في مصرف الإمارات للتنمية.

كما قدمت رائدة الأعمال وخبيرة الروبوتات والذكاء الاصطناعي، المهندسة ياسمين العنزي، جلسة بأسلوب TED Talk حول التحديات والفرص المرتبطة بقطاع الروبوتات في الإمارات، ودورها في تعزيز الإنتاجية الصناعية، إضافة إلى تسليط الضوء على أهمية الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في تشكيل مستقبل الأعمال.

وشهد الحدث كلمات رئيسية ألقاها كلٌّ من سعادة أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، وسعادة إسماعيل النقبي، مدير عام هيئة المناطق الحرة في عجمان، وسعادة محمد علي الجناحي، المدير التنفيذي لقطاع خدمات دعم الأعضاء في غرفة تجارة وصناعة عجمان.

وشهد ملتقى التواصل والشراكة – دورة عجمان معرضاً خاصاً لطلاب الجامعات والمدارس، حيث قدموا ابتكاراتهم ومشاريعهم الإبداعية ضمن القطاعات الخمسة الرئيسية التي يركز عليها مصرف الإمارات للتنمية. وشملت المؤسسات الأكاديمية المشاركة جامعة زايد، جامعة الشارقة، كليات التقنية العليا، ومدارس حماية التابعة لشرطة دبي.

ويواصل مصرف الإمارات للتنمية دوره المحوري في تعزيز المرونة الاقتصادية، وتحفيز التنويع الاقتصادي، وتطوير الاقتصاد الوطني، حيث بلغ متوسط تمويلاته اليومية خلال عام 2024 نحو 25 مليون درهم. كما بلغ حجم التمويلات التي قدّمها المصرف منذ إطلاق استراتيجيته الجديدة في عام 2021 15.7 مليار درهم، مما رفع مساهمة المصرف في الناتج المحلي الإجمالي الصناعي للدولة إلى 7.4 مليار درهم بنهاية عام 2024.

وتجدر الإشارة إلى أنه ومن خلال العمل جنباً إلى جنب مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، يساهم ملتقى التواصل والشراكة في توفير منظومة أعمال مزدهرة، كما يؤكد نجاح هذا الحدث في عجمان على أهمية التعاون في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة.

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