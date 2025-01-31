أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مصرف الإمارات للتنمية، المحرّك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحوّل الصناعي في دولة الإمارات، عن حصوله على شهادة "أفضل مكان للعمل®"، من مؤسسة "Great Place to Work®" الشرق الأوسط، ليكون بذلك أول مصرف محلي في دولة الإمارات ينال هذه الشهادة المرموقة، والتي تأتي تقديراً لجهوده الدؤوبة في تعزيز ثقافة عمل مُنتجة وإيجابية، وتمكين موظفيه من النجاح، وتحقيق أفضل مستويات السعادة والكفاءة.

وتعليقاً على هذا الإنجاز، قال سعادة أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: "تؤكّد هذه الشهادة عمق التزامنا ببناء كوادر متمرّسة وفقاً لأرقى المعايير العالمية، بما يعزز دور المصرف في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة، ودعم طموحات دولة الإمارات في تحقيق التنوّيع الاقتصادي".

وأضاف سعادته: "إن قيمنا الأساسية المتمثّلة في منح الأولوية للأثر الإيجابي، والاحترام، والشراكة، والابتكار، والطموح، هي جزء لا يتجزأ من ثقافتنا المؤسسية، والتي تنعكس على تجارب موظفينا، وتمكّنهم من المساهمة بشكل هادف وفعال في مسيرة التحول التنموية في دولة الإمارات".

من جانبه، قال محمد الشاعر، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمؤسسة "Great Place to Work®️" الشرق الأوسط: "يسعدنا أن نحتفي بمصرف الإمارات للتنمية، الذي انضم بجدارة إلى قائمة المؤسسات المعتمدة من قبل مؤسستنا كأفضل بيئة عمل"، مثمّناً الدور البنّاء الذي يلعبه الموظفون تجاه المصرف والمجتمع، والذي يعتبر شهادةً تعكس قيادتهم الاستثنائية وتفانيهم."

تجدر الإشارة إلى أن مصرف الإمارات للتنمية شهد منذ شهر أبريل 2021 نمواً مستمراً، حيث توسّع فريق عمله من 135 إلى أكثر من 350 موظفاً، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة بنسبة 159%، الأمر الذي يعكس التزام المصرف الراسخ والمستمر بتقديم حلول مبتكرة ومتميزة، وتطوير مهارات وخبرات الموظفين لأداء مهامهم وفق أعلى مستويات الكفاءة والفعالية. كما أطلق المصرف العديد من المبادرات الرائدة، مثل برنامج الموظفين ذوي الإمكانات العالية (HIPO)، وبرنامج "آفاق الذكاء الاصطناعي"، والذي يهدف إلى تعزيز الوعي بممارسات دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف عمليات وأنشطة المصرف، فضلاً عن رفد أعضاء الفريق بالمهارات القياديّة والتكنولوجية الأساسية لمواكبة التطورات المستقبليّة. كما تؤكّد برامج العافية في مكان العمل، والتي تركّز على الصحة العقلية، واللياقة البدنية، والتوازن بين العمل والحياة الشخصية، على النهج الشامل الذي يتبناه مصرف الإمارات للتنمية لتعزيز صحة ورفاهية الموظفين.

ومن جهتها، أشادت الدكتورة عبير السميطي، رئيسة إدارة الموارد البشرية في مصرف الإمارات للتنمية بهذا الإنجاز المهم، بقولها: "إن حصولنا على شهادة "أفضل مكان للعمل®" ما هو إلا دليلٌ على نجاح نهجنا، وتأكيدٌ على ثقافتنا المؤسسية التي تمنح الأولويّة لموظفينا وتضعهم في المقام الأول، حيث يشكّل الابتكار والنمو أساس كلّ ما نقوم به. ولا شكّ أن ثقة موظفينا بنا، وتفانيهم في عملهم يشكلان مصدراً رئيسياً لنجاحنا، والذي يدفعنا نحو التقدم المستمر، وإرساء معايير جديدة لتحقيق التميّز في مكان العمل ضمن القطاع المصرفي في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وتتماشى إنجازات مصرف الإمارات للتنمية في مكان العمل مع رسالته التنموية الهادفة إلى تعزيز نمو القطاعات الرئيسية الخمسة التي تشكل أحد ركائز التنوع اقتصاد دولة الإمارات: الرعاية الصحية، التكنولوجيا المتقدمة، الصناعة، الطاقة المتجددة، والأمن الغذائي. وتقوم قيم المصرف، التي تركز على إعطاء الأولوية للأثر الاقتصادي على الربح، وتحقيق النجاح من خلال الشراكات، والانجاز بتميز وابتكار، وإلهام الآخرين بالطموح، والالتزام بثقافة الاحترام، بدور محوري في ترسيخ بيئة عمل إيجابية تعزز ثقة الموظفين في إمكاناتهم. كما تسهم هذه القيم في تطوير كفاءاتهم وقدراتهم، مما يمكّنهم من إحداث تأثير إيجابي وملموس في مسيرتهم المهنية وفي تحقيق رؤية المصرف التنموية.

حول مصرف الإمارات للتنمية:

مصرف الإمارات للتنمية هو المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحوّل الصناعي في دولة الإمارات. يقدم المصرف الدعم المالي وغير المالي للشركات من جميع الأحجام من الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الشركات الكبيرة التي تقود القدرة التنافسية الاقتصادية عبر خمسة قطاعات ذات أولوية استراتيجية: الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والطاقة المتجددة. تأسس مصرف الإمارات للتنمية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 07 لسنة 2011 الصادر عن المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وبدأ مزاولة أعماله في يونيو 2015.

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حول Great Place To Work®:

®Great Place To Work [http://www.greatplacetowork.me)]www.greatplacetowork.me)) هي الهيئة العالمية لثقافة بيئة العمل، والتي تدعم الشركات من مختلف الأحجام لبناء بيئة عمل مثالية والارتقاء بها عبر مكاتبها المنتشرة في 5 قارات وأكثر من 60 دولة وفق نموذج مؤشر الثقة™، ومنصة إدارة الثقافة Emprising ™.

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