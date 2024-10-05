دبي، الإمارات العربية المتحدة: اختتم مصرف الإمارات للتنمية، المحرك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات، مشاركته في منتدى مستقبل الغذاء السنوي السادس، مؤكداً التزامه بسد فجوات التمويل لمنتجي الأغذية والشركات الزراعية المحلية.

وجمع المنتدى، الذي أُقيم في فندق "لو ميريديان دبي" يومي 2 و3 أكتوبر 2024، نخبة من الشركات الإقليمية والدولية الرائدة في قطاع الأغذية بهدف استكشاف الحلول المستدامة لقطاع الأغذية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتعليقاً على مشاركة المصرف في المنتدى، قال سعادة أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: "يلتزم مصرف الإمارات للتنمية بدعم الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 من خلال تعزيز جهود الإنتاج الغذائي المحلي المستدام، وبناء منظومة متقدمة تحفز الابتكار في مجال التكنولوجيا الزراعية".

وأضاف النقبي: "من خلال حلولنا التمويلية المخصصة وشراكاتنا الاستراتيجية، نعمل على تمكين الشركات، ولا سيما الصغيرة والمتوسطة، من المساهمة في تعزيز قطاع الأمن الغذائي بما يضمن قدرته على التكيف مع التحديات المستقبلية. وتأتي هذه النسخة من المنتدى في وقت نسعى فيه إلى تعزيز الجهود والالتزامات المشتركة لترسيخ المكانة الريادية للدولة في مجال الأمن الغذائي العالمي".

وعزز المصرف دوره في المنتدى من خلال مشاركة عبدالله الحامد، نائب رئيس أول المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصرف الإمارات للتنمية في حلقة نقاشية بعنوان "تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة: تعزيز منظومة الشركات الناشئة وريادة الأعمال في قطاع تصنيع الأغذية والمشروبات بدولة الإمارات".

وأكد الحامد خلال الجلسة على التزام المصرف بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وشدّد على أهمية التعاون بين المؤسسات المالية وقادة القطاع لتحفيز ريادة الأعمال والابتكار في مجال الغذاء والزراعة".

ويضطلع مصرف الإمارات للتنمية بدور محوري في تشكيل مستقبل الأمن الغذائي لدولة الإمارات من خلال شراكاته الاستراتيجية وحلوله التمويلية المبتكرة، مما يحفز جهود الابتكار في هذا القطاع الحيوي. ويشكل برنامج تمويل التكنولوجيا الزراعية الذي أطلقه المصرف دليلاً ملموساً على التزام المصرف بدعم مشاريع الزراعة المستدامة وتعزيز منظومة التكنولوجيا الزراعية المزدهرة في الدولة.

ويجسد برنامج تمويل التكنولوجيا الزراعية، الذي يرصد ميزانية مالية بقيمة 100 مليون درهم إماراتي، التزام مصرف الإمارات للتنمية بالتمويل المستدام ويؤكد على أهمية التمويل الزراعي. ومن خلال تقديم تمويلات طويلة الأجل تصل إلى 5 ملايين درهم، يعمل المصرف على تمكين المزارعين والمنتجين المحليين والشركات الزراعية من تبني ممارسات أكثر استدامة.

ويركز مصرف الإمارات للتنمية على الشراكات التي تدعم ريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا الزراعية، ويسعى إلى تمويل مشاريع قابلة للتطبيق وتلبي الاحتياجات المتنامية للقطاع الزراعي.

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