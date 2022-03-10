أبوظبي: عقد مصرف الإمارات للتنمية، المعني بتمكين أجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات، محادثات مع وفد رسمي رفيع المستوى من الوكالة المالية للتنمية في باراغواي، في خطوة تهدف إلى تعزيز مستويات الاستثمار وتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية بين الإمارات وجمهورية باراغواي.

وعُقدت المحادثات خلال زيارة وفد الوكالة المالية للتنمية في باراغواي إلى الإمارات للمشاركة في معرض إكسبو 2020 دبي. والتقى أعضاء الوفد الذي تترأسه تيريزا ريفارولا دو فيليلا، رئيسة مجلس إدارة الوكالة، مع مصرف الإمارات للتنمية لمناقشة أطر التعاون واستكشاف الفرص الجديدة لدعم الشركات ورواد الأعمال في البلدين.

وخلال اللقاء، استعرض مصرف الإمارات للتنمية استراتيجيته التي أطلقها العام الماضي، ودوره المحوري في دعم أجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في الإمارات وجهود تطوير اقتصاد المعرفة.

وبهذه المناسبة، قال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي للمصرف: "تندرج زيارة وفد الوكالة المالية للتنمية في باراغواي إلى مصرف الإمارات للتنمية في إطار سعينا إلى تبادل المعرفة والخبرات مع شركائنا حول العالم، وقد استعرضنا خلال اجتماعنا مع الوكالة خارطة الطريق الاستراتيجية الجديدة للمصرف، والتي تتماشى مع أهداف مشاريع الخمسين في دولة الإمارات الهادفة إلى بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة، كما ناقشنا الفرص المتاحة للتعاون في مشاريع مشتركة وتحقيق الازدهار الاقتصادي في كلا البلدين".

وأضاف: "ترتبط الإمارات وباراغواي بعلاقات تجارية واقتصادية قوية، حيث قارب حجم التجارة الثنائية 95 مليون درهم في العام 2020، وبلغت قيمة الواردات من باراغواي إلى الإمارات أكثر من 71 مليون درهم، وشملت المباحثات سبل تعزيز التعاون لدعم الشركات في مجالات مختلفة وخلق مزيد من الفرص التجارية والاستثمارية في الدولتين".

وسلط فريق مصرف الإمارات للتنمية خلال الزيارة الضوء على استراتيجية المصرف ونهجه بصفته ذراع التمكين المالي لـ"مشروع 300 مليار" الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الخاصة بالنمو الصناعي والتنويع الاقتصادي.

والجدير بالذكر ان مصرف الامارات للتنمية خصص 30 مليار درهم لتمويل أكثر من 13500 من الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في القطاعات ذات الأولوية مثل الرعاية الصحية والتصنيع والأمن الغذائي والبنية التحتية والتكنولوجيا خلال العقد القادم، وذلك في إطار استراتيجيته التي تهدف إلى ترسيخ دوره كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني مع توفير أكبر شبكة دعم للقطاع الصناعي.

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نبذة عن مصرف الإمارات للتنمية

تأسس مصرف الإمارات للتنمية، الذي يتخذ من أبوظبي مقراً له، بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2011 الصادر عن رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله، وبدأ المصرف بمزاولة أعماله رسمياً في شهر يونيو 2015. وقد كشف المصرف عن استراتيجيته الجديدة في عام 2021 لتعزيز دوره وهويته الأساسية كداعم لمسيرة التنوع الاقتصادي وأجندة التحول الصناعي في الإمارات. يوفر مصرف الإمارات للتنمية الدعم المالي وغير المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة، والشركات الكبيرة التي تعمل في قطاعات استراتيجية ذات أولوية في الدولة، وذلك لتعزيز مساهمة هذه الشركات في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. كما يقدم المصرف خدمات التمويل العقاري للمواطنين الإماراتيين. ويمتلك المصرف فرعين في أبوظبي ودبي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.edb.gov.ae