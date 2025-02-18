أبوظبي- أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، عن استكمال مشروع استضافة نظام موحد للاتصال المباشر بين الأنظمة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي بنجاح. ويعكس هذا الإنجاز التزام الطرفين بتطوير حلول مالية مبتكرة لتسهيل عمليات السداد الرقمية ودعم المبادرات الإنسانية النبيلة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وصُمم المشروع بدقة وعناية لتلبية الاحتياجات الخاصة بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومراكزها التسعة الموزعة على جميع أنحاء الإمارات، واستُكمل بنجاح وتم تسليمه في نهاية عام 2024. واحتفاءً بهذا الإنجاز، اجتمع عدد من أعضاء فريق القيادة العليا وفرق المشروع من مصرف أبوظبي الإسلامي وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي في فعالية خاصة أقيمت بهذه المناسبة، وسلطت الضوء على الدور المهم للعمل المشترك والالتزام والتعاون في إنجاح هذا المشروع.

وألقى سعادة راشد مبارك المنصوري، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، كلمة رئيسية في الحدث سلط من خلالها الضوء على أهمية التعاون وتوحيد الجهود للمساهمة في القضايا الإنسانية النبيلة، مشيدًا بمصرف أبوظبي الإسلامي وتفانيه ودعمه وجهوده الدؤوبة عبر كافة مراحل تنفيذ المشروع. من جانبه، عرّف مصرف أبوظبي الإسلامي بالمشروع مقدمًا لمحة عامة عن تكامل الأنظمة وأهداف المشروع ونطاقه ونتائجه ومزاياه الرئيسية. وتخلل الحدث أيضًا منح شهادات التقدير لأعضاء الفريق من المؤسستين، تقديرًا لعملهم الجاد ومساهماتهم البارزة في المشروع.

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال محمد عبد الباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: "تؤكد شراكتنا مع الهلال الأحمر الإماراتي الالتزام الراسخ لدى مصرف أبوظبي الإسلامي بتسخير التقنيات الحديثة لخدمة ودعم الجهود والمبادرات الإنسانية. ويشكل التنفيذ الناجح لنظام الاتصال المباشر بين الأنظمة دليلًا ملموسًا على قوة التعاون والابتكار وأهميتهما لتحقيق نتائج فعالة ومؤثرة. وسيظل مصرف أبوظبي الإسلامي ملتزمًا بتمكين ودعم المجتمعات من خلال حلوله التقنية والمالية المبتكرة وترسيخ الشراكات الهادفة التي تعزز التأثير الإيجابي على المجتمع".

وساهم نظام الاتصال المباشر بين الأنظمة في تحسين أنظمة السداد لدى هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وبالتالي تعزيز الكفاءة والموثوقية وتوفير عمليات سداد سهلة وسلسة عبر مراكزها التسعة في الدولة. ويسلط هذا التعاون الضوء على ريادة مصرف أبوظبي الإسلامي في توفير حلول متطورة للمعاملات المصرفية الدولية، كما يؤكد التزامه بدعم المنظمات الإنسانية التي تقود صناعة التأثير الاجتماعي والإنساني الهادف.

نبذة عن مصرف أبوظبي الإسلامي

يعد مصرف أبوظبي الإسلامي مصرفًا رائدًا في دولة الإمارات العربية المتحدة بقاعدة أصول تبلغ قيمتها 226 مليار درهم إماراتي، ويقدم خدمات مصرفية رقمية عالمية المستوى عبر شبكة الإنترنت وعبر الهاتف ومن خلال تطبيق الهاتف المحمول، مما يوفر للمتعاملين إمكانية الوصول بسهولة تامة إلى حساباتهم عبر المنصات الرقمية على مدار الساعة. ويوفر مصرف أبوظبي الإسلامي حلولًا مصرفية متنوعة للأفراد والمؤسسات والشركات والخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات. تأسس المصرف عام 1997 ويتم تداول أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

يتميز مصرف أبوظبي الإسلامي بحضوره القوي في ستة أسواق استراتيجية تشمل مصر، حيث يمتلك 70 فرعًا، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، والسودان، وقطر، والعراق.

حصد مصرف أبوظبي الإسلامي جائزة "أفضل مصرف إسلامي في العالم" من قبل مجلة "ذا بانكر" الصادرة عن "فايننشال تايمز" ويتمتع بسجل حافل من الابتكارات، أبرزها تقديم حساب التوفير "غنى" الحائز على عدة جوائز، وبطاقات العلامات التجارية المشتركة الحائزة على جوائز مرموقة بالشراكة مع طيران الإمارات والاتحاد للطيران واتصالات، بجانب مجموعة واسعة من خدمات التمويل.

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