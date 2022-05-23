الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي : أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، المؤسسة المالية الرائدة، عن توقيع شراكة مع شركة جزيرة الجبيل للاستثمار لتقديم عرض تمويل سكني لكافة المستثمرين في جزيرة الجبيل. ويتيح العرض للمتعاملين الاستفادة من معدل الربح الجذاب والتكافل المجاني ومن إلغاء رسوم المعاملة والتقييم ورسوم السداد المبكر حتى 30% من التمويل المستحق كل عام.

ويستفيد من العرض العملاء الذين اشتروا منازل في المرحلة الأولى من جزيرة الجبيل أو يعتزمون الشراء فيها. وسيقدم مصرف أبوظبي الإسلامي للمستثمرين تمويلاً سكنياً يصل إلى 30 مليون درهم مع فترة ممتدة تصل إلى 25 عاماً وتغطي حتى 85% من إجمالي قيمة العقار الجاهز. ولا يتعين على المستثمرين سوى تسديد %30 فقط من القيمة قبل التسليم ، بالإضافة الى دفع القيمة المتبقية وهي 70٪ عند التسليم. وذلك بحد تمويل يصل الى 85٪ للمستخدمين النهائيين و 65٪ للمستثمرين يتم سدادها بسهولة من خلال عرض التمويل العقاري من قبل مصرف أبوظبي الإسلامي.

وفي هذا الإطار، قال محمد الفهيم، المدير الإقليمي لقطاع الخدمات المصرفية للشركات في مصرف أبوظبي الإسلامي: " بصفته المصرف الإسلامي الرائد في المنطقة ، فإن مثل هذه الجهود هي التي توضح كيف يمكن للمصارف الإسلامية أن تكون جزءًا لا يتجزأ من تنمية المجتمع. فنحن نطمح لأن نوفر لمتعاملينا حلولاً سهلة وسريعة وسلسة لتحقيق أهدافهم في تملّك المنازل على المدى الطويل. وتعتبر جزيرة الجبيل وجهة جذابة ومثالية لذلك، وإننا فخورون بشراكتنا مع JIIC الذين يكرسون جهودهم لتقديم عروض مميزة ومخصصة لعملائهم.

ومن جانب آخر، قال محمود دندشلي، رئيس قطاع الأعمال في شركة جزيرة الجبيل للاستثمار: "يسرنا توقيع هذه الشراكة المميزة مع مصرف أبوظبي الإسلامي، والتي تمكننا من توفير خيارات تمويلية جذابة ومريحة لعملائنا الحاليين، وإتاحة الفرصة لجميع الراغبين باقتناء منزلهم أحلامهم في أحد أبرز المجتمعات السكنية الرائدة في العاصمة. نتطلع في شركة جزيرة الجبيل للاستثمار إلى تحقيق المزيد من هذه الشراكات الاستراتيجية التي من شأنها دعم وتعزيز نمو القطاع العقاري المزدهر في أبوظبي والإمارات العربية المتحدة".

تمتد جزيرة الجبيل على مساحة 40 كيلومتراً وتضم واجهة مائية خلابة محاطة بغابات المانغروف تمتد على أكثر من 30 كلم. تتألف الجزيرة من 3 مراحل و6 مجتمعات قروية استثمارية، وتضم المرحلة الأولى 1253 وحدة سكنية بما في ذلك 809 فيلا وقطعة أرض و182 منزل تاون هاوس و262 شقة موزعة على قطع أراضٍ متعددة. كما سيضم المشروع مرافق مثل منطقة المارينا ومدارس ومجمعاً رياضياً ومركز تسوّق ومنتزهات، ومن المتوقع أن يستقطب 7000 مقيم.

وعقد مصرف أبوظبي الإسلامي سابقاً شراكة مع شركة جزيرة الجبيل للاستثمار في إطار أول اتفاقية "إجارة" لجزيرة الجبيل وفق أحكام الشريعة الإسلامية للمرحلة الأولى من المشروع.

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