بالتعاون مع SWIFT وبنك ICICI

مصرف أبوظبي الإسلامي ينضم الى نظام " سويفت" وبنك ICICI لإطلاق خدمة التحويل الفوري الى الهند

يمكن لعملاء المصرف اليوم إجراء حوالات مالية فورية عابرة للحدود من خلال تطبيق المصرف على الهاتف المتحرك أو موقع المصرف على الإنترنت

أبوظبي: أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة اليوم، إطلاق خدمة جديدة تتيح لعملائه إجراء تحويلات مالية فورية من دولة الإمارات إلى الهند. حيث من خلال هذه الخدمة، يمكن اليوم لمتعاملي "أبوظبي الإسلامي" إرسال تحويلات مالية إلى الهند من خلال تطبيق الهاتف المتحرك أو الخدمات المصرفية عبر الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان، وذلك في إطار التزام المصرف بتقديم خدمات مبتكرة وطرح الجيل التالي من تقنيات سداد المدفوعات وخدمات تحويل الأموال.

وتتيح الخدمة للمتعاملين إرسال التحويلات مالية إلى الهند في أي وقت ومن أي مكان طوال أيام الإسبوع على مدار الساعة دون الحاجة إلى التعامل بالسيولة النقدية من حساب إلى آخر أو زيارة الفرع. كما سيتلقى المتعاملين أيضًا تحديثات وإشعارات، من بينها إيصال اختياري لتأكيد تسليم الأموال.

وقد تم إطلاق الخدمة بالشراكة مع شركة SWIFT، مزود خدمات التحويلات المالية، وبنك ICICI لخدمات المقاصة في الهند. وبموجب هذه الشراكة، تم ربط خدمة المدفوعات العالمية من شركة SWIFT بالبنية التحتية المحلية لمصرف أبوظبي الإسلامي وبنك ICICI، بما يسهم في خفض زمن معاملة التحويل، وتنفيذها بسرعة وأمان.وكانت التحويلات المالية العابرة للحدود فيما سبق، عرضة للتأخير عند معالجتها بواسطة البنية التحتية المحلية للمقاصة. ومن شأن إطلاق خدمة المدفوعات العالمية من شركة SWIFT القضاء على أسباب التأخير، مما يوفر طريقة سريعة وآمنة لتحويل الأموال.

وتعد دولة الإمارات، ثاني أكبر مرسل للحوالات المالية في العالم، بينما تعد الهند، أكبر مستقبل للتحويلات المالية. ومع وجود أكثر من 3.5 مليون مواطن هندي يعملون في دولة الإمارات، تستهدف هذه المبادرة دولة رئيسية لتلقي التحويلات المالية من دولة الإمارات.

وقال سامح عوض الله، الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد بالإنابة: "تعد دولة الإمارات من أكبر مرسلي التحويلات المالية إلى الهند، حيث تمر معظم التحويلات عبر مزودين غير مصرفيين. وتسمح هذه المبادرة لمصرف أبوظبي الإسلامي بالاستحواذ على حصة أكبر من سوق التحويلات المالية وتعزيز تجربة عملائنا. وبإطلاق هذه الخدمة الجديدة، يعزز المصرف التزامه بتوفير خدمات التحويل الرقمي والابتكار، بما يرسخ مكانته كشريك مالي مفضل للعملاء في دولة الإمارات. وتتماشى شراكتنا مع SWIFT وبنكICICI مع الإستراتيجية الشاملة للمصرف التي تستهدف تقديم الدعم للعملاء من خلال تيسير وصولهم للخدمات الرقمية. كما يؤكد أيضًا على توجهنا نحو الاستفادة من التقنيات المتقدمة وما تقدمه من فرص جديدة، من خدمات المدفوعات الرقمية وخدمات التحويلات مالية."

ومن جهته قال، سيدو بستاني، رئيس سويفت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشبه القارة الهندية: "يوضح إطلاق خدمة المدفوعات العالمية من شركة SWIFT لتحويل الأموال بشكل فوري بين دولتي الإمارات والهند، إمكانية استفادة المصارف من هذه الخدمة لتقديم خدمة التحويلات المالية المباشرة من حساب إلى آخر وفتح خدمات وأسواق جديدة. ويأتي هذا في أعقاب مبادرة مماثلة تم تبنيها في المملكة المتحدة، والتي تقدم خدمة التحويلات المالية عبر الحدود من خلال خدمة المدفوعات العالمية من شركة SWIFT إلى نظام المدفوعات المحلي السريع في المملكة المتحدة. كما قامت شركة SWIFT أيضًا بتقديم خدمات غير مسبوقة في أستراليا وسنغافورة وأوروبا وماليزيا، ونجري حاليًا مباحثات لتقديم خدمات ممثالة في أسوق أخرى حول العالم."

وفي تعليق له على المبادرة، قال سريرام إتش أيير، رئيس المجموعة المصرفية الدولية ، بنك ICICI:"يسعدنا أن ندخل في شراكة مع مصرف أبوظبي الإسلامي لتقديم خدمة التحويلات المالية من دولة الإمارات إلى الهند. حيث يعد بنك ICICI لاعبًا أساسيًا في سوق التحويلات الواردة إلى الهند، والتي تعد أكبر متلقٍ للتحويلات العابرة الحدود في العالم. وقد كنّا أول بنك في منطقة آسيا والمحيط الهادئ يستعين بخدمة المدفوعات العالمية من شركة SWIFT العام الماضي، وقد ساعد ذلك البنوك الشريكة في الخارج على إرسال تحويلات فورية نيابة عن عملائها إلى المستفيد النهائي في الهند. وبموجب الشراكة مع مصرف أبوظبي الإسلامي، سيتلقى بنك ICICIطلب الحوالة الواردة الذي يرسله مصرف أبوظبي الإسلامي عبر خدمة المدفوعات العالمية من شركة SWIFTومعالجته على الفور. وتأتي هذه الخدمة في إطار مساعينا لتقديم خدمات أكثر ملائمة وراحة للعملائنا، وتمكينهم من إجراء تحويلات مالية سريعة."

وكان مصرف أبوظبي الإسلامي وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية قد استثمر في مبادرات تقنية استراتيجية لتيسير خدماته المصرفية وجعلها أكثر ملاءمة وراحة لعملائه. وقد تتطلب ذلك، إعادة هيكلة للبنية التحتية لتقنيات المصرف، فضلًا عن استثماراته في مجال تحليل البيانات الضخمة وتعلم الآلة لمساعدة المتعاملين على اتخاذ قرارات مالية أكثر استنارة.

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