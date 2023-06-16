توفر البطاقة إمكانية استرداد نقدي بنسبة 4٪ عند الاستخدام لشراء البقالة والخدمات العامة والاتصالات والتعليم والوقود والسيارات والمطاعم

أبوظبي: أعلن "مصرف أبوظبي الإسلامي"، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، عن إطلاق بطاقته المغطاة فيزا للاسترداد النقدي، بما ينسجم مع الأهمية المتزايدة التي يوليها المصرف لقطاع البطاقات المغطاة ضمن استراتيجيته الخدمات المصرفية للأفراد. وتتيح البطاقة المغطاة الجديدة للمتعاملين فرصة نيل مكافآت من خلال الإنفاق اليومي أثناء التسوق، بالإضافة إلى مزايا عديدة أخرى.

وقد تم تصميم البطاقة المغطاة بما ينسجم مع احتياجات المتعاملين، حيث تتيح لهم قيمة استرداد نقدي شاملة عند استخدامهم للبطاقة لتغطية النفقات اليومية بما في ذلك البقالة، والوقود، والسيارات، والدفعات الخاصة بالتعليم، وكافة فواتير المطاعم، وفواتير الخدمات العامة والاتصالات.

وتتميز البطاقة أيضاً بكونها لا تمتلك حد أدنى بالنسبة للإنفاق في فئات المدفوعات، وسيحظى المتعاملين بفرصة ربح 1،000 درهم إماراتي على شكل استرداد نقدي شهريًا عند استخدام البطاقة المغطاة، وذلك في إطار جهود مصرف أبوظبي الإسلامي المستمرة لتقديم خدمات ومنتجات لا تضاهى لمتعامليه الكرام.

يذكر أن هذه الإضافة الجديدة إلى مجموعة البطاقات المغطاة المتنوعة التي يوفرها المصرف تضمن خدمة متميزة لمتعامليه الحاليين والجدد، وتقدم قيمة إضافية مثالية لهم وفقاً لاحتياجاتهم المصرفية اليومية المتغيرة.

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نبذة عن مصرف أبوظبي الإسلامي

يعد مصرف أبوظبي الإسلامي أحد المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بأصول تتجاوز 172 مليار درهم إماراتي. وينفرد المصرف بخدماته المصرفية المتميزة عبر الإنترنت والأجهزة الذكية والهواتف المحمولة ليتيح للمتعاملين سهولة الوصول إلى حساباتهم المصرفية على مدار الساعة. ويوفر مصرف أبوظبي الإسلامي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال إلى جانب الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات. تأسس مصرف أبوظبي الإسلامي في عام 1997، ويجري تداول أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز(ADIB).

ويتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بحضور قوي في ست أسواق إستراتيجية تشمل: مصر، التي يمتلك فيها 70 فرعًا، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والسودان وقطر والعراق.

وحصد المصرف جائزة "أفضل مصرف إسلامي في العالم" من مجلة "ذا بانكر" العالمية. ويتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بسجل حافل بالتميز على هذا الصعيد، ويتجسد ذلك في منتجاته المتنوعة ومن بينها حساب التوفير غنى الحائز على الكثير من الجوائز، والبطاقات المغطاة بالشراكة مع طيران الإمارات والاتحاد للطيران واتصالات، إلى جانب مجموعة واسعة من منتجات التمويل.