أبوظبي، 1 أبريل 2024: أعلن "مصرف أبوظبي الإسلامي"، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، تعيين طلحة كريم في منصب رئيس إدارة المخاطر للمجموعة. ومن خلال منصبه، سيقوم طلحة كريم بدور محوري في تعزيز قدرات مصرف أبوظبي الإسلامي في مجال إدارة المخاطر، وضمان قدرة المصرف على تحديد المخاطر وإدارتها بشكل استباقي مع دعم أهدافه الاستراتيجية لتحقيق النمو المستدام.

يمتلك طلحة كريم، خبرات تزيد عن 25 عاماً في مجال إدارة المخاطر المؤسسية في القطاع المصرفي، وقد عمل في العديد من الأسواق المتقدمة والناشئة، حيث قاد ونفّذ أطر عمل شاملة وفعّالة لإدارة المخاطر المؤسسية، بما يضمن إدارة جميع المخاطر بفعّالية ضمن حدود المخاطر المحددة.

وحول هذا التعيين، صرح السيد محمد عبد الباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي بالإنابة: "يسعدنا أن نرحب بطلحه في مصرف أبوظبي الإسلامي في منصب رئيس إدارة المخاطر للمجموعة. ستكون لخبراته الواسعة وفهمه العميق لديناميكيات المخاطر العالمية دورها في تعزيز قدراتنا على التفاعل مع المشهد المتطور للمخاطر المالية والمتطلبات التنظيمية. ونحن على ثقة من أن طلحة سيقدم مساهمات كبيرة في إطار إدارتنا للمخاطر ومساعدتنا على دفع المصرف نحو تحقيق المزيد من النجاح المستمر وتقديم قيمة استثنائية لمتعاملينا ولأصحاب المصلحة."

وعبّر طلحة كريم عن امتنانه لاختياره لهذا المنصب قائلاً: "أتشرف بالانضمام إلى فريق مصرف أبوظبي الإسلامي، المؤسسة المصرفية الإسلامية الرائدة والمتميزة في مجال إدارة المخاطر. وأتطلع إلى التعاون مع الكوادر المحترفة في المصرف لتعزيز قدراته في إدارة المخاطر ودعم رؤيته ليصبح المزود المفضل للخدمات المالية الإسلامية على مستوى العالم."

وقبل انضمامه إلى مصرف أبوظبي الإسلامي، عمل طلحة في بنك مونتريال بكندا، ثم انضم إلى بنك تورونتو دومينيون. وانتقل بعد ذلك إلى بنك "إيه بي سي" بالبحرين حيث تولى العديد من المناصب العليا في إدارة المخاطر. وفي عام 2009، انضم إلى البنك التجاري الدولي مصر وشغل عدة مناصب كان آخرها الرئيس التنفيذي للمخاطر وعضو اللجنة التنفيذية.

#بياناتشركات

-انتهى-

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا

للتسجيل في موجز زاوية مصر اليومي، أضغط هنا