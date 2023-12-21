مصرف أبوظبي الإسلامي يتعاون مع "شرف دي جي" في تقديم خطة تمويل اخضر تساعد في تبني استخدام الطاقة النظيفة في المنازل

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، عن توقيع مذكرة تفاهم، خلال مؤتمر الأطراف "كوب 28"، مع "شرف دي جي انرجي"، إحدى الشركات التابعة لمجموعة "شرف دي جي"، تهدف إلى تزويد المتعاملين بتمويل أخضر لتبني استخدام الطاقة النظيفة في منازلهم. ويتوفر التمويل الأخضر من خلال خدمات التمويل الشخصي أو بطاقات مصرف أبوظبي الإسلامي ليتيح أمام المتعاملين في دولة الإمارات إمكانية تحويل منازلهم لاستخدام الطاقة النظيفة بسعر مفضّل لسداد تكلفة تركيب تجهيزات الطاقة الشمسية.

وبفضل هذا التعاون، يمكن للمتعاملين الآن تمويل أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية في منازلهم من "شرف دي جي للطاقة" من خلال التمويل الشخصي الأخضر أو باستخدام بطاقاتهم المصرفية.

وتعليقًا على مذكرة التفاهم، قال الرئيس العالمي لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي: "يحرص مصرف أبوظبي الإسلامي على مواصلة جهوده الهادفة إلى تعزيز استخدام مصادر الطاقة البديلة الضرورية التي تساهم في التحوّل نحو الاستدامة. وفي هذا الإطار، نفخر بالإعلان عن شراكتنا مع "شرف دي جي" من خلال التعاون الذي نتطلع من خلاله إلى تعزيز طموحات الاستدامة في دولة الإمارات، حيث يحظى التحوّل في مجال الطاقة بأهمية بالغة في الدولة. وستساهم ترقية أصحاب المنازل لأنظمة الطاقة المستخدمة نحو الاعتماد على مصادر بديلة صديقة للبيئة في ضمان مستقبل أكثر استدامة، فضلًا عن تمكينهم من توفير الأموال".

وأعرب رئيس الأعمال في قطاع الطاقة والمدير المالي لشركة "شرف دي جي" عن اعتزازه بالخبرة الكبيرة التي تحظى بها الشركة في مشاريع الطاقة الشمسية، والتزامها بتوفير مرونة الدفع والدعم للمتعاملين. وأكّد أن التعاون بين "شرف دي جي" ومصرف أبوظبي الإسلامي يعدّ مثالًا نموذجيًا على التطور الإيجابي للأعمال في شركات دولة الإمارات، في رحلتها الطموحة نحو تعزيز وتشجيع إزالة الكربون ومعالجة تغير المناخ.

وتشير بيانات المجلس العالمي للأبنية الخضراء، أن المباني تتسبب في نسبة تزيد عن 39% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مستوى العالم، نتيجة لاستخدام الطاقة في التبريد والتدفئة وتزويد المنازل وأماكن العمل بالكهرباء.

وجدير بالذكر أن شركة "شرف دي جي للطاقة" ستوفر للمتعاملين حلول الطاقة الشاملة؛ بدءًا من الاستشارات الأولية وتصميم الأنظمة، وحتى التركيب والصيانة والدعم المستمر.

ويحظى مصرف أبوظبي الإسلامي بسجل حافل من المساهمات في مجال التنمية المستدامة، حيث شارك في الآونة الأخيرة في العديد من حلول التمويل المستدامة المصممة للشركات والأفراد وكان قد أطلق برنامج "فولت" لتمويل السيارات الكهربائية، والذي يقدم نسبة ربح تنافسية للغاية تصل إلى 1.79%، وتعتبر هي الأدنى من نوعها ضمن فئة تمويل السيارات الكهربائية الجديدة.

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