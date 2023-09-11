أبوظبي: أطلق مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، برنامج تمويل السيارات الكهربائية تزامنا مع اليوم العالمي للسيارات الكهربائية. وتماشياً مع التزامه بتعزيز الاستدامة ودعم أهداف صافي الانبعاثات الصفري في دولة الإمارات العربية المتحدة. يقدم برنامج مصرف أبوظبي الإسلامي معدل تمويل تنافسسي للغاية يبلغ 1.79٪، وهو أدنى معدل تمويل من نوعه، لكل من السيارات الكهربائية الجديدة.

تشمل أبرز مزايا برنامج تمويل السيارات الكهربائية من مصرف أبوظبي الإسلامي معدل تمويل يبلغ 1.79٪. وبفضل مرونته في تأمين تمويل يصل إلى مليون درهم إماراتي، يُمكّن مصرف أبوظبي الإسلامي متعامليه من اتخاذ خيارات صديقة للبيئة بينما يلبي تفضيلاتهم المتنوعة في مجال السيارات.

ويوفر " فولت" معدلات تنافسيه للمتعاملين لتبني السيارات الكهربائية. كما لا يقتصر برنامج "فولت" من مصرف أبوظبي الإسلامي على التمويل فقط، و إنما يؤكد على التزام المصرف بالمسؤولية البيئية والاستدامة. ومن خلال اختيار مصرف أبوظبي الإسلامي لتلبية احتياجاتهم التمويلية للسيارات، يمكن للمتعاملين أن يكونوا جزءا من جهد أوسع للحد من انبعاثات الكربون والانتقال نحو مستقبل أكثر استدامة"

استجابة للاهتمام العالمي المتزايد بالسيارات الكهربائية، وكجزء من التزام مصرف أبوظبي الإسلامي بالحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة، تم تصميم برنامج تمويل السيارات الكهربائية من مصرف أبوظبي الإسلامي لتشجيع المستهلكين على تقليل بصمتهم الكربونية من خلال جعل تملك المركبات الكهربائية أكثر سهولة من الناحية المالية.

يذكر أن السيارات الكهربائية تحظى بالاهتمام بسبب فوائدها البيئية المحتملة. تنبعث من المركبات الكهربائية انبعاثات غازات الاحتباس الحراري أقل بنسبة تصل إلى 50٪ على مدار دورة حياتها مقارنة بمركبات محركات الاحتراق الداخلي التقليدية (ICE). يساهم هذا الانخفاض في الانبعاثات في مكافحة تغير المناخ بشكل كبير.

#بياناتشركات

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لمزيد من المعلومات حول هذا البرنامج، يرجى زيارة https://www.adib.ae/en.

نبذة عن مصرف أبوظبي الإسلامي

يعد مصرف أبوظبي الإسلامي أحد المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بأصول تتجاوز 182 مليار درهم إماراتي. وينفرد المصرف بخدماته المصرفية المتميزة عبر الإنترنت والأجهزة الذكية والهواتف المحمولة ليتيح للمتعاملين سهولة الوصول إلى حساباتهم المصرفية على مدار الساعة. ويوفر مصرف أبوظبي الإسلامي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال إلى جانب الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات. تأسس مصرف أبوظبي الإسلامي في عام 1997، ويجري تداول أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (ADIB).

ويتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بحضور قوي في ست أسواق إستراتيجية تشمل: مصر، التي يمتلك فيها 70 فرعًا، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والسودان وقطر والعراق.

وحصد المصرف جائزة "أفضل مصرف إسلامي في العالم" من مجلة "ذا بانكر" العالمية. ويتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بسجل حافل بالتميز على هذا الصعيد، ويتجسد ذلك في منتجاته المتنوعة ومن بينها حساب التوفير غنى الحائز على الكثير من الجوائز، والبطاقات المغطاة بالشراكة مع طيران الإمارات والاتحاد للطيران واتصالات، إلى جانب مجموعة واسعة من منتجات التمويل.