التمويل الجديد يوفر معدلات مميزة وثابتة تبدأ من 4.89% لمدة 5 سنوات

أبوظبي: أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة اليوم، عن إطلاق منتجه الجديد "استقرار"، وهو أول تمويل عقاري طويل الأجل بمعدل ثابت في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويوفر هذا التمويل الجديد للمتعاملين أقساط شهرية ثابتة طوال فترة السداد المختارة، مما يلغي أي اختلافات أو فروق في معدلات التمويل في حال أي تغييرات في أسعار المرابحات.

وتماشياً مع التزام المصرف بتحسين جودة ونوعية المنتجات المقدمة للمتعاملين والتي تنعكس على أساليب حياتهم اليومية، يقدم المنتج الجديد للمتعاملين خياراً جديداً للتمويل العقاري في ظل ارتفاع معدلات تمويلها حالياً. وتوفر فترة السداد ذات المعدل الثابت للمتعاملين الاستقرار وتُمكنهم من إدارة ميزانياتهم براحة واطمئنان مع العلم أن مدفوعاتهم ستبقى ثابتة طوال مدة السداد وبمعدلات تبدأ بنسبة 4.89٪ لمدة 5 سنوات وتصل إلى 20 عاماً.

وصرح أميت مالهوترا، الرئيس العالمي للخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبو ظبي الإسلامي: "إن تقديم منتجنا الجديد للتمويل العقاري "استقرار" يفي بمتطلبات جمهور المتعاملين في دولة الإمارات العربية المتحدة. ونظراً لتفاوت معدلات التمويل الحالية، لمسنا زيادة طلب متعاملينا على خيار تمويل عقاري سكني يوفر أساط شهرية ثابتة ومعدل ثابت. وبناء على ذلك، تم تقديم "استقرار" للمساعدة في التخطيط المالي ولكي ينعكس بالإيجاب على إدارة ميزانية الأسر. ونحن نحرص على الاستجابة دائماً لطلبات متعاملينا وتفهم آرائهم وعكسها في عروض جديدة تدعم أهدافهم المالية المتمثلة في هذا السياق بامتلاك منازل سكنية."

ويضمن التمويل العقاري الثابت طويل الأمد المقدم من مصرف أبوظبي الإسلامي للمتعاملين تجربة تتسم براحة البال، حيث أنه لا ينطوي على أي دفعات مالية كبيرة أو أية فروقات غير متوقعة في الدفعات الشهرية أو تسديد أية دفعات نهائية مترتبة عند انتهاء فترة التمويل. كما أن هيكلية التمويل المقدمة تضمن عدم تغيير نسب مدفوعاتهم الشهرية، وتتيح لهم بناءً على ذلك إدارة ميزانياتهم بيسر وكفاءة.

وينوه مصرف أبوظبي الإسلامي إلى أن اختيار التمويل العقاري المناسب هو التزام طويل الأمد. وعليه، فإن الاختيار بين مخطط تمويل بمعدل ثابت أو بمعدل متغير أمر في منتهى الأهمية للمتعاملين. ويمكن للمتعاملين الاطلاع على المزيد من المعلومات حول التمويل العقاري "استقرار" ذو المعدل الثابت من خلال زيارة أحد فروع المصرف أو التواصل مع قنوات خدمة المتعاملين.

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