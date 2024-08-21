أبوظبي: أعلن "مصرف أبوظبي الإسلامي"، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، عن تسجيل انجاز جديد، في إطار التعاون الممتد بين المصرف وشركة "كلاوديرا" الرائدة في مجال المنصات الهجينة للبيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي، من خلال الانتقال الناجح للبيانات من "بنية تحتية محلية" إلى "سحابة عامة" مدعومة بقدرات منصة "أزور" لخدمات الحوسبة السحابية، حيث تم ترقيتها أيضاً لتكتسب خواص "سجل المعاملات المتوفر في مناطق متعددة".

ومن شأن هذه الترقية أن نرفع كفاءة عمليات البيانات في مصرف أبوظبي الإسلامي من حيث التكلفة والمرونة وقابلية التوسع. وبفضل توافر البنية الأساسية السحابية لديه، سيتمكن "أبوظبي الإسلامي" من توسيع نطاق عمليات البيانات بسلاسة لتلبية الطلب المتزايد على توافر هذه الإمكانيات السحابية، وفي ذات الوقت مواكبة الاحتياجات المتنامية لأعماله، بما يضمن له الاستدامة ومواصلة تحقيق النمو على المدى الطويل.

وتعد شركة "كلاوديرا" شريكاً تقنياً رئيسياً لمصرف أبوظبي الإسلامي، وذلك لدورها الأساسي في تحقيق أهداف التحول الرقمي للمصرف ، وذلك من خلال توفير القدرات والأدوات اللازمة لتنفيذ عمليات إدارة وتحليل البيانات التي تمكّن المصرف من الإشراف بكفاءة على كميات ضخمة من البيانات وإنتاج رؤى قيمة تدعم قراراته وتطبيقها على حالات متعددة على مستوى عمليات المصرف. وقد ساهمت هذه الشراكة بشكل كبير في تحقيق أهداف "أبوظبي الإسلامي" المتمثلة في إثراء تجارب المتعاملين وتقديم خدمات مصرفية سلسلة ومتميزة، تستفيد من توافر مقومات اتخاذ القرارات المستندة إلى بيانات.

قال مانوج بوجواني رئيس قسم تقنية المعلومات في "مصرف أبوظبي الإسلامي": "يسعدنا أن نحتفل بنجاح شراكتنا مع "كلاوديرا"، وتحقيق الانتقال الناجح إلى منصة "أزور" السحابية والذي من شأنه تحسين قدرتنا على تحقيق المزيد من الكفاءة التشغيلية في مجال معالجة وتحليل البيانات، بما يمكننا من تقديم خدمة أفضل لمتعاملينا ودفع الابتكار على مستوى خدماتنا. ويعد هذا الإنجاز شهادة على استراتيجيتنا التي تستهدف ترسيخ مكانتنا باعتبارنا المصرف الإسلامي الأكثر ابتكارًا في العالم."

ومن جهته، قال أحمد شكورة ، نائب الرئيس للمجموعة للأسواق الناشئة (الشرق الأوسط وتركيا وافريقيا): "لقد كان تعاوننا مع مصرف أبوظبي الإسلامي بمثابة رحلة رائعة من الإبداع والنمو. إن التحول الناجح إلى السحابة العامة يعد شهادة على التزامنا المشترك بالاستفادة من التقنيات المتطورة لتحقيق نتائج متميزة للأعمال."

ومن شأن التحديث الذي طرأ على منصة "كلاوديرا" المدعومة بقدرات منصة "أزور" أن يزودها بأدوات شاملة لتحليل وإدارة البيانات، بما يدعم رؤية "أبوظبي الإسلامي" ليصبح مؤسسة مصرفية رائدة تعتمد على البيانات، وتعزيز قدراته لتحقيق المزيد من النمو والابتكار في المستقبل، وتوسيع نطاق وكفاءة عملياته ومواكبة تطور متطلبات الأعمال.

نبذة عن مصرف أبوظبي الإسلامي

يعد مصرف أبوظبي الإسلامي مصرفًا رائدًا في دولة الإمارات العربية المتحدة بقاعدة أصول تبلغ قيمتها 213 مليار درهم إماراتي، ويقدم خدمات مصرفية رقمية عالمية المستوى عبر شبكة الإنترنت وعبر الهاتف ومن خلال تطبيق الهاتف المحمول، مما يوفر للمتعاملين إمكانية الوصول بسهولة تامة إلى حساباتهم عبر المنصات الرقمية على مدار الساعة. ويوفر مصرف أبوظبي الإسلامي حلولًا مصرفية متنوعة للأفراد والمؤسسات والشركات والخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات. تأسس المصرف عام 1997 ويتم تداول أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

يتميز مصرف أبوظبي الإسلامي بحضوره القوي في ستة أسواق استراتيجية تشمل مصر، حيث يمتلك 70 فرعًا، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، والسودان، وقطر، والعراق.

حصد مصرف أبوظبي الإسلامي جائزة "أفضل مصرف إسلامي في العالم" من قبل مجلة "ذا بانكر" الصادرة عن "فايننشال تايمز" ويتمتع بسجل حافل من الابتكارات، أبرزها تقديم حساب التوفير "غنى" الحائز على عدة جوائز، وبطاقات العلامات التجارية المشتركة الحائزة على جوائز مرموقة بالشراكة مع طيران الإمارات والاتحاد للطيران واتصالات، بجانب مجموعة واسعة من خدمات التمويل.

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