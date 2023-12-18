أول مصرف في دولة الإمارات يموّل شراء سيارة "ربدان ون" الكهربائية محلية الصنع

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "إن دبليو تي إن موتورز" (NWTN Motors) شركة تصنيع السيارات الكهربائية التي تتخذ من دولة الإمارات العربية مقراً لها، ليكون بذلك أول مصرف في الدولة يموّل شراء سيارات "ربدان ون"، أول سيارة كهربائية تحمل شعار "صنعت في أبوظبي". وتعتبر مذكرة التفاهم التي تمّ توقيعها في جناح شركة "إن دبليو تي إن موتورز" في مؤتمر الأطراف "كوب 28"، بداية لتعاون أساسي بين المصرف وبين الشركة بهدف تسريع نموّ صناعة السيارات الكهربائية محلية الصنع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبموجب مذكرة التفاهم، يعدّ مصرف أبوظبي الإسلامي أول مصرف في دولة الإمارات يقدم تمويلات شراء سيارات "ربدان ون" بنسبة ربح تنافسية للغاية للعملاء تبلغ 1.79%، وهي أدنى نسبة ربح من نوعها في قطاع السيارات الكهربائية، وتهدف إلى تمكين المتعاملين من اعتماد الخيارات الملائمة للبيئة، ودعم تطوير صناعة المركبات الكهربائية على المستوى المحلي.

وأعرب أميت مالهوترا، الرئيس العالمي لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي، عن حماسة المصرف لإطلاق هذه الشراكة، وقال: "يفخر مصرف أبوظبي الإسلامي بتعاونه مع شركة "إن دبليو تي إن" في تطوير صناعة السيارات الكهربائية محلية الصنع في دولة الإمارات. ومن خلال برامج مثل مبادرة تمويل السيارات الكهربائية "فولت"، نعزز التزامنا بتمكين الحلول المسؤولة من الناحية البيئية، ودعم طموحات دولة الإمارات نحو ضمان مستقبل مستدام". كما نهدف من خلال هذه الاتفاقية الى تلبية الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى تعزيز التنقل الأخضر وتسريع وتيرة التحول في مجال الطاقة المستدامة في دولة الإمارات.

وتعتبر «ربدان ون» - وأول مركبة كهربائية طويلة المدى تحمل شعار «صنعت في أبوظبي». ، وهي مركبة ديناميكية وذكية ومريحة تعمل وفق تقنية المدى الطويل مع تحقيق توفير في الطاقة وتقليل الانبعاثات.

ويحظى مصرف أبوظبي الإسلامي بسجل حافل من المساهمات في مجال التنمية المستدامة، بصفته مؤسسة مالية إسلامية رائدة؛ حيث أطلق في الآونة الأخيرة برنامج "فولت" لتمويل السيارات الكهربائية، والذي يقدم نسبة ربح تنافسية للغاية تصل إلى 1.79%، وتعتبر هي الأدنى من نوعها ضمن فئة تمويل السيارات الكهربائية الجديدة. كما يتوافق برنامج "فولت" مع التزام مصرف أبوظبي الإسلامي بالمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، ويهدف إلى تسهيل امتلاك الجميع للسيارات الكهربائية وجعلها من الناحية المالية في متناول جمهور أوسع.

جدير بالذكر أن شركة "إن دبليو تي إن" قامت مؤخرًا بتوسيع منشأتها في أبوظبي، لتعزز التزامها بتطوير صناعة السيارات المستدامة في الإمارة. كما تؤكد شراكتها مع مكتب تنمية الصناعة في أبوظبي (IDB) حرص الشركة على تطوير المواهب والممارسات المستدامة في قطاع السيارات.

وقد حازت السيارات الكهربائية على الاهتمام بفضل تأثيراتها الإيجابية المتوقعة على البيئة؛ إذ تصدر المركبات الكهربائية إنبعاثات كربونية تقل بنسبة 50% عن المركبات التقليدية ذات الاحتراق الداخلي. ويساهم هذا الفارق الكبير بشكل ملموس في معالجة تأثيرات التغير المناخي.

وفي هذا السياق، يمثل برنامج "فولت" لتمويل السيارات الكهربائية جزءًا من مبادرات مصرف أبوظبي الإسلامي الهادفة إلى تمكين التنمية المستدامة على المدى البعيد.

لمزيد من المعلومات حول هذا البرنامج، يرجى زيارة الصفحة https://idb.added.gov.ae/ar-AE

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