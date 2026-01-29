بطاقة "فيزا إنفينيت المغطاة من مصرف أبوظبي الإسلامي وضيف الاتحاد" تقدم واحد من أعلى معدلات كسب أميال "ضيف الاتحاد" مع مكافآت ترحيبية تصل إلى 225,000 ميل

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، عن توسيع نطاق شراكته الاستراتيجية مع برنامج "ضيف الاتحاد"، برنامج الولاء التابع للاتحاد للطيران والحائز على جوائز دولية.

وبالتعاون مع شركة فيزا، الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، أطلق مصرف أبوظبي الإسلامي بطاقة مشتركة جديدة من الفئة المميزة هي بطاقة "فيزا إنفينيت" المغطاة من مصرف أبوظبي الإسلامي وضيف الاتحاد (ADIB Etihad Guest Visa Infinite Covered Card)، والتي توفر باقة متكاملة من المكافآت والمزايا الحصرية التي صممت لتواكب تطلعات المسافرين واهتمامات الأفراد الباحثين عن أسلوب حياة عصري راق.

وتتوفر بطاقات فيزا المغطاة من مصرف أبوظبي الإسلامي وضيف الاتحاد بثلاث فئات هي: الذهبية، والبلاتينية، وإنفينيت، وقد جرى تصميمها خصيصاً للمسافرين الدائمين والباحثين عن مزايا متقدمة وقيمة عالية. ويمكن للمتعاملين كسب ما يصل إلى 225,000 ميل من أميال ضيف الاتحاد عند التقديم على بطاقة فيزا إنفينيت المغطاة من مصرف أبوظبي الإسلامي وضيف الاتحاد واستخدامها. كما يصبح حاملو البطاقة مؤهلين تلقائياً للترقية إلى فئة ضيف الاتحاد الفضية فور إصدار البطاقة، مع إمكانية الترقية السريعة إلى الفئة الذهبية عند تحقيق حد أدنى من الإنفاق على رحلات طيران الاتحاد.

كما تتيح البطاقة لحامليها الاستفادة من باقة متكاملة من المزايا الحصرية، تشمل الدخول غير المحدود إلى صالات المطارات، وخدمات النقل من وإلى المطارات في مختلف المدن، وقسائم ترقية خاصة برنامج "ضيف الاتحاد". وتوفر البطاقة كذلك مرونة عالية في استبدال أميال "ضيف الاتحاد"، حيث يمكن استخدامها للحصول على مجموعة واسعة من المكافآت، تشمل رحلات الطيران على متن الاتحاد للطيران وشركات الطيران الشريكة، وترقيات درجات السفر، والإقامة الفندقية، وخدمات تأجير السيارات.

وتم توقيع الاتفاقية رسمياً خلال مراسم خاصة، بحضور كل من أميت مالهوترا، الرئيس العالمي للخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي، ومارك بوتر، العضو المنتدب لبرنامج "ضيف الاتحاد" في الاتحاد للطيران.

وبهذه المناسبة، قال أميت مالهوترا، الرئيس العالمي للخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي: "نلتزم في مصرف أبوظبي الإسلامي بتقديم منتجات تضيف قيمة حقيقية على حياة المتعاملين اليومية. ومن خلال شراكتا مع برنامج ضيف الاتحاد وفيزا، تتيح بطاقة فيزا إنفينيت المغطاة من مصرف أبوظبي الإسلامي وضيف الاتحاد مجموعة من المكافآت المميزة، والمزايا المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما يلبي متطلبات نمط الحياة والسفر على نحو متكامل".

وقال مارك بوتر، المدير العام لبرنامج "ضيف الاتحاد" لدى الاتحاد للطيران: "يمثل إطلاق بطاقة "فيزا إنفينيت المغطاة من مصرف أبوظبي الإسلامي وضيف الاتحاد" محطة جديدة في مسيرة الشراكة الممتدة بين الجانبين، ويعكس تطور نوعي في منظومة المزايا المرتبطة بالسفر وأسلوب الحياة. ويمنح هذا التعاون أعضاء برنامج ضيف الاتحاد قدرة أكبر على كسب الأميال واستخدامها بمرونة وسلاسة أعلى. كما جرى تصميم البطاقة لتوفير فرص أعلى للكسب، وامتيازات حصرية، وخيارات استبدال ميسرة تستجيب لتطلعات المسافرين المميزين، وتسهم في الارتقاء بتجربتهم في مختلف مراحل رحلاتهم عبر شبكة الاتحاد العالمية المتنامية. ويأتي هذا الإطلاق ليؤكد التزام برنامج ضيف الاتحاد بتقديم مكافآت ذات قيمة فعلية، من خلال شراكات مدروسة ترتقي بالتجربة اليومية للأعضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة".

ومن جهتها، قالت سليمة غوتيفا، نائبة الرئيس والمديرة الإقليمية لشركة فيزا في الإمارات العربية المتحدة: "تفخر فيزا بالتعاون مع مصرف أبوظبي الإسلامي وبرنامج ضيف الاتحاد لتقديم بطاقة فيزا إنفينيت المغطاة إلى المتعاملين في دولة الإمارات العربية المتحدة، في خطوة تستند إلى شراكة امتدت لأكثر من عقد، وأسهمت في تحقيق قيمة ملموسة. وتوفر هذه البطاقة المميزة مكافآت حصرية ومزايا متقدمة لأسلوب الحياة، إلى جانب مستوى عالٍ من القبول العالمي عبر شبكة فيزا التي تضم أكثر من 150 مليون جهة تجارية حول العالم. كما تضمن البطاقة مستويات حماية متطورة مدعومة بتقنيات VisaNet، بما يمنح حامليها ثقة أكبر وطمأنينة كاملة أثناء السفر واستخدام المدفوعات".

وتعكس هذه الشراكة رؤية مشتركة تهدف إلى الارتقاء بتجربة السفر وأسلوب الحياة للمتعاملين في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال حلول مالية مبتكرة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ويجمع هذا التعاون بين خبرة مصرف أبوظبي الإسلامي في الصيرفة الإسلامية، وبرنامج "ضيف الاتحاد" الحائز على جوائز، وتقنيات المدفوعات العالمية المتقدمة من شركة فيزا، ليؤسس معيارًا جديدًا في تقديم مكافآت متميزة وتجربة متعاملين متكاملة تتسم بالسلاسة والموثوقية في السوق.

لمحة حول مصرف أبوظبي الإسلامي

مصرف أبوظبي الإسلامي هو أحد المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بأصول تتجاوز 281 مليار درهم إماراتي. وينفرد المصرف بخدماته المصرفية المتميزة عبر الإنترنت والأجهزة الذكية والهواتف المحمولة ليتيح للمتعاملين سهولة الوصول إلى حساباتهم المصرفية على مدار الساعة. ويوفر مصرف أبوظبي الإسلامي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال إلى جانب الخدمات المصرفية الخاصة وحلول إدارة الثروات. تأسس مصرف أبوظبي الإسلامي في عام 1997، ويجري تداول أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (إضىB). ويتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بحضور قوي في خمس أسواق استراتيجية تشمل مصر، التي يمتلك فيها 75 فرعاً، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، وقطر، والعراق. وحصد المصرف جائزة أفضل مصرف إسلامي في العالم" من مجلة "ذا بانكر" العالمية التابعة لمجموعة فايننشال تايمز. ويتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بسجلٍ حافل بالتميز في مجال الابتكار، بما في ذلك حساب التوفير غنى الحائز على الكثير من الجوائز، والبطاقات المغطاة بالشراكة مع طيران الإمارات والاتحاد للطيران واتصالات، إلى جانب مجموعة واسعة من منتجات التمويل.

