أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أصدر مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، اليوم أول تقرير شامل للمصرف حول جهود الوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري، والذي يشمل مسيرة المصرف نحو الحد من انبعاثات الكربون عبر عملياته والانبعاثات الناتجة عن الأنشطة التي يمولها في إطار العمل لمواجهة تحديات التغير المناخي. ومع اطلاق هذا التقرير، يصبح بذلك مصرف أبوظبي الإسلامي أول مصرف إسلامي تجاري في المنطقة يحدد أهدافاً خاصة لقطاعات محددة لخفض الانبعاثات الكربونية. ويستعرض التقرير تقييمه الأساسي لانبعاثات الكربون الناجمة عن أعماله وتمويلاته خلال عام 2022، واضعاً مجموعة أهداف مرحلية واضحة حتى عام 2030 في إطار استراتيجيته الشاملة للاستدامة.

وتماشياً مع المبادرة الاستراتيجية في دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 وتطبيقاً للمعايير الدولية، يستعرض التقرير استراتيجيات المصرف وتقدّمه وخططه المستقبلية لخفض انبعاثات الكربون الناتجة عن عملياته بنسبة 49% بحلول عام 2030 مقارنة بانبعاثات المصرف الأساسية لعام 2022،. كما يضع التقرير مسارات محددة لخفض الانبعاثات عبر ست قطاعات ذات تأثير كبير ضمن محفظة خدماته التمويلية، بما في ذلك تمويل المنازل، وتمويل السيارات، والعقارات، والنقل الجوي، والمرافق، وتصنيع البترول. وتعد هذه القطاعات الستة أيضاً الأعلى توليداً للانبعاثات، وتستحوذ على 40% من انبعاثات الأنشطة التي يمولها المصرف في الإمارات العربية المتحدة.

وبهذه المناسبة، قال محمد عبد الباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: "ندرك أن مسؤولية كبيرة تقع على عاتق القطاع المالي للعب دور محوري في التصدي لتغير المناخ، لذا نلتزم التزاماً تاماً بقيادة الجهود المبذولة في قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية المستدامة ودعم الأهداف الوطنية لدولة الإمارات لبناء مستقبل مستدام. ويشكّل تقريرنا الأول حول الوصول إلى صافي انبعاثات صفري دليلاً على الجهود الاستباقية التي يبذلها مصرف أبوظبي الإسلامي لتقييم الانبعاثات والحد منها، ما يعكس التزامنا بالشفافية والمساءلة ومواصلة التقدم. وإلى جانب تسليط الضوء على جاهزية المصرف لمواجهة التحديات البيئية المستقبلية، فإن هذا التقرير يؤكد التزامنا بلعب دور رئيسي وفاعل في رحلة تحوّل دولة الإمارات العربية المتحدة إلى اقتصاد منخفض الكربون".

وأضاف: "ندرك أن الطريق للوصول إلى صافي انبعاثات صفري ستكون رحلة دائمة التطور والتغير، وعليه نتعاون مع متعاملينا وشركائنا لدعمهم في خطة تحولهم نحو الحد من انبعاثات الكربون، من خلال إزالة العوائق المالية في رحلة التحول، بما في ذلك توفير المزيد من التمويل المستدام والداعم لهذه الجهود".

ويتضمن التقرير تفصيلاً دقيقاً لمنهجية إزالة الانبعاثات الكربونية التي يتبناها مصرف أبوظبي الإسلامي، بما يتماشى مع البيانات الأساسية المستندة إلى "الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون" للكشف عن انبعاثات أنشطة التمويل وبروتوكول غازات الاحتباس الحراري لانبعاثات العمليات التشغيلية.

بالإضافة إلى ذلك، يؤكد التقرير التزام مصرف أبوظبي الإسلامي بالشفافية والتعاون مع مختلف أصحاب المصلحة لتحفيز ودعم العمل المناخي في القطاع المصرفي. ويشكل إصدار تقرير صافي الانبعاثات الصفري لمصرف أبوظبي الإسلامي محطة مهمة في رحلته على مسار الاستدامة.

نبذة عن مصرف أبوظبي الإسلامي

يعد مصرف أبوظبي الإسلامي مصرفًا رائدًا في دولة الإمارات العربية المتحدة بقاعدة أصول تبلغ قيمتها 223 مليار درهم إماراتي، ويقدم خدمات مصرفية رقمية عالمية المستوى عبر شبكة الإنترنت وعبر الهاتف ومن خلال تطبيق الهاتف المحمول، مما يوفر للمتعاملين إمكانية الوصول بسهولة تامة إلى حساباتهم عبر المنصات الرقمية على مدار الساعة. ويوفر مصرف أبوظبي الإسلامي حلولًا مصرفية متنوعة للأفراد والمؤسسات والشركات والخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات. تأسس المصرف عام 1997 ويتم تداول أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

يتميز مصرف أبوظبي الإسلامي بحضوره القوي في ستة أسواق استراتيجية تشمل مصر، حيث يمتلك 70 فرعًا، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، والسودان، وقطر، والعراق.

حصد مصرف أبوظبي الإسلامي جائزة "أفضل مصرف إسلامي في العالم" من قبل مجلة "ذا بانكر" الصادرة عن "فايننشال تايمز" ويتمتع بسجل حافل من الابتكارات، أبرزها تقديم حساب التوفير "غنى" الحائز على عدة جوائز، وبطاقات العلامات التجارية المشتركة الحائزة على جوائز مرموقة بالشراكة مع طيران الإمارات والاتحاد للطيران واتصالات، بجانب مجموعة واسعة من خدمات التمويل.

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