أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: حصد "مصرف أبوظبي الإسلامي"، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة، جائزة أفضل مصرف إسلامي في العالم للخدمات المصرفية الخاصة من قبل مجلة "بروفيشينال ويلث" التابعة لصحيفة "فاينانشال تايمز". كما حصل على أفضل مصرف خاص في مجال خدمة المتعاملين في منطقة الشرق الأوسط، وأفضل خدمات مصرفية خاصة في دولة الإمارات على المستوى المحلي. وتعتبر هذه الجوائز من أكثر الجوائز تميزا عالميا والتي يتم منحها لقطاع إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة. ويتم تقييم المرشحين لهذه الجوائز، بناءً على الإنجازات الرئيسية والتغييرات والتحسينات التي يتم إجراؤها فيما يتعلق بنماذج الأعمال والخدمات المصرفية والاستثمارات واستراتيجيات النمو وخدمة المتعاملين وغيرها من المعايير.

وفي عام 2023 قام "مصرف أبوظبي الإسلامي" بتوسيع خدماته المصرفية الخاصة بهدف توفير خدماته للعدد المتزايد من أصحاب الثروات المتواجدين في الامارات والمنطقة. وقد تم اختيار المصرف للفوز بهذه الجائزة تتويجاً لإسهاماته الفاعلة في مجال الخدمات المصرفية الخاصة وتميزه في تقديم جملة من العروض والخدمات المصرفية والفرص الاستثمارية، لمساعدة المتعاملين للوصول إلى أهدافهم وطموحاتهم المالية.

وبهذه المناسبة قال الدكتور عامر العامري، رئيس الخدمات المصرفية الخاصة: "فخورون بهذا التكريم الذي يشير إلى التزام مصرف أبوظبي الإسلامي بتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات المصرفية الخاصة ويعتبر اشادة قوية وانعكاس واضح لالتزامنا في تقديم خدمات عالمية المستوى في إدارة الثروات الخاصة لمتعاملينا من مواطني دولة الإمارات والمقيمين في الدولة. وقد جاءت هذه الجوائز لتتويج نجاحات المصرف وتثمّن جهود فريق العمل المستمرة لتلبية التطلعات المتطورة للمتعاملين."

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