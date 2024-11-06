من المنتظر أن تكون هذه المحطة ثاني مشاريع "مصدر" للطاقة الشمسية العائمة بمنطقة جنوب شرق آسيا بعد محطة شيراتا بقدرة 145 ميجاواط بإندونيسيا

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، الشركة الإماراتية الرائدة في مجال الطاقة النظيفة، عن توقيع اتفاقية مشتركة مع مجموعة "ساراواك إنرجي" الماليزية وشركة "جينتاري" المُتخصّصة في توفير حلول الطاقة النظيفة، لإجراء دراسة جدوى لتطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية عائمة على سطح مياه سد موروم عند محطة موروم للطاقة الكهرومائية الواقعة في ولاية ساراواك بماليزيا.

وضمن مراسم أقيمت في مقر شركة مصدر بأبوظبي بحضور معالي أبانغ / حجي عبد الرحمن زوهاري، كبير وزراء ولاية ساراواك، ومعالي داتو / سري حاجي فضيلة بن حاجي يوسف، نائب رئيس وزراء ماليزيا، جرى تبادل الوثائق بين كل من محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر"، وشربيني سهيلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "ساراواك إنرجي"، وسوشيل بوروهيت، الرئيس التنفيذي لشركة "جينتاري".

ويمثل تطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية عائمة واسعة النطاق خطوة مهمة تسهم في تعزيز القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة في ولاية ساراواك ودعم تحقيق طموحات ماليزيا الخاصة بالطاقة النظيفة.

وتوفر محطات الطاقة الشمسية العائمة العديد من المزايا لدول مثل ماليزيا التي تشهد تزايد التعداد السكاني إلى جانب قلة الأراضي الصالحة للزراعة والسكن والأنشطة الصناعية، حيث يسهم إنشاء المحطات على سطح المياه في تقليل استخدام الأراضي، والحد من تبخر المياه، بالإضافة إلى إمكانية التكامل بينها وبين عمليات إنتاج الطاقة الكهرومائية.

وفي هذه المناسبة، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": "تمثل هذه الشراكة التي تجمعنا مع ’جينتاري‘ و’ساراواك إنرجي‘ خطوة مهمة تتيح تضافر جهودنا وخبراتنا لتحقيق أهدافنا وتطلعاتنا المشتركة ببناء مستقبل يعتمد على الطاقة المستدامة. وسنعمل مع شركائنا على تسخير قدراتنا في مجال الطاقة المتجددة، وخصوصاً توظيف الابتكار في مجال محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية العائمة واسعة النطاق، لنرسخ دورنا الفاعل في تسريع التحول ضمن قطاع الطاقة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية. ويأتي هذا الإعلان في أعقاب الاتفاقية التي وقعتها ’مصدر‘ مع هيئة تنمية الاستثمار الماليزية، والتي تتضمن وضع خارطة طريق لتطوير مشاريع طاقة نظيفة بقدرة 10 جيجاواط في البلاد. ونحن فخورون بإسهامنا في دعم تحقيق أهداف ماليزيا الطموحة والمتمثلة بتوفير 31 بالمائة من طاقتها من مصادر متجددة بحلول عام 2025 و40 بالمائة بحلول عام 2035 ".

من جهته، قال شربيني سهيلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "ساراواك إنرجي": "إن تنويع مزيج الطاقة لدى ’ساراواك إنرجي‘ يدعم مساعينا لأن نصبح شركة رائدة في مجال الطاقة المتجددة على مستوى منطقة جنوب شرق آسيا. ومن شأن إنشاء محطة طاقة شمسية كهروضوئية عائمة على سطح مياه سد موروم عند محطة موروم للطاقة الكهرومائية أن يشكل إضافة جديدة تعزز استثماراتنا الحالية في حلول الطاقة المتجددة المبتكرة، والتي تشمل محطة باتانج آي للطاقة الشمسية العائمة، حيث من المتوقع أن تسهم في تفادي إطلاق 52 ألف طن سنويًا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عند تشغيلها بنهاية هذا العام."

وقال سوشيل بوروهيت، الرئيس التنفيذي لشركة "جينتاري": "نفخر في ’جنتاري‘ كشركة وطنية رائدة، بمساهمتنا في دعم ماليزيا لتحقيق أهدافها المناخية وطموحاتها في مجال الطاقة المتجددة، إلى جانب دعم عملائنا في رحلتهم نحو الحياد المناخي. ومن شأن هذه الشراكة مع ’مصدر‘ و’ساراواك إنرجي‘ لتنفيذ هذا المشروع الطموح أن توحّد جهودنا لبلوغ أهدافنا المشتركة الرامية إلى تعزيز الاعتماد على حلول الطاقة النظيفة، وتوظيف التكنولوجيا لدمج مصادر الطاقة المتجددة بشكل أكثر فعالية في نظم الطاقة. وبوصفها شريكاً موثوقاً في مجال الطاقة النظيفة بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، تلتزم ’جنتاري‘ بإضافة قيمة طويلة الأمد على جميع الأصعدة، الحكومية والوطنية والدولية".

وتهدف دراسة الجدوى إلى تقييم إمكانية إنشاء محطة طاقة شمسية عائمة واسعة النطاق على سطح مياه سد موروم. وستشمل الدراسة الجوانب الفنية والتأثير البيئي والجدوى الاقتصادية لتحديد مدى إمكانية تنفيذ المحطة بنجاح. وفي حال أثبتت الدراسة جدواها، فمن المنتظر أن تسهم المحطة في تعزيز قدرة ولاية ساراواك على إنتاج الطاقة المتجددة، فضلاً عن أنها ستشكل نموذجاً رائداً لمشاريع الطاقة الشمسية العائمة على مستوى المنطقة.

وينسجم هذا الإعلان مع طموحات ولاية ساراواك لتصبح رائدة في تطوير مشاريع الطاقة النظيفة وتصديرها على مستوى منطقة جنوب شرق آسيا.

وخلال زيارته إلى دولة الإمارات، شارك وفد ساراواك، برئاسة معالي أبانغ / حجي عبد الرحمن زوهاري، كبير وزراء ولاية ساراواك، في سلسلة من الاجتماعات والفعاليات رفيعة المستوى. وحضر الوفد جلسة نقاشية حول دور آسيا في تعزيز سوق الهيدروجين. كما زار الوفد جناح "مبادلة للطاقة" في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك)، وقام بجولة في منشأة استقبال الغاز التابعة لشركة دولفين للطاقة في منطقة الطويلة، كما زار أعضاء الوفد مدينة مصدر.

نبذة عن "مصدر":

تُعدّ شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، إحدى شركات الطاقة المتجددة الأسرع نمواً في العالم ورائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، حيث تعمل على تطوير ونشر تقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية ونظم بطاريات تخزين الطاقة وتقنيات الهيدروجين الأخضر، لتسهم في تسريع وتيرة التحول في قطاع الطاقة ودعم الجهود العالمية لتحقيق أهداف الحياد المناخي. تأسست "مصدر" في عام 2006، وتطور وتستثمر في مجموعة واسعة من المشاريع المُنتشرة في أكثر من 40 دولة حول العالم، حيث يتجاوز إجمالي القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريع الشركة الـ 31.5 جيجاواط، لتوفر بذلك طاقة نظيفة وبتكلفة مناسبة لمختلف دول العالم بما يسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة.

شركة "مصدر" مملوكة من قبل شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، وتستهدف "مصدر" تعزيز القدرة الإنتاجية الإجمالية لمحفظة مشاريعها في مجال الطاقة المتجددة لتصل إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030، وأن تصبح منتجاً رائداً للهيدروجين الأخضر بحلول العام نفسه.

نبذة عن شركة "جينتاري"

تركز شركة جينتاري على توفير حلول متطورة لمشاريع الطاقة النظيفة، لتسهم بذلك في بناء مستقبل أفضل يشمل الجميع. تشكل الركائز الأساسية الثلاثة لشركة جينتاري، وهي الطاقة المتجددة والهيدروجين والتنقل الأخضر، مجموعة شاملة من الحلول لمساعدة المستهلكين في رحلتهم نحو إزالة الكربون. تتمثل مهمتها في أن تكون مطوراً رائداً لمشاريع لطاقة المتجددة التجارية والصناعية والخدمية من الجيل التالي، ومنتجاً للهيدروجين على نطاق واسع وشريك القطاع المفضل، وأن تكون شريكاً رائداً في توفير حلول التنقل الأخضر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وتهدف شركة جينتاري على المدى الطويل، لأن تكون الشريك الأبرز في مجال حلول الطاقة النظيفة، من خلال إحداث تأثير أكبر، واستقطاب الشركات المعنية، من أجل المضي قدماً نحو تحقيق الحياد المناخي في المستقبل.

نبذة عن شركة "ساراواك إنرجي"

تعتبر "ساراواك إنرجي" شركة متخصصة في تطويرحلول متكاملة في مجالي الطاقة ومرافق الكهرباء بهدف تحقيق النمو المستدام لولاية "ساراواك" من خلال تلبية احتياجات المنطقة من الطاقة المتجددة والموثوقة. ولدى الشركة فريقاً متعدد التخصصات يضم أكثر من 6000 موظف، وتوفر الشركة خدماتها لـ 790.000 عميل وما يقرب من 3 ملايين شخص يعيشون في مختلف أنحاء الولاية.

وتوظف "ساراواك إنرجي" خبرتها الكبيرة في مجال المرافق والممتدة لأكثر من 100 عام لدعم جهود ولاية "ساراواك" لتحقيق رؤيتها المتمثلة في أن تصبح ولاية متطورة بحلول عام 2030. وتماشياً مع هذه الأهداف والمسؤوليات، شرعت شركة "ساراواك إنرجي" في تنفيذ خطط واسعة منذ عام 2010، للتحول من شركة مرافق تقليدية إلى شركة حديثة ومتطورة. لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة www.sarawakenergy.com

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