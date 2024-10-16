المحطة ستزود 475 ألف منزل بالطاقة المتجددة وتفادي انبعاث ما يصل إلى 800 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً

إتمام ربط محطة "ايغل بحر البلطيق" المشروع المشترك بين "مصدر" و"إيبردرولا" بشبكة الكهرباء الوطنية في ألمانيا

التعاون بين "مصدر" و"إيبردرولا" يأتي في إطار اتفاق شراكة استراتيجي بين الشركتين لاستثمار 15 مليار يورو تم توقيعه خلال مؤتمر الأطراف COP28 بدولة الإمارات

سلطان الجابر:

المشروع يتماشى مع رؤية القيادة بضمان إمدادات الطاقة اللازمة لدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، كما أنه يسهم في توسيع محفظة مشاريع "مصدر" في مجال طاقة الرياح البحرية ويدعم تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة العالمي

إنجاز تركيب توربينات مشروع محطة ’إيغل بحر البلطيق‘ لطاقة الرياح البحرية يمثل خطوة مهمة تدعم تحقيق أحد أهم أهداف "اتفاق الإمارات" التاريخي والمتمثل في مضاعفة الإنتاج العالمي من الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030

برلين، أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، عن الانتهاء من تركيب التوربينات في محطة "ايغل بحر البلطيق" لطاقة الرياح البحرية بقدرة 476 ميجاواط، والتي تعد مشروعاً مشتركاً بين "مصدر" و"إيبردرولا" الشركة العالمية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة. وستسهم المحطة عند تشغيلها بكامل طاقتها في تزويد نحو 475 ألف منزل بالطاقة المتجددة وتفادي انبعاث حوالي 800 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، رئيس مجلس إدارة "مصدر": "تماشياً مع رؤية القيادة بتوسيع نشر حلول الطاقة النظيفة لضمان إمدادات الطاقة اللازمة لدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام، يأتي تركيب التوربينة الخمسين والأخيرة في محطة ’ايغل بحر البلطيق‘ لطاقة الرياح البحرية ليمثل خطوة مهمة تدعم الجهود العالمية في مجال المناخ. ومن المخطط أن تزوّد المحطة، التي تم تطويرها وفق الجدول الزمني المحدد، 475 ألف منزل في ألمانيا بطاقة نظيفة ومتجددة. وكلنا ثقة بأن هذا الإنجاز سيساهم في تعزيز الشراكة بين ’مصدر‘ و’إيبردرولا‘، إضافةً إلى تنمية محفظة مشاريعنا في مجال طاقة الرياح البحرية بما يدعم تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة العالمي".

وأوضح معاليه أن التعاون بين "مصدر" و"إيبردرولا" يأتي في إطار اتفاق شراكة استراتيجي لاستثمار 15 مليار يورو تم توقيعه خلال مؤتمر الأطراف COP28 بدولة الإمارات، مما يؤكد التزامنا المشترك بدعم تحقيق أحد أهم أهداف "اتفاق الإمارات" التاريخي والمتمثل في مضاعفة الإنتاج العالمي من الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030.

وقد وفّرت شركة "فيستاس" توربينات الرياح الخمسين التي تم تركيبها، والتي تبلغ قدرة كل توربينة منها 9.53 ميجاواط، في حين قامت شركة الشحن "فريد أولسن ويند كارير" بتركيب التوربينات.

من جهته، قال إغناسيو جالان، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة "إيبردرولا": "يعد الانتهاء من تركيب التوربينات في محطة "ايغل بحر البلطيق" لطاقة الرياح إنجازاً مهماً خلال هذا العام الذي شهد نشاطاً استثنائياً لشركة إيبردرولا في مشاريع طاقة الرياح البحرية. ويأتي هذا المشروع، ليعزز خطط الشركة لتطوير مشاريع طاقة رياح بحرية على مستوى العالم بقدرة تصل إلى حوالي 5000 ميجاواط بحلول نهاية عام 2026".

وأضاف: "ستسهم "ايغل بحر البلطيق"، المحطة الثانية ضمن منصة ايبردرولا لطاقة الرياح البحرية، عند تشغيلها بشكل كامل بدور كبير في دعم عملية الانتقال في قطاع الطاقة بألمانيا، حيث توفر طاقة نظيفة يتم توليدها محلياً لنحو نصف مليون منزل، إلى جانب خفض الانبعاثات".

وأوضح جالان بأن تحقيق هذا الإنجاز جاء بفضل علاقات الشراكة الوثيقة مع شركة "مصدر"، حيث يجمعنا هدف واحد يتمثل في توظيف طاقة الرياح البحرية لتسريع الجهود نحو تحقيق أمن الطاقة المستدام. كما أشاد بفريق العمل وخبرته الكبيرة وجهوده الدؤوبة.

وكانت "مصدر" قد وقّعت مع "إيبردرولا" في يوليو 2023 اتفاقية للاستثمار في محطة "ايغل بحر البلطيق" لطاقة الرياح البحرية. وخلال مؤتمر (COP28)، أعلنت الشركتان عن اتفاقية شراكة استراتيجية بقيمة 15 مليار يورو لاستكشاف فرص التطوير المشترك لمشاريع طاقة رياح بحرية وهيدروجين أخضر في عدد من أبرز الدول الرائدة في هذا القطاع مثل ألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

من جانبه، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": "يشكل هذا الإنجاز خطوة متقدمة في تطوير محطة ’ايغل بحر البلطيق‘، ثمرة شراكتنا الاستراتيجية مع شركة ’ايبردرولا‘ التي انطلقت في يوليو العام الماضي لتجمع شركتين بارزتين تتمتعان بتاريخ طويل وسجلٍ حافل من الإنجازات والريادة في مجال الطاقة النظيفة".

وأكد الرمحي على الدور المحوري لتقنيات طاقة الرياح البحرية في عملية التحول ضمن قطاع الطاقة، وتطلع شركة "مصدر" إلى تعزيز علاقة الشراكة الاستراتيجية مع "إيبردرولا" التي من شأنها أن تسهم في تطوير المزيد من مشاريع الطاقة النوعية على مستوى المرافق، ودعم تحقيق أهداف الحياد المناخي في أوروبا ومختلف دول العالم.

وتلتزم شركة "مصدر" بشكل راسخ بدعم تطوير مشاريع طاقة الرياح البحرية في مختلف أنحاء العالم، وتهدف الشركة إلى تعزيز قدرة محفظتها من الطاقة المتجددة إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030، دعماً لتحقيق أحد أهداف اتفاق الإمارات التاريخي والمتمثل بمضاعفة القدرة العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030.

وسوف تبلغ القدرة الإجمالية لمنصة بحر البلطيق التابعة لشركة "ايبردرولا" أكثر من 1.1 جيجاواط بحلول عام 2026، باستثمارات تبلغ حوالي 3.7 مليار يورو. وتعد محطة "ايغل بحر البلطيق" لطاقة الرياح البحرية بمثابة دعامة أساسية في استراتيجية النمو المتكاملة لشركة "ايبردرولا" في السوق الألمانية، حيث تركز الشركة على توفير حلول طاقة مستدامة للاعبين الرئيسيين في الاقتصاد الألماني ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم المناخية.

ويعد مشروع محطة "ايغل بحر البلطيق" الأول لشركة "مصدر" في ألمانيا وأول تعاون مع "ايبردرولا"، ويعتبر أكبر صفقة تمويل باليورو تجريها الشركة على الإطلاق. ويعتبر مشروع محطة "ايغل بحر البلطيق" الثاني من بين ثلاثة مشاريع رئيسية لشركة "ايبردرولا" في مجال طاقة الرياح في ألمانيا، إلى جانب مشروع "ويكنجر" بقدرة 350 ميجاواط وهو قيد التشغيل حالياً، ومشروع "ويندانكر" بقدرة 315 ميجاواط، المخطط إنجازه لاحقاً. وتشكل هذه المحطات مجتمعة منصة شركة "إيبردرولا" لطاقة الرياح البحرية في بحر البلطيق.

نبذة حول مصدر

تُعدّ شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، إحدى شركات الطاقة المتجددة الأسرع نمواً في العالم ورائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة، حيث تعمل على تطوير ونشر تقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الأرضية ونظم بطاريات تخزين الطاقة وتقنيات الهيدروجين الأخضر، لتسهم في تسريع وتيرة التحول في قطاع الطاقة ودعم الجهود العالمية لتحقيق أهداف الحياد المناخي. تأسست "مصدر" في عام 2006، وتطور وتستثمر في مجموعة واسعة من المشاريع المُنتشرة في أكثر من 40 دولة حول العالم، حيث يتجاوز إجمالي القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريع الشركة الـ 31.5 جيجاواط، لتوفر بذلك طاقة نظيفة وبتكلفة مناسبة لمختلف دول العالم بما يسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة.

شركة "مصدر" مملوكة من قبل شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، وتستهدف "مصدر" تعزيز القدرة الإنتاجية الإجمالية لمحفظة مشاريعها في مجال الطاقة المتجددة لتصل إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030، وأن تصبح منتجاً رائداً للهيدروجين الأخضر بحلول العام نفسه.

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