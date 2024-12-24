"مصدر" تستحوذ على شركة"سايتا ييلد" وأصول من شركة "إنديسا" في إسبانيا

الاستحواذ على شركة الطاقة المتجددة "سايتا" التي تمتلك محفظة مشاريع طاقة متجددة أغلبها في مجال طاقة الرياح بقدرة إجمالية تصل إلى 745 ميجاواط مع خطط لتطوير مشاريع أخرى بقدرة 1.6 جيجاواط في إسبانيا والبرتغال، مقابل قيمة مؤسسية بلغت 4.6 مليار درهم (1.2 مليار يورو)

"مصدر" تستثمر 3.1 مليار درهم (817 مليون يورو) للاستحواذ على حصة 49.9% في أصول مشاريع طاقة شمسية من شركة "إنديسا" بإسبانيا تفوق قدرتها الإجمالية 2 جيجاواط وتسعى إلى إضافة نظام بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 0.5 جيجاواط

الصفقتان تسهمان في توسيع نطاق محفظة مشاريع "مصدر" في منطقة شبة جزيرة آيبيريا وعموم أوروبا في إطار سعي الشركة لرفع قدرتها الإنتاجية الإجمالية إلى 100 جيجاواط بحلول 2030

تتضمن الشراكة مع "إنديسا" أصولًا متجددة منظمة واتفاقيات شراء طاقة طويلة الأجل حيث تستحوذ "إنديسا" بموجبها ومن خلال شركة تابعة على 100٪ من الطاقة المنتجة من الأصول الشمسية الكهروضوئية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، مدريد، إسبانيا: أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، الشركة الإماراتية الرائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة، عن استكمالها لصفقتي استحواذ مهمتين في منطقة شبة الجزيرة الآيبيرية، حيث ستسهم هذه الخطوة في توسيع نطاق محفظة مشاريع الشركة في أوروبا وتحقيق أهدافها الطموحة للنمو.

فقد استحوذت "مصدر" على شركة "سايتا ييلد" من شركة "بروكفيلد رينوابل" مقابل قيمة مؤسسية بلغت 4.6 مليار درهم (1.2 مليار يورو) وقيمة أسهم بلغت 2.7 مليار درهم (696 مليون يورو).

في حين قامت "مصدر" و"إنديسا" باستكمال اتفاقية شراكة تهدف إلى تطوير مشاريع طاقة متجددة في أوروبا. وبموجب هذه الاتفاقية، استحوذت "مصدر" على حصة 49.99% في أصول شركة "إي جي بي إي سولار" مقابل قيمة مؤسسية بلغت 3.1 مليار درهم (817 مليون يورو) وقيمة أسهم بلغت 1.1 مليار درهم (280 مليون يورو). وتندرج "إي جي بي إي سولار" تحت شركة "إنديسا" التابعة لمجموعة "إينيل"، وتمتلك محفظة مشاريع طاقة شمسية كهروضوئية قيد التشغيل بقدرة 2 جيجاواط في إسبانيا.

وبهذه المناسبة، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": "يسهم استكمال هاتين الصفقتين المهمتين في دعم خطط نمو الشركة، وتعزيز مكانتها شريكاً عالمياً موثوقاً للحكومات والمستثمرين والمجتمعات، إلى جانب ترسيخ التزامنا بدعم جهود الاتحاد الأوروبي لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050. ويعكس استحواذنا على ’سايتا‘ وشراكتنا مع ’إنديسا‘ مدى ثقتنا الكبيرة بسوقي إسبانيا والبرتغال وتطلعاتنا لاستكشاف فرص جديدة فيهما، في إطار مساعي ’مصدر‘ لرفع إجمالية القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها العالمية إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030".

وسوف تسهم عملية الاستحواذ على "سايتا"، التي تعد منصة مهمة لمشاريع الطاقة المتجددة وتمتلك قدرات متكاملة وفرص نمو قوية، في تعزيز أنشطة "مصدر" في منطقة شبة الجزيرة الآيبيرية. وتضم محفظة "سايتا" مشاريع أغلبها في مجال طاقة الرياح بقدرة إجمالية تصل إلى 745 ميجاواط، من بينها 538 ميجاواط من أصول مشاريع لطاقة الرياح في إسبانيا، و144 ميجاواط من أصول مشاريع لطاقة الرياح في البرتغال، و63 ميجاواط من أصول مشاريع للطاقة الشمسية الكهروضوئية في إسبانيا، وتشمل خططاً لتطوير مشاريع أخرى بقدرة 1.6 جيجاواط. ويُستثنى من الصفقة مجموعة من مشاريع الطاقة الشمسية المركزة بقدرة 350 ميجاواط، والتي ستحتفظ بها "بروكفيلد" وتستمر في تشغيلها.

ومن شأن شراكة "مصدر" مع "إنديسا" أن تسهم في دعم تحقيق أهداف التحول في قطاع الطاقة بإسبانيا وعموم الاتحاد الأوروبي، وأن تشكل ركيزة أساسية استراتيجية لتعزيز التعاون مستقبلاً. وبموجب الاتفاقية الموقعة في 25 يوليو 2024، تستثمر "مصدر" 3.1 مليار درهم (817 مليون يورو) مقابل الاستحواذ على حصة كبيرة في شركة "إي جي بي إي سولار"، بينما تحتفظ "إينيل" بمهمة إدارة عمليات الشركة وأصولها. وتتضمن الشراكة اتفاقيات شراء للطاقة طويلة الأجل، حيث تستحوذ "إنديسا" بموجبها ومن خلال شركة تابعة على 100٪ من الطاقة المنتجة من الأصول الشمسية الكهروضوئية. وستقوم "مصدر" و"إنديسا" بإضافة نظام بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 0.5 جيجاواط إلى المشاريع.

وتأتي استثمارات "مصدر" الاستراتيجية في السوق الآيبيرية في أعقاب استحواذ الشركة على شركة "تيرنا انرجي" باليونان في شهر نوفمبر الماضي. وسوف تسهم كل من "سايتا" و"إنديسا" و"تيرنا إنرجي" بدور مهم في تعزيز محفظة مشاريع "مصدر" في أوروبا ودعم مساعيها لرفع القدرة الإجمالية لمحفظة مشاريعها العالمية إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030 ودعم جهود الانتقال في قطاع الطاقة.

وبخصوص عملية الاستحواذ على "سايتا، فقد عينت "مصدر" بنك "بي إن بي بي" كمستشار للمعاملات، وشركة "لينكليترز" كمستشار قانوني، وشركة "يو إل" كمستشار فني، وشركة "برايس ووترهاوس كوبرز" كمستشار ضريبي، و"بيكسا بارك" كمستشار لاتفاقية شراء الطاقة. فيما تم تمويل الاستحواذ جزئياً من خلال قسم تمويل الاستحواذ من بنك "بي إن بي بي"، وبنك "سانتاندير"، وبنك "إنتيسا"، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول، وبنك "إس إم بي سي". وتم تقديم المشورة للمقرضين من قبل شركة "أشورست".

أم بالنسبة إلى صفقة الاستحواذ علىى "إنديسا"، فقد عينت "مصدر" "سيتي جروب غلوبال ماركتس ليمتد" كمستشار للصفقة، و"لينكلاترز" كمستشار قانوني، و"يو إل" كمستشار فني، و"كي بي ام جي" كمستشار مالي وضريبي.

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