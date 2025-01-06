الدوحة، قطر: كشفت مشيرب العقارية وبزنس يير النقاب عن قائمة المتحدثين المرموقين خلال مؤتمر قطر للاستثمار والابتكار، الذي سيُعقد يوم 15 يناير 2025 في براحة مشيرب. وسيجمع المؤتمر قادة مؤثرين من كافة دول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة الفرص الاستثمارية، والنمو الاقتصادي الإقليمي، والتأثير المتنامي للابتكار والتكنولوجيا في صياغة مستقبل المنطقة.

وتضم قائمة المتحدثين المحليين الشيخ عبدالرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة، والمهندس علي الكواري، الرئيس التنفيذي لمشيرب العقارية، والسيد سامي زيتون، الشريك المسؤول عن مور قطر، والسيدة إيرين فيدال، الرئيس التنفيذي لشركة إف إم إم، والسيد بدر المضحدي، مسؤول أول في هيئة المناطق الحرة القطرية، والسيد زياد عيسى أبو كلوب، الرئيس التنفيذي لمجموعة سهيل الصناعية القابضة، فضلاً عن ممثلين عن العديد من المؤسسات والمنظمات الريادية في قطر.

أما بالنسبة للمتحدثين الدوليين، فتشمل القائمة السيد حامد أهلي، رئيس منطقة ميدان الحرة (الإمارات العربية المتحدة)، والسيد بندر رضا، الأمين العام والرئيس التنفيذي لغرفة التجارة العربية البريطانية، والسيد فهد الشارخ، نائب رئيس مجلس إدارة كامكو للاستثمار (المملكة العربية السعودية)، والسيد ألكس كرونيتش، المستشار الأول لرئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي (الكويت)، والسيد علي شهاب، المدير العالمي للمشاريع والخدمات الخاصة في مؤسسة دي إن في (الإمارات العربية المتحدة)، والسيد جوليان هواري، الرئيس التنفيذي لشركة مليون وسيريوس لاب (الإمارات العربية المتحدة).

ويشمل مؤتمر قطر للاستثمار والابتكار جلستين نقاشيتين مهمتين:

الجلسة النقاشية الأولى: مستقبل المناطق الاقتصادية – الابتكار والفرص: تستكشف هذه الجلسة مستقبل المناطق الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي، مع التركيز على دور الابتكار والتعاون المشترك. وستتناول المناقشات تأثير الشراكات بين القطاعين العام والخاص والتعاون الإقليمي في تعزيز الابتكار.

الجلسة النقاشية الثانية: دور التكنولوجيا في البنية التحتية وتأثير الاستثمار الخاص في مجال الاتصال في دول مجلس التعاون الخليجي: تركز هذه الجلسة على كيفية تشكيل التكنولوجيا والاستثمار الخاص لتطوير البنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي. وسيبحث المشاركون استراتيجيات تعزيز الترابط الإقليمي ودعم النمو الاقتصادي المستدام من خلال التقدم التكنولوجي.

وقُبيل انعقاد المؤتمر الرئيسي، ستستضيف جامعة إتش إي سي باريس المرموقة ورشة عمل تفاعلية بصفتها الشريك المعرفي للفعالية. وتضم ورشة العمل متحدثين عن ميكروسوفت، وشنايدر إلكتريك، وجامعة حمد بن خليفة، ومؤسسة إكسبرتيز فرانس، على أن تتبعها جلسة هاكاثون.

وحصلت الفعالية على دعم مؤسسات عديدة وشركاء جُدد منهم غرفة التجارة العربية البريطانية، وبنك دخان، ومركز إيليت موتورز استراتيجي. ومن المنتظر أن يُرحب المؤتمر بزوار من غرفة التجارة العربية البريطانية، وغرفة قطر، ومجلس الأعمال القطري الأمريكي، وغرفة التجارة الإسبانية، وغيرها.

نبذة عن "مشيرب العقارية"

مشيرب العقارية هي إحدى الشركات التابعة لمنظومة مؤسسة قطــــــــر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، والشركة الأولى في قطــــــــر المتخصصة في التطوير العقاري المستدام، وهي بذلك تسهم ليس فقط في تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تنص عليها رؤية قطــــــــر الوطنية 2030، بل ودعم الأهداف والغايات التي تصبو إليها مؤسسة قطــــــــر.

تسعى مشيرب العقارية إلى تغيير نظرة الناس إلى الحياة في قلب المدن، وتحسين مستوى المعيشة من خلال حلول مبتكرة تشجّع على التفاعل الاجتماعي، واحترام الثقافة والتراث، وترسيخ العناية بالبيئة.

أنجزت مشيرب العقارية مشروعها الرائد "مشيرب قلب الدوحة" الذي يشكل واحدة من أكثر مناطق المدن ذكاءً واستدامة، إذ يعتمد أساليب جديدة في مجال تخطيط المدن تجمع بين الأساليب التقليديّة وبين التكنولوجيا العصريّة، وعلى نحو يراعي الاعتبارات البيئيّة والهويّة الثقافيّة. وجميع المباني إما حاصلة على الشهادة الذهبية أو البلاتينية في نظام ريادة تصميمات الطاقة والبيئة.

مشيرب قلب الدوحة هي مدينة متكاملة تجمع بين الوحدات السكنية الحديثة المفروشة بالكامل والمنشآت التجارية متعددة الاستخدامات التي تقدم مجموعة واسعة من خدمات البيع بالتجزئة والأعمال والخدمات التجارية والمنشآت الثقافية. وفي قلب مشيرب قلب الدوحة تقع متاحف مشيرب، وفندق ماندارين أورينتال، وفندق الوادي - إم غاليري من فنادق أكور وفندق بارك حياة، ومشيرب غاليريا، وبراحة مشيرب، وهي أكبر ساحة مشاة مغطاة في الهواء الطلق في المنطقة.

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