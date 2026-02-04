الدوحة، قطر : أعلنت مشـيرب العقارية، الرائدة في التطوير العقاري المستدام في دولة قطر، وأُريدُ، شركة الاتصالات الوطنية الرائدة، وهانيويل، الشركة المتخصصة في تقديم الحلول التقنية الذكية، عن عقد شراكة استراتيجية ترمي إلى تعزيز الأتمتة والأنظمة المّدارة بالذكاء الاصطناعي في مشيرب قلب الدوحة لتصبح واحدة من أفضل نماذج المدن الذكية وأكثرها تقدماً في العالم.

تم الكشف عن الاتفاقية المهمة خلال قمة الويب قطر 2026، والتي بموجبها يتم إنشاء منصة رائدة تعمل بالذكاء الاصطناعي لتحسين العمليات بالمنطقة الحضرية المستدامة وتعزيز جودة الحياة لجميع المقيمين والزوار.

وبموجب هذا التعاون، ستكون أُريدُ شريكاً رئيسياً يدير العمليات، بينما ستكون هانيويل المسؤولة عن توفير الحلول التكنولوجية وستستخدم منصتها "هانيويل سيتي سويت" المتكاملة لدمج آلاف أجهزة الاستشعار في أنحاء المدينة وإنشاء نقطة تحكم مركزية واحدة.

سيتم تصميم منصة تحليلات البيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لدمج بيانات الأداء التشغيلي لتعزيز خدمات المدينة، بينما ستمكن تقنية التوأم الرقمي للبنية التحتية للمدينة المهندسين من تصميم نماذج للتحديثات المخططة وتقليل وقت الأعطال. وسيتم توحيد هذه العناصر في مركز القيادة الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ليتيح المراقبة المباشرة والصيانة الوقائية وإدارة حالات الطواريء بطريقة آلية وتحسين التخطيط التشغيلي من خلال تحليلات البيانات المتقدّمة.

بموجب اتفاقية التعاون، سيتم توفير خدمات مُدارة لمدة تمتد إلى خمس سنوات، بما يضمن استمرار تطوّر منصة مشيرب قلب الدوحة. وستعزّز هذه الشراكة طويلة الأمد مكانة الدولة كمركز عالمي للتحوّل الرقميّ والابتكار الحضري المستدام في إطار رؤية قطر الوطنية 2030.

وفي معرض تعليقه على توقيع هذه الشراكة، قال المهندس فيصل المالكي -الرئيس التنفيذي للعمليات بمشيرب العقارية: "ستعزز هذه الاتفاقية المنظومة البيئية لمدينتنا الذكية، وستحسّن مستوى إدارة وتشغيل مشيرب قلب الدوحة. وستوفر المنصة حلولاً رقميةً جديدة تُحسّن الكفاءة وتعزّز جودة الخدمات وتدعم أنماط الحياة الحضرية المستدامة بالمدينة. كما ستسهّم هذه الشراكة في تطوير المدينة وتوفير حياة حضرية أكثر ذكاءً، عبر تسخير التكنولوجيا التي ستضيف مزايا ملموسة لسكانها والعاملين فيها وزوارها."

وبدوره، صرّح السيد حسن إسماعيل العمادي رئيس خدمات الشركات في أُريدُ قطر: "تُمثّل هذه الشراكة علامة فارقة في مسيرة التحوّل الرقميّ في الدولة. ومن خلال توحيد جهودنا والاستفادة من نقاط القوة المشتركة، سنتمكن من تطوير نموذج مثالي يحدد مستقبل المدن الذكية."

ومن جانبه، قال السيد نبيل شقرون، نائب الرئيس والمدير العام لشركة هانيويل لأنظمة أتمتة المباني في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا: "تشرف هانيويل بالمشاركة في قيادة هذا المشروع الرائد للمدينة الذكية المستدامة. وسنكرس خبراتنا للمساهمة في تطوير البنية التحتية الذكية على نطاق واسع، وسنعمل على تمكين بيئة أكثر آماناً وكفاءةً في استخدامات الطاقة ومُزودة بالحلول الرقمية المحسنة التي ستكون متاحة لجميع المقيمين بالمدينة الذكية والعاملين فيها وزوارها."

تجمع مشيرب قلب الدوحة، المعروفة بأنها أول مدينة ذكية ومستدامة في العالم، بين قيم التراث القطري الأصيل والتكنولوجيا الذكية الحديثة. ويهدف هذا التعاون إلى دمج أكثر من 650,000 جهاز استشعار لإنترنت الأشياء، و10,000 موقف سيارة آلي تحت الأرض، وهو رقم قياسي عالمي مرشح لدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية لأكبر عدد من مواقف السيارات في هذا المستوى من المباني، إلى جانب 10,000 كاميرا مراقبة، وأنظمة إدارة للمرافق الحالية تغطي أتمتة المباني والمنشآت وخدمات الأمن والطوارئ.

ستوفر المنصة الجديدة لإدارة المدينة الذكية ما يلي:

العمليات الذكية: استخدام التحليلات الاستباقية في إدارة حركة المرور لتسهيل التخطيط لتنظيم الفعّاليات بشكل أفضل وتخصيص الموارد بطريقة أمثل.

استخدام التحليلات الاستباقية في إدارة حركة المرور لتسهيل التخطيط لتنظيم الفعّاليات بشكل أفضل وتخصيص الموارد بطريقة أمثل. الصيانة الوقائية: تحليل تنبيهات الأنظمة لاقتراح الإجراءات التصحيحية قبل حدوث الأعطال، لتعزيز كفاءة الخدمات الحيوية مثل التدفئة والتهوية وتبريد الهواء والماء.

تحليل تنبيهات الأنظمة لاقتراح الإجراءات التصحيحية قبل حدوث الأعطال، لتعزيز كفاءة الخدمات الحيوية مثل التدفئة والتهوية وتبريد الهواء والماء. الاستدامة: من خلال رصد معدلات استهلاك الطاقة وإدارة النفايات، سيكون مؤشر الاستدامة لمشيرب قلب الدوحة نموذجاً مثالياً يجسّد المعايير العالمية، ما يحافظ على ريادتها عالمياً على صعيد الأداء البيئي.

من خلال رصد معدلات استهلاك الطاقة وإدارة النفايات، سيكون مؤشر الاستدامة لمشيرب قلب الدوحة نموذجاً مثالياً يجسّد المعايير العالمية، ما يحافظ على ريادتها عالمياً على صعيد الأداء البيئي. رضا العملاء: توفير مساعدين افتراضيين والتزويد بالإنذارات التلقائية لإبقاء المقيمين بالمدينة على إطلاع دائم بالأعطال ومستجدات عمليات الصيانة والتجديد من أجل الارتقاء بتجربة المستأجرين.

نبذة عن »مشيرب العقارية»

تُعد مشيرب العقارية المطوّر العقاري الرائد في مجال الاستدامة في دولة قطر، وهي ثمرة شراكة استراتيجية بين مؤسسة قطر وجهاز قطر للاستثمار. وتتبوأ الشركة مكانة ريادية في مجال التطوير العمراني المستدام، محققةً بذلك الأهداف الاستراتيجية لرؤية قطر الوطنية 2030.

وتكرس مشيرب العقارية جهودها لإحداث نقلة نوعية في مفهوم الحياة العصرية في قلب المدن، والارتقاء بجودة الحياة من خلال حلول مبتكرة تعزز التواصل المجتمعي، وتصون التراث الثقافي، وترسخ مفاهيم الاستدامة البيئية.

وتجسد "مشيرب قلب الدوحة" أحد أبرز المدن الذكية والمستدامة، حيث تتبنى نهجاً مبتكراً في التخطيط العمراني يمزج بين الأصالة والحداثة، وتجمع بين عراقة التراث المعماري القطري وأحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا المعاصرة، مع الحفاظ على الهوية الثقافية والبيئية. وقد حازت جميع مباني المدينة على الشهادة الذهبية أو البلاتينية في نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (LEED)

وتمثل مشيرب قلب الدوحة نموذجاً متكاملاً للمدينة العصرية، حيث تضم منشآت تجارية متعددة الاستخدامات توفر مجموعة متنوعة من خدمات البيع بالتجزئة والأعمال، إلى جانب وحدات سكنية عصرية، ومجموعة من المرافق التعليمية والثقافية المتميزة. كما تحتضن المدينة متاحف مشيرب، و فندق ماندارين أورينتال الدوحة، وفندق الوادي الدوحة إم غاليري، وفندق بارك حياة، ومشيرب غاليريا، وبراحة مشيرب التي تُعد أكبر ساحة مغطاة للمشاة في الهواء الطلق في المنطقة. وتضم المدينة أيضًا، حي الدوحة للتصميم (DDD)٫ وهو مركز متميز يعزز التصميم والابتكار والتبادل الثقافي عبر البرامج والفعاليات والمشاريع الإبداعية.

كما طورت الشركة منتجع زلال للعافية من شيفا سوم، أول وأكبر وجهة للعافية في الشرق الأوسط. يقع المنتجع في شمال قطر ويقدم تجربتين متميزتين: زلال سيرينيتي، ملاذ العافية للأفراد والأزواج، وزلال ديسكفري، أول وجهة عافية عائلية من نوعها في العالم. ويتميز المنتجع بدمجه الفريد للطب العربي والإسلامي التقليدي مع ممارسات العافية المعاصرة.

