مشيرب قلب الدوحة تتبنى نهجاً جديداً في التخطيط العمراني يحفظ الهوية الثقافية لقطر

حققت مشيرب العقارية، الشركة القطرية الرائدة في مجال التطوير العقاري المستدام والتابعة لمؤسسة قطر للتربية والعلوم والتكنولوجيا، إنجازاً دولياً جديداً تمثل بفوزها بجائزة "أفضل مشروع متعدد الاستخدامات لهذا العام" عن مشروعها المميز مشيرب قلب الدوحة، وذلك في حفل توزيع جوائز آسيا العقارية الذي أقيم مؤخرًا.

تعدّ مدينة مشيرب قلب الدوحة واحدة من أذكى المدن وأكثرها استدامة، حيث تعتمد نهجًا جديدًا للتخطيط الحضري من خلال الجمع بين الأساليب التقليدية والتكنولوجيا الحديثة للحفاظ على البيئة والهوية الثقافية لقطر، كما تتبنى أحدث الخدمات والتطبيقات الذكية المتقدمة لتجربة رقمية جديدة بالكامل.

وقد حصلت مشيرب قلب الدوحة على أعلى عدد من شهادات LEED للمباني المستدامة والخضراء.، كما تعدّ أول حيّ مديني في قطر يحصل على شهادة سمكارت سكور الذكية التي تقدم تجربة استثنائية للمستخدمين، وتقود كفاءة التكلفة، وتفي بمعايير الاستدامة العالية، لتشكل مدينة مثالية للمستقبل.

تتميز مدينة مشيرب قلب الدوحة بموقعها الاستراتيجي في وسط العاصمة القطرية، وتحتضن العديد من الشركات العالمية مثل فودافون ومايكروسوفت وإتش إس بي سي وغيرها. كما تضم مجموعة من الفنادق ذات الخمس نجوم ومنافذ البيع بالتجزئة والمساحات السكنية والتجارية والمؤسسات الثقافية، مما يجعلها وجهة متكاملة للمعيشة والعمل والترفيه.

تتبنى الشركة لغة معمارية تجمع بين الماضي وأحدث التقنيات الصديقة للبيئة، حيث تساهم في المحافظة على التراث والثقافة المحلية من خلال مصطلح معماري موحد بينما تعتمد في الوقت نفسه أحدث النظم التكنولوجيا الرائدة.

وفي هذا السياق، قال الدكتور حافظ علي علي، رئيس إدارة التسيوق والاتصال في مشيرب العقارية: "يسرنا الفوز بهذه الجائزة القيمة التي تعكس جهود ومكانة مشيرب العقارية في تطوير مشاريع حضرية رائدة توفر خدمات متكاملة تتضمن السكن ومحلات التجزئة والفنادق بالإضافة إلى المراكز الثقافية والفنية والمساحات التجارية. وتساهم هذه الجائزة بتعزيز مكانة قطر على المستوى الدولي وتعكس رؤية قطر في تبني أعلى معايير الاستدامة في المشاريع العمرانية الحديثة لتشكل وجهات مثالية لأجيال المستقبل".

إلى جانب مشيرب قلب الدوحة، طورت مشيرب العقارية منتجع زلال الصحي ليشكل أكبر وجهة للصحة والعافية في قطر، موفراً للضيوف خدمات علاجية فريدة تتبنى مبادىء العلاج الإسلامية والأساليب الصحية المميزة.

تعتبر جوائز آسيا العقارية من أهم الجوائز التي تكّرم المشاريع العقارية المميزة والشركات المطورة في آسيا التي تعمل على تغيير النهج العمراني التقليدي وتببنى أحدث المعايير العالمية في المجال العمراني.

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