الالتزام بالتميز يحقق نتائج باهرة

أحمد سليط:"تعد "سي لا في" مَعلم عقاري يجذب بشكل لافت الاهتمام الإقليمي والعالمي في منطقة ياس باي، والتي تُعتبر مركزاً إبداعياً يضم حوالي 600 شركة في قطاع الإعلام والألعاب الإلكترونية، وتجذب نخبة من الخبرات المهنية من جميع أنحاء العالم"

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة- تأكيداً على الالتزام الراسخ بالجودة والابتكار، أعلنت شركة ناين ياردز عن حصول مشروعها الرائد "سي لا في" على خمس جوائز دولية، ضمن جائزة العقارات الأفريقية والعربية والتي تُعتبر الذراع الإقليمي لجائزة العقارات الدولية.

وحققت شركة ناين ياردز التي تأسست بتعاون مشترك بين "إي أي اتش إثمار الدولية القابضة" و"النهضة الدولية القابضة" تواجداً قوياً في المشهد العقاري المحلي والإقليمي، عبر هذا المشروع الرائد الذي ارتقى بالتميز العقاري إلى آفاق جديدة، ومنحها منافسة قوية على أهم جوائز القطاع العقاري، ومكّنها من الحصول على هذه الجوائز المرموقة.

وقد حصد مشروع "سي لا في" خمس جوائز في خمس فئات متميزة تشمل: فئة الشقق/الوحدات السكنية في أبوظبي، وفئة تطوير الشقق/ الوحدات السكنية، وفئة الهندسة المعمارية للمساكن المتعددة، وفئة الهندسة المعمارية السكنية للبنايات المرتفعة لأكثر من 12 طابق، وفئة التطوير السكني للبنايات المرتفعة لأكثر من 12 طابق، حيث تُمثل جوائز العقارات الإفريقية والعربية قمة التميز في قطاع العقارات الإقليمي.

وبهذه المناسبة قال أحمد سليط، الرئيس التنفيذي لشركة ناين ياردز: "نُعبر عن سعادتنا البالغة في الحصول على هذا التقدير رفيع المستوى وفي خمس فئات متنوعة، والذي جاء نتيجة تركيزنا على التميز في مشاريعنا، والتزامنا وحرصنا على تطوير معلم رائع في عاصمتنا أبوظبي، مما مكّننا من تحقيق هذه النتائج الباهرة".

وأضاف السيد سليط: "تأتي هذه الجوائز الخمس تقديراً لجهودنا الرامية إلى جعل "سي لا في" إضافة قيّمة لقطاع العقارات في عاصمتنا الرائعة الجمال، حيث أن هدفنا الرئيسي هو إنشاء مَعلم عقاري يجذب بشكل لافت الاهتمام الإقليمي والعالمي في منطقة ياس باي، والتي تُعتبر مركزاً إبداعياً يضم حوالي 600 شركة في قطاع الإعلام والألعاب الإلكترونية، وتجذب نخبة من الخبرات المهنية من جميع أنحاء العالم".

ويتميز مشروع "سي لا في" الفاخر المكون من أربعة أبراج سكنية، وموقع استراتيجي في منطقة ياس باي في جزيرة ياس بأبوظبي، بإطلالته الخلابة على البحر، حيث يوفر مجموعة متنوعة من الشقق الأنيقة المكونة من غرفة إلى أربع غرف نوم، بما في ذلك الشقق العلوية والتاون هاوس والدوبلكس والبنتهاوس، كما يضم هذا المشروع وسائل راحة عالمية المستوى، مع التركيز على الأمور المتعلقة بالأمن والسلامة والاستدامة.

ويعد المشروع فرصة استثمارية جذابة للغاية لكل من المقيمين والمستثمرين على حد سواء، وذلك لقربه من منطقة ياس الإبداعية، التي تستعد لجذب الآلاف من الخبرات المهنية الدولية في السنوات القليلة المقبلة.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم إطلاق جوائز العقارات الإفريقية والعربية منذ 29 عاماً للاحتفال بأعلى مستويات الاحترافية في قطاع العقارات، حيث يتم تقييم العقارات بدقة متناهية من قبل لجنة مستقلة تضم أكثر من 90 خبيراً في هذا القطاع برئاسة اللورد كيثنيس لورد بيست، واللورد ويفرلي، أعضاء مجلس اللوردات في المملكة المتحدة، وترتكز تقييماتهم على عددٍ من العوامل التي تشمل جودة التصميم والابتكار والأصالة والالتزام بالاستدامة.

وفي تعليقه على هذه العوامل، قال السيد سليط: "بفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة، تم الالتزام بهذه العوامل في دولة الإمارات العربية المتحدة والتأكيد عليها منذ فترة طويلة، الأمر الذي شكل دافعاً رئيسياً لقوة المنافسة، وكُلنا فخر بالحصول على هذه الجوائز الخمس، التي ستساهم في تعزيز مكانة ناين ياردز كمطور رائد محلياً وإقليمياً".

هذا ومن المقرر أن يقام حفل توزيع الجوائز في دبي بتاريخ 19 أكتوبر 2023، وسيحضره شركات عقارية رائدة وشخصيات بارزة في القطاع العقاري من جميع أنحاء المنطقة.

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نبذة عن "ناين ياردز"

ناين ياردز" شركة تطوير عقاري ديناميكية مقرها أبوظبي تعمل على تطوير مشاريع سكنية توفر نمط حياة عصري ومميز يتواءم مع التطور والتقدم الذي تشهده دولة الإمارات، وفي مواقع استراتيجية مختلفة. تأسست ناين ياردز عبر تعاون مشترك بين شركتي "إي أي اتش إثمار الدولية القابضة" و"النهضه الدولية القابضة"، وتعكس "ناين ياردز" التميّز والابتكار عبر مشاريعها التي تدمج بين التقنيات المتطورة والتصاميم المعاصرة والجودة والاستدامة والحفاظ على البيئة لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة وبيئة صحية فريدة من نوعها، مما يعزز من نمو وتطور دولة الإمارات ويتماشى مع رؤيتها الثاقبة. تسير "ناين ياردز" بخطى ثابتة وقيم متأصلة لبناء مجتمعات تتمتع بالصحة والنشاط والسعادة، وإقامة إرث عريق ومستدام لأجيال المستقبل. البريد الإلكتروني: info@nineyards.com حسابنا على انستغرام وفيسبوك: @nineyardsae