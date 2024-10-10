الرياض، المملكة العربية السعودية: بعد الكشف مؤخراً عن مشروع "معوض ريزيدنسز" السكني المتميز بقيمة 880 مليون ريال سعودي (180 مليون جنيه إسترليني) في الرياض، تشهد شركة "دار جلوبال"، المطور العالمي الرائد للمشاريع العقارية الفاخرة والمدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية، إقبالاً استثنائياً على وحدات المشروع، الذي يقام بالتعاون مع دار المجوهرات الراقية "معوّض"، ويمثل أول تعاون بين الشركتين في قطاع المساكن الفاخرة في العاصمة السعودية.

ويسلط هذا الارتفاع في الطلب الضوء على إقبال المملكة المتزايد على المساكن ذات العلامات التجارية الشهيرة، وهو اتجاه يعززه فئة متنامية من المشترين الدوليين الذين يسعون إلى تجارب معيشية فريدة وحصرية. وقد ساهم برنامج الإقامة المميزة في السعودية، الذي يمنح الإقامة لأصحاب العقارات ذات القيمة العالية، في تعزيز جاذبية المملكة للمستثمرين الدوليين.

وفي هذا السياق، قال زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة "دار جلوبال": "شهد مشروع ’معوض ريزيدنسز‘ إقبالاً كبيراً فاق توقعاتنا، بما يعكس بوضوح الطلب القوي على المساكن الفاخرة في الرياض. إن المزيج الفريد للمشروع بما يحمله من التصميم المعاصر، والاهتمام بأدق التفاصيل، والأناقة العصرية، كل ذلك يعززه إرث "معوّض" الحافل بالإبداع والبراعة الفنية، قد لاقى صدى حقيقياً لدى المشترين المميزين".

ومن المقرر تسليم "معوض ريزيدنسز" في الربع الرابع من عام 2026. وسيصبح مشروع الفلل السكنية الفاخرة الذي يتكون من 200 فيلا سكنية إحدى أبرز الوجهات المرموقة في الرياض، ويقع بالقرب من معرض إكسبو 2030 العالمي في شمال المدينة.

من جانبه، قال باسكال معوّض، الشريك المؤتمن من الجيل الرابع لعائلة "معوّض": "نحن سعداء بالتعاون مع ’دار جلوبال‘ في هذا المشروع الرائد. يمثل ’معوض ريزيدنسز‘ امتداداً طبيعياً لعلامتنا التجارية، حيث يأتي بتراثنا العريق من الفخامة والحرفية إلى عالم العقارات. ونحن على ثقة من أن هذا المشروع سيسهم في إرساء معيار جديد للحياة الفاخرة في الرياض".

ويأتي دخول "دار جلوبال" إلى السوق السعودية في إطار استراتيجيتها الشاملة لإرساء معاييرها الدولية للفخامة في قطاع العقارات المتنامي بالمملكة العربية السعودية. وبفضل سجلها الحافل والممتد إلى جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأوروبا، تستعد "دار جلوبال" لتحقيق مستوى تطور غير مسبوق في سوق تستقطب بشكل متزايد المشترين المميزين أينما كانوا حول العالم.

نبذة عن "دار جلوبال"

دار جلوبال ش.ع.م هي شركة دولية رفيعة المستوى للتطوير العقاري تركز بشكل أساسي على إنشاء منازل العطلات الفاخرة في بعضٍ من أكثر المواقع المرغوبة عبر أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا، بما في ذلك وسط مدينة دبي، والعاصمة العمانية مسقط، ومنطقة كوستا ديل سول في جنوب إسبانيا.

وتم إدراج دار جلوبال في السوق الرئيسي لبورصة لندن للأوراق المالية بتاريخ 28 فبراير 2023. يرجى زيارة www.DarGlobal.co.uk

نبذة عن دار "معوّض"

دار معوّض هي علامة عالمية تُعرف بصياغة المجوهرات الفاخرة وبراعتها الاستثنائية. لفترة تفوق القرن من الزمن، رسّخت دار معوّض مكانتها في عالم المجوهرات والساعات بفضل تميّزها الفني، وخبرتها الواسعة، وعلاقاتها المتينة، وشغفها الكبير لابتكار الروائع، وتراثها الغني. من إبداعاتها الرائعة من الألماس إلى أرقامها القياسية العالمية الشهيرة، تواصل دار معوّض جذب الأفراد المميزين في جميع أنحاء العالم، مجسدة قمة الفخامة والفن.

وعلى مرّ العقود، ما برحت ابتكارات دار معوّض تأسر قلوب أفراد الأسر المالكة والطبقة المخملية والمشاهير، فاكتسبت الشركة بذلك مكانتها العريقة والراقية واستطاعت أن تنمو لتطال أصقاع الأرض كلها. والآن، باتت هذه الشركة العائلية في جيلها الرابع والخامس، ويديرها المؤتمنون على الدار، السادة فراد وآلان وباسكال معوّض، وهم ثلاثة أخوة يعمل كل واحد منهم جاهداً للمحافظة على تاريخ التميز والعراقة ونفح الشغف كلّ في مجال نشاطه.

-انتهى-

#بياناتشركات